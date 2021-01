Číňané prodávají vybavené SUV větší než Škoda Kodiaq za pouhých 272 tisíc Kč před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jetour

Něco takového musí znít Evropanovi jako vtip, jenže je to realita. Auto navíc lacině ani nevypadá a stojí za ním automobilka, která už si stačila vydobýt alespoň nějaké renomé. Automobilová Čína je zkrátka stále pořád docela jiný svět.

Zajímavým nabídkám čínských automobilek se věnujeme pravidelně, poslední dobou jde ale hlavně o ty, které jsou nabízeny v Rusku nebo i v zemích EU. Bývají to obvykle velká, sympaticky tvarovaná SUV s bohatou výbavou a slušnou technikou, která jsou nabízena za atraktivní ceny, v záplavě podobných aut má ale člověk tendenci zapomínat, co nabízí tytéž značky na svém domácím trhu. A tak se pro jednou podíváme na model, který u nás nekoupíte.

Jde o velké SUV značky Jetour, o které u nás už též byla řeč. Jde o velké, sedmimístné SUV, přímého konkurenta Škody Kodiaq, která je zejména v zahraničí chválena za to, co za své ceny nabízí, třebaže to tak po mnoha loňských aktualizacích ceníků Škody nemusí vypadat. V úplném základu startuje na 716 900 Kč s motorem 1,5 TSI o 150 koních a s předním pohonem a nezbytně pětimístným interiérem. Pokud byste chtěli sedm míst, potřebujete aspoň výbavu Ambition a k tomu příplatit 26 800 Kč - minimálně jsme tedy na 795 700 korinách.

Za to dostanete sice na jedné straně sedmimístné auto disponující obřím zavazadlovým prostorem, ovšem osazené nijak zvlášť oslnivým motorem o výkonu 150 koní. Ten má navíc na starosti manuální převodovka která zásobuje pouze přední kola. A výbava má k bohaté též daleko. K dispozici je leccos, ale už kombinace automatu a pohonu 4x4 s třetí řadou sedadel znamená dát za Kodiaq už skoro 1 milion Kč. A pořád máte jen 150 koní, akorát z motoru 2,0 TDI.

Právě Jetour, značka známější automobilky Chery, ale dokazuje, že zmíněné lze prodávat i za zlomek těchto částek. Model X90 zvládá Škodu Kodiaq překonat hned v několika ohledech. Na délku mu totiž naměříme 4 840 milimetrů, na šířku 1 925, na výšku 1 745 a v rámci rozvoru 2 850. České SUV je tak překonáno vždy, rovnat se čínskému zástupci nemůže ani standardními koly - Jetour totiž používá lité dvacítky.

Stejně jako u Škody Kodiaq je základem pětimístné provedení se dvěma řadami sedadel, nicméně jen u příplatkové třetí lavice se Číňané nezastavili. X90 je totiž možné pořídit i jako šestimístné, přičemž v takové chvíli uprostřed trůní dvě nezávislá křesla. Pod kapotou je pak v základu stejný motor jako u základní Škody Kodiaq, tedy přeplňovaná jedna-pětka, ovšem s výkonem 115 kW (156 koní). Převodovka je v tu chvíli standardně šestistupňová manuální, za drobný příplatek ale lze mít šestistupňovou dvouspojku.

Alternativou je jen o něco málo větší, ale citelně silnější jedna-šestka turbo s výkonem 197 koní. Její výkon na kola tentokrát přes sedmistupňový automat, hnaná osa je vždy přední - na pohon 4x4 je třeba zapomenout.

Za tím jistě stojí snaha o minimalizaci cen, která se ovšem neprojevuje na standardní výbavě. X90 je totiž již v základu osazeno šesti airbagy, digitálním přístrojovým štítem, 9palcovou centrální obrazovkou, kůží, sadou kamer, adaptivním tempomatem, autonomními brzdami či automatickým parkingem.

Za většinu těchto prvků je v případě vozů nabízených v Evropě třeba připlácet i v prémiovém segmentu, Jetour ale vše nabízí v rámci mainstreamu, a to již u základního modelu. Ten je přitom v tuto chvíli k mání od 81 900 yuanů, tedy stěží uvěřitelných 272 tisíc Kč,. A i když sáhnete po výbavou maximálně nabušené verzi Royal Edition se skoro 200 koňmi a automatem, jste na 127 900 yuanech, tedy 425 tisících Kč.

To jsou vážně neuvěřitelné sumy. Základ X90 tedy stojí přibližně třetinu toho, co Kodiaq ve srovnatelné specifikaci, vrchol pak méně než polovinu. A to je otázkou, s čím jej vlastně srovnat - tak výkonný Kodiaq se dnes už neprodává, na druhou stranu má se 190 koňmi standardně pohon 4x4. Tušíme, že ani takovou nabídkou by lecjaký Evropan nepohrdl, Jetoury ale zatím mimo Čínu k mání nejsou.

Jetour X90 pro rok 2021 je dobře vybavenou čínskou alternativou pro Škodu Kodiaq. Oproti ní stojí přibližně třetinu, přestože je větší, v základu počítá s výkonnější technikou a nesrovnatelně vyšší výbavou. Foto. Jetour

Zdroj: Jetour

Petr Prokopec