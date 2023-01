Číňané prodávají za 260 tisíc ještě většího soupeře Škoda Octavia Combi, jeho úspěch je ale záhadou před 11 hodinami | Petr Miler

Lákavých čínských konkurentů evropských aut už známe dost, tento je ale neobvyklý tím, že jde o kombík. I v době rychlého zdražování aut zůstává s cenou proklatě nízko, je ovšem otázkou, jak moc je s ní úspěšný.

Psali jsme o něm už vícekrát jako o Baojunu RC-5W, teď už si tak ale neříká. Podle čínsko-amerického konglomerátu SAIC-GM-Wuling, který za vývojem a výrobou tohoto kombíku stojí, bylo zmíněné označení příliš matoucí, a tak jej zkrátka změnil. Výchozí liftback RC-5 se tedy jmenuje stejně, kombík, který v Číně vyrazil přímo proti Škodě Octavia, si ale od loňska říká Valli.

Můžeme se ptát, jestli je to označení šťastnější, neboť stále umožňuje řadu alternativních zápisů, SAIC-GM-Wuling ale dosáhl přinejmenším toho, že si lidé obě karosářské verze dále nespletou. Kombíky, které na rozdíl od Evropy v Číně získávají stále více na oblibě, jsou podle výrobce tím více žádoucím zbožím, odtud také nové jméno - slovo Valli lze údajně interpretovat jako „vytoužený” vůz nebo auto, které „rozumí životním potřebám”.

Přinejmenším z hlediska praktičnosti nepřehání. Vůz prošel řadou dílčích faktických úprav, a tak nově nabízí až 536 litrů prostoru pro zavazadla v základu a 1 600 litrů po sklopení zadních sedadel. Už z toho je vidět, že jde o velké auto - je 4,69 metru dlouhé, 1,81 metru široké, 1,49 metru vysoké auto s rozvorem 2,7 metru, který pojme pět lidí. I hodně velká Octavia Combi je vedle něj za prcka. V základním provedení je Valli osazen benzinovým čtyřválcem 1,5 turbo se 147 koňmi, to je dnes jakýsi nejen čínský standard. K mání pak je šestistupňový manuál nebo automat CVT.

Výbava je tradičně velmi bohatá už v základu. Standardem jsou mj. plná LED-světla s asistentem dálkových, senzor stěračů nebo střešní okno, takže nemusíme dodávat, že dostanete bez příplatku i slušný infotainment, klimatizaci nebo elektrickou výbavu. Za příplatek vám pak Baojun udělá pomyšlení - palubní systém s permanentním připojením k internetu, hlasové ovládání, bezdrátové dobíjení mobilu, elektricky nastavitelná sedadla s pamětí, pokročilý jízdní asistent spoléhající na kameru s vysokým rozlišením a radary s dosahem 120 resp. 160 metrů nebo parkovací kamera s 360° pohledem jsou v nabídce.

Nejzajímavější na čínských autech ale jako obvykle je, kolik stojí. Tento vůz je možné se vším zmíněným v základu pořídit od pouhých 79 800 CNY, tedy asi 260 tisíc Kč. Uvážíme-li, co všechno tohle auto nabízí, je to až neuvěřitelně málo. Za to u nás zdaleka nekoupíte ani základní Fabii bez srovnatelného motoru, výbavy, prostoru, čehokoli. V Číně můžete mít vůz odpovídající už průměrné specifikaci Octavie za násobně vyšší cenu.

Ani vrcholná verze s maximální výbavou a automatem pak nestojí víc než 105 800 CNY, což je asi 350 tisíc Kč. Pořád se tedy nacházíme na ceně základní Fabie, ovšem s autem úplně jiné třídy. Tušíme, že tento vůz by mohl být prodejním hitem, jeho skutečný úspěch je ale záhadou. Koncern SAIC, který vůz vyrábí, výsledky RC-5 ani modelu Valli už nějaký čas nezveřejňuje a můžeme jen domýšlet, proč tomu tak je. Buď je to takový hit, že si to chce výrobce nechat pro sebe, nebo je to přesně naopak. Ať tak či onak je to zajímavá nabídka, která by jistě našla zastání i v Česku.

Nevíme, jestli se s Baojunem Valli dá zažít tolik legrace, jak naznačují fotky, cena ale skoro k smíchu je. Prodejní úspěchy vozu jsou otázkou. Foto: SAIC-GM-Wuling

Zdroj: SAIC-GM-Wuling

Petr Miler

