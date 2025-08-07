Číňané se chlubí bezpečností své novinky tak absurdně, že se před ní musí třást i řidiči náklaďáků
Petr ProkopecAž dosud se museli při kolizi osobního a nákladního vozu bát o život hlavně šoféři osobáku, nové MPV značky Li Auto ale zjevně mění pravidla hry i fyziky. Tedy pokud máte v úmyslu tvrzení Číňanů věřit bez výhrad.
včera | Petr Prokopec
Až dosud se museli při kolizi osobního a nákladního vozu bát o život hlavně šoféři osobáku, nové MPV značky Li Auto ale zjevně mění pravidla hry i fyziky. Tedy pokud máte v úmyslu tvrzení Číňanů věřit bez výhrad.
Čínská automobilka Li Auto v letošním roce slaví desáté výročí od svého založení. Loni se jí pak vůbec poprvé povedlo prodat víc než půl milionu nových vozů, což jistě není špatný počin. Ovšem i tak značka zaostala za svými původními očekáváními. Navíc je nutné dodat, že patří mezi ty, které mají ve velké míře využívat fiktivních registrací nových přes pojištění. Je tedy vskutku otázkou, jaký je její reálný odbyt. Minimálně v případě její vlajkové lodi zvané Mega lze ovšem mluvit o zklamání, 10 798 loni prodaných aut není na čínské poměry mnoho.
Mega je přitom vůbec prvním firemním čistokrevným elektromobilem, v předchozích případech šlo o elektrická auta s prodlouženým dojezdem, za kterým stála spalovací jednotka suplující generátor. U klientely ale tato koncepce bodoval podstatně míň. U nového modelu i8, který je s elektrickou prvotinou spřízněný, proto Li Auto zkouší již dopředu vyvolat touhu publika bezkonkurenční pasivní bezpečností. Číňané totiž svou novinku v rámci crash testů poslali přímo proti náklaďáku. A má to být spíš jeho řidič, kdo by srážku nepřežil.
Na přiloženém videu vidíme, jak nákladní vůz, který má vážit víc jak třikrát tolik, má při nárazu problém s elektromobilem vůbec pohnout. Dochází pak i na převrácení jeho kabiny, která následně dopadá na kapotu a čelní okno i8. Následkem je ovšem pouze popraskané čelní okno elektromobilu a zmačkané plechy na jeho přídi. Na první dobrou se tak zdá, že Li Auto si plně obhájilo rozhodnutí navrhnout své vlajkové modely jako luxusní MPV, jejichž svažující se příď má navýšit bezpečnost na nevídanou úroveň.
Když ovšem publikované záběry budete zkoumat opravdu detailně, zjistíte, že osmitunový náklaďák značky Chenglong se v jeden moment po srážce ocitl všemi koly ve vzduchu. U elektromobilu vážícího 2 580 až 2 610 kg ovšem nedošlo ani na zatlačení těch předních do podběhů. Když to srovnáme s klasickými crash testy Euro NCAP, pak i náraz do nepohyblivé překážky vede k mnohem hrozivějším následkům. Náklaďák měl přitom jet čtyřicítkou, elektromobil pak šedesátkou.
Li Auto se dále chlubí tím, že nedošlo na deformaci čelních sloupků, výklopné kliky dveří po nárazu automaticky odskočily a dveře samotné šly otevřít s naprostou lehkostí. Kromě toho došlo na aktivaci všech devíti airbagů i systému nouzového volání, který nehodu oznámil příslušným úřadům. Nový elektromobil i8 tak opravdu působí jako tank. Celá tato šaráda však již zvedla ze židle zástupce automobilky Dongfeng, pod kterou značka Chenglong spadá.
I samotní Číňané tedy mluví o podfuku a dodávají, že jejich interní analýza ukázala u obdobné srážky zcela odlišné výsledky. Že takové poměřování sil nedopadlo dobře právě pro osobák od Li Auto, asi nemusíme dodávat. Tato značka ale trvá na svém a ohání se tím, že test proběhl na půdě státního čínského výzkumného institutu CAERI a je tak plně legitimní. Ten se pak tváří, že vstupní data publikovaná Li Auto jsou validní.
Moc chytří z toho nejsme, ale rozdíl v rychlostech by musel být větší, aby náraz 2,5tunového osobního auta měl při srážce s osmitunovým náklaďákem takovéto výsledky. A vlastně ani pak by se nákladní vůz neměl dočkat takové devastace. Něco tu zkrátka nehraje.
Vážně je elektrické MPV i8 při kolizi s náklaďákem tak bytelné, jak Číňané tvrdí? Tomu se nechce věřit ani s těmi nejrůžovějšími brýlemi nasazenými na očích. Foto: Li Auto
Zdroje: Li Auto, Carscoops
