Číňané rozjeli v Česku cenovou válku, jejich bestseller teď stojí už o 316 tisíc míň než srovnatelná Škoda

Skoro o cenu celé nové základní Fabie níž se dokázali Číňané dostat se svým SUV, které velikostně odpovídá modelu Karoq, je ale levnější než menší Kamiq. Bestseller MG jménem ZS tak dnes koupíte za méně než 400 tisíc Kč.

Pohled na české prodeje dnes fakticky čínského MG bere dech. Za prvních devět letošních měsíců totiž zákazníci převzali již 1 778 aut, což automobilku katapultovalo na 18. příčku v pořadí. Číňané si tak poradili s Mazdou, Citroënem či Cuprou, jen těsně před sebou pak s 2 077 registracemi mají Volvo. A jakkoli se může zdát, že tuto ztrátu hned tak nevyrovnají, je třeba pamatovat na to, že švédská automobilka končí s dieselovými motory. Tedy s jednotkami, na které připadá 41procentní podíl na celém koláči.

MG se oproti tomu rozhodlo do toho ještě více šlápnout a prodeje svého nejen českého, ale i celoevropského bestselleru. Na 4 323 milimetrů dlouhé SUV ZS totiž z oněch 1 778 prodejů připadá lví podíl (1 355 ks), za čímž pochopitelně stojí zajímavý poměr hodnoty a ceny. Za atmosférickou jedna-pětku naladěnou na 106 koní, pětistupňový manuál, pohon předních kol, klimatizaci, tempomat, multimédia s 10,1palcovým displejem či 17palcová litá kola bylo totiž třeba ještě nedávno dát jen 444 940 Kč. Tedy méně, než na kolik vyjde menší, slabší a hůře vybavená Škoda Kamiq (od 479 900 Kč), i když auto je přímým konkurentem jen o fous větší (4 382 mm na délku) Škody Karoq. Ta dnes stojí nejméně 715 900 Kč, Číňané ale doslova rozjeli cenovou válku, když ZS začali prodávat o neskutečných 316 tisíc Kč levněji.

Aktuálně je tedy vůz po slevě 45 tisíc korun k mání od 399 940 Kč. Stojí tedy o zhruba třicet tisíc korun více než čtyřmetrová Fabie, která má pod kapotou jen 80 koní, jenž navíc směřují na 15palcová plechová kola. Nabídka MG je tedy absolutně bezkonkurenční, přičemž méně než základní Kamiq stojí ZS i se druhým stupněm výbavy Emotion. A se třetím Elegance je pak jen o 40 korun dražší. Přitom pod kapotou v té chvíli již pracuje 111 koní (motor 1,0 TGI), které přenáší již šestistupňový manuál.

Pokud chcete plnou palbu, tedy stupeň Exclusive, je třeba sáhnout do kapsy pro 529 940 Kč. Tedy sumu, jaká stále zdaleka nestačí ani na nejlevnější Karoq a dokonce ani na základní Octavii (od 619 900 Kč). Zde nicméně dostáváte kromě přeplňovaného tříválce také automatickou převodovku, stejně jako třeba sadu kamer monitorujících okolí celého vozu. MG mimo to ve všech případech nabízí základní záruku 7 let, omezením je pouze nájezd 150 tisíc kilometrů. Toho však mnozí nedosáhnou ani po desetiletém provozu. A pokud dojíždíte do autorizovaného servisu, lze s podporou značky počítat až 15 let.

Ve finále to tedy není jen Volvo, které je Číňany ohroženo (což je s ohledem na vlastnictví švédské značky čínským gigantem Geely vlastně paradoxní), s obavami musí na rozmach MG pohlížet také u Opelu či u Seatu. A není se čemu divit, neboť u německé značky je levnější než ZS pouze Corsa (od 359 990 Kč) a u té španělské dokonce vůbec nic. Za Ibizu je totiž třeba dát minimálně 469 900 Kč, Arona, což je tamní obdoba Kamiqu, pak startuje na 499 900 Kč.

Zbývá tedy jen dodat něco jako: My jsme vám to říkali! Před neudržitelností zelených revolucí naplánovaných Bruselem varujeme již roky, stejně jako zmiňujeme, že místní automobilovou produkci neskutečně zdraží a umožní tak Číňanům velmi hladkou expanzi. Nazvěme to uměle vyvolanou nekonkurenceschopností, bylo to nutné?

SUV ZS bylo již dosud bestsellerem značky, po snížení cen může jít snadno o jeden z nejlépe prodávaných vozů na celém českém trhu. Foto: MG Motor

