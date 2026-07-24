Číňané se chlubí, že jejich auto ujelo přes 2 600 km na jedno natankování zapsalo se do Guinnessovky, zapomněli ale na českou hvězdu
Petr ProkopecJe to úctyhodná porce, o tom žádná, navíc ji zvládlo velké a luxusně koncipované auto s atraktivní cenovkou. Nic to ale nemění na tom, že český vůz dosahuje ještě lepších výsledků mnohem, mnohem jednodušeji.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Číňané se chlubí, že jejich auto ujelo přes 2 600 km na jedno natankování zapsalo se do Guinnessovky, zapomněli ale na českou hvězdu
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Je to úctyhodná porce, o tom žádná, navíc ji zvládlo velké a luxusně koncipované auto s atraktivní cenovkou. Nic to ale nemění na tom, že český vůz dosahuje ještě lepších výsledků mnohem, mnohem jednodušeji.
V loňském roce čínská automobilka Geely představila nový model, se kterým se rozhodla poškádlit hlavně Audi. Dala mu totiž jméno A7, aniž by ji zajímalo, že to samé označení používají už drahnou řádku let právě Němci. Ti ale na druhou stranu tento model nedávno zařízli, a i kdyby nikoli, v Číně by to se stížnostmi ani nezkoušeli. Tuto záležitost tedy necháme spát, ostatně o modelu A7 se nyní mluví po celém světě v souvislosti s trochu jiným počinem.
Jde o rekordním dojezd bez tankování, kterého se vozu povedlo dosáhnout. Čínský sedan totiž dokázal během pěti dnů na jednu nádrž bez dolévání či dobíjení čehokoli zvládnout 2 608,36 kilometru, což je jistě úctyhodný počin. Vůz tak byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů, kde je ovšem třeba věnovat velkou pozornost detailům, jimž automobilka ani řada médií pozornost nevěnuje.
V kolonce s podrobností totiž svítí, že o rekord vozu s plug-in hybridním pohonem, proto také zmínka o tankování i dobíjení. Pokud jde o rekordní dojezd bez doplňování paliva jako takový, je třeba se vrátit do loňského roku, kdy Škoda se Superbem zvládla dokonce 2 831 km. A stačil jí k tomu obyčejný diesel, jeden jednoduchý motor bez jakékoli elektrické asistence.
Škoda navíc uvedla, že na tuto vzdálenost potřebovali řidič i vůz tři dny, během kterých se přesunuli z Polska přes Německo, Francii, Belgii a Nizozemí zpátky do Polska. Samotná jízda pak zabrala 28 hodin, během kterých polský závodník Miko Marczyk dosáhl průměrného tempa 80 km/h a spotřeby 2,61 l/100 km. Čínský vůz je pak na tom sice s dvoulitrovým průměrem ještě lépe, třeba ale byla také plná baterka. Geely navíc na zajetí rekordu potřebovalo pět dní, a je tak prakticky jisté, že plug-in hybridní sedan byl po většinu času brzdou silničního provozu mnohem víc než dieselový Superb. Jeho průměr 80 km/h není vůbec špatný.
Tím pochopitelně nechceme počin čínské automobilky nijak shazovat, jen přidáváme kontext, který Geely zmiňovat nechce. I tak lze ovšem Číňanům zatleskat, hlavně kvůli tomu, co všechno nabízí za pořád nízkou cenu. Přední kola totiž roztáčí atmosférická jedna-pětka naladěná na 112 kobyl, která dosahuje termální účinnosti 47,26 procenta, a je tak v současnosti nejefektivnějším motorem na trhu. Spárována je pak navíc s 238koňovým elektromotorem zasazeným do automatické převodovky, s nímž má oficiálně zvládat 2,67 l/100 km.
To všechno zní dobře, jak už ale padlo, nejlíp zní cena vozu. Superb v kombinaci s dieselem stojí minimálně 995 tisíc korun, vedle toho lze Galaxy A7 pořídit od 119 800 juanů, což je nějakých 375 tisíc Kč. Takové peníze ale pochopitelně platíte v Říši středu, kde ovšem i Superb startoval asi o polovinu výš. S dieselem pod kapotou ale na tomto trhu k mání nebyl nikdy.
„Guinessovci” to mají správně, rekord prezentují jen jako nejdelší dojezd plug-in hybridního auta. Geely tento podstatný detail ale aktivně nezmiňuje, jinak by bylo jasné, že jiné koncepce dokážou víc o poznání jednodušeji. Foto: Geely
Galaxy A7 má na délku 4 918 milimetrů, je tedy dokonce ještě o trochu delší než Superb. Vůči němu je ovšem výrazně levnější, i to je pro vnímání rekordu podstatné. Foto: Geely
Zdroj: Geely
Bleskovky
- Číňané tvrdí, že jejich auto jako první pojede 500 km/h. Už byli blízko: „Pilot ve 496 vyměkl a ubral,” říkají, zkusí to znovu
před 2 hodinami
- Majitel prvního kusu znovuzrozené italské legendy za 40 milionů se s tím nemaže, jejích 710 koní hned poslal na pastvu
před 9 hodinami
- Pokud jezdíte v autech těchto značek, máte sex častěji než jiní
včera
Nejnovější články
- Číňané tvrdí, že jejich auto jako první pojede 500 km/h. Už byli blízko: „Pilot ve 496 vyměkl a ubral,” říkají, zkusí to znovu
před 2 hodinami
- Nejnovější VW má své české ceny a je to znovu jako z Dikobrazu. Co byste řekli za stálých 61 koní za milion?
před 4 hodinami
- Číňané se chlubí, že jejich auto ujelo přes 2 600 km na jedno natankování zapsalo se do Guinnessovky, zapomněli ale na českou hvězdu
před 5 hodinami
- Porsche se dál potápí a propustí dalších nejmíň 5 tisíc lidí. Skončí tak 22 procent veškerého personálu a my ptáme, kde to skončí
před 7 hodinami
- Tesla Cybertruck je největší propadák dějin aut, říká renomovaná agentura, ani legendární katastrofa Fordu si nevedla tak zle
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- 5x Millers + OffTopíč: LaS Tempesta GTX 43.5 07.24. 15:46 - pavproch
- Dříve M135i, nyní ///M2 07.24. 11:01 - Spectral
- VZKAZY 07.23. 17:44 - Brus
- Uz to tu zacina blbnout... 07.23. 14:38 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 07.22. 18:46 - Truck Daškam
- Fiat a vše kolem nich 07.22. 14:41 - pavproch
- Autopujčovna sportovních aut 07.22. 10:19 - Lachende Bestien
- Banky, peníze, finance, investice... 07.22. 05:51 - pavproch