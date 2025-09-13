Číňané prodávající auta i v Česku ukázali svůj Rolls-Royce pro chudé, je to velký luxus za cenu obyčejné Škody Superb

Britské SUV připomíná svým vzhledem i slibovaným luxusem, jen rozměrově je o něco menší a motor V12 byste pod jeho kapotou pochopitelně hledali marně. Také ale stojí jako tuctová škodovka, i takové věci umí pořád vyprodukovat čínský automobilový průmysl.

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Voyah

Pokud jste o čínské značce Voyah spadající pod automobilku Dongfeng dosud neslyšeli, možná vás překvapí, že svá auta prodává i v České republice. Za prvních osm měsíců letošního roku dosáhla na 47 registrací, což na relativně levného výrobce luxusních aut není mnoho. Je ale třeba si uvědomit, že cesta do Evropy vedla k nemalému zdražení, načež se třeba takové SUV Free u nás prodává od 1,5 milionu korun. V Říši středu ovšem tento 4,9metrový vůz disponující plug-in hybridní technikou lze pořídit již za 670 000 Kč.

Tento model je tím nejlevnějším v nabídce, v případě sedanu Passion a MPV Dream musíte v peněžence zalovit hlouběji. To ale nakonec relativně platí i v Číně, a tak žádných velkých prodejů nedosahuje ani tam. Voyah nicméně pořád doufá, že se mu povede prorazit. A tak automobilka nově vyrukovala s prvními snímky a informacemi svého luxusního SUV, u kterého šla celkem tradiční čínskou cestou.

Velké SUV Taishin totiž vypadá podobně jako Rolls-Royce Cullinan. Stojí za tím nejen tvar karoserie, ale také rozměrná čelní maska. Stejně tak se ovšem Číňané rozhodli obšlehnout i pár dalších detailů jako třeba dvoubarevné lakování. A britský originál připomínají i litá kola. Cena pak pochopitelně bude nižší, mluví se o 1,3 milionu korun. Za to dnes nekoupíte ani pořádnou Škodu Superb, vrcholné dvoulitrové verze s pohonem 4x4 a výbavou Laurin & Klement jsou citelně dražší.

Co za takové peníze můžete očekávat od Číňanů? Na délku má Taishan 5 230 milimetrů, na šířku 2 025 mm, na výšku 1 817 mm a v rámci rozvoru 2 130 mm. Reálně má tedy blíž třeba k takovému Mercedesu GLS, Cullinan je přeci jen o něco větší. O jeho pohon se navíc stará 6,75litrový dvanáctiválec, zatímco Voyah znovu přispěchal s hybridní technikou. Dva elektromotory (205 a 313 koní) tak doplňuje poměrně skromná přeplňovaná benzinová jedna-pětka (150 koní).

S tímto pohonem má nicméně Taishan dokázat divy, tedy minimálně v rámci dojezdu. O objemu palivové nádrže sice Číňané ani nepípli, baterie však mají kapacitu 65 kWh. Čistě na elektřinu tak má SUV urazit 370 km, celkově pak dokonce 1 400 km. To jsou ovšem hodnoty vycucané z laboratorního palce, realita bude horší. V případě interiéru značka slibuje nezměrný luxus a komfort odpovídající vrcholnému Dreameru (na fotkách níže). Na záběry vnitřku přímo Taishanu si ovšem ještě musíme chvíli počkat.

Aktuálně tak už jen můžeme dodat, že novinka počítá s autonomním řízením úrovně SAE3, kdy je možné sundat ruce z volantu a oči z vozovky. Zajistit to má čtveřice LiDARů spolupracujících se softwarem Huawei Qiankun ADS4. Mimo to pak vůz dostane do vínku řiditelnou zadní nápravu či vzduchové zavěšení a elektricky ovládané výsuvné nášlapné prahy, které mají usnadnit nastupování a vystupování.


Číňané prodávající auta i v Česku ukázali svůj Rolls-Royce pro chudé, je to velký luxus za cenu obyčejné Škody Superb - 1 - Voyah Taishan 2025 prvni foto 01Číňané prodávající auta i v Česku ukázali svůj Rolls-Royce pro chudé, je to velký luxus za cenu obyčejné Škody Superb - 2 - Voyah Taishan 2025 prvni foto 02
Číňané prodávající auta i v Česku ukázali svůj Rolls-Royce pro chudé, je to velký luxus za cenu obyčejné Škody Superb - 3 - Voyah Taishan 2025 prvni foto 03Číňané prodávající auta i v Česku ukázali svůj Rolls-Royce pro chudé, je to velký luxus za cenu obyčejné Škody Superb - 4 - Voyah Taishan 2025 prvni foto 04
Číňané prodávající auta i v Česku ukázali svůj Rolls-Royce pro chudé, je to velký luxus za cenu obyčejné Škody Superb - 5 - Voyah Taishan 2025 prvni foto 05Číňané prodávající auta i v Česku ukázali svůj Rolls-Royce pro chudé, je to velký luxus za cenu obyčejné Škody Superb - 6 - Voyah Taishan 2025 prvni foto 06
Číňané se pochlubili se svým Rolls-Roycem Cullinan, jejich SUV ovšem nepočítá s dvanáctiválcem, nýbrž s plug-in hybridním ústrojím. K mání pak na poměry čínských aut nebude zrovna levně, zvláště pokud podobně jako jeho příbuzní dorazí třeba i na český trh. Foto: Voyah

Číňané prodávající auta i v Česku ukázali svůj Rolls-Royce pro chudé, je to velký luxus za cenu obyčejné Škody Superb - 7 - Voyah Taishan interier Dreamer 2025 oficialni 01Číňané prodávající auta i v Česku ukázali svůj Rolls-Royce pro chudé, je to velký luxus za cenu obyčejné Škody Superb - 8 - Voyah Taishan interier Dreamer 2025 oficialni 02
Číňané prodávající auta i v Česku ukázali svůj Rolls-Royce pro chudé, je to velký luxus za cenu obyčejné Škody Superb - 9 - Voyah Taishan interier Dreamer 2025 oficialni 03Číňané prodávající auta i v Česku ukázali svůj Rolls-Royce pro chudé, je to velký luxus za cenu obyčejné Škody Superb - 10 - Voyah Taishan interier Dreamer 2025 oficialni 04
Dovnitř nás zatím automobilka nepustila, očekávejme ale velmi podobné pojetí jako v případě modelu Dreamer, také exteriér je pojat prakticky totožně. Foto: Voyah

Zdroj: Voyah

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.