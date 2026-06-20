Číňané se neskloní ani před Toyotou, do 5 let chtějí mít největší automobilku na světě. Továrnu na to mají, je to jedno obří mraveniště
Petr ProkopecČíňané mají neskromné ambice, pro jejich naplnění ale budou muset překonat řadu překážek. Náročnost některých z nich možná nedomýšlí, ostatně ani doma už jim to nejde tak jako dřív. A mimo Čínu musí počítat s tím, že japonská konkurence jen tak nekapituluje.
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Číňané se neskloní ani před Toyotou, do 5 let chtějí mít největší automobilku na světě. Továrnu na to mají, je to jedno obří mraveniště
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Číňané mají neskromné ambice, pro jejich naplnění ale budou muset překonat řadu překážek. Náročnost některých z nich možná nedomýšlí, ostatně ani doma už jim to nejde tak jako dřív. A mimo Čínu musí počítat s tím, že japonská konkurence jen tak nekapituluje.
To, čeho za posledních pár let dosáhla čínská automobilka BYD, bere dech. Zatímco ještě v roce 2020 neměla na kontě ani půl milionu prodaných aut, loni šlo už o 4 602 436 vozů. Ve světovém žebříčku se tak dostala na šesté místo a překonala i Ford. Všichni se tak začali ptát, kdy bude BYD páté. Šéfa automobilky Wang Chuanfu ale zjevně ani druhá místa nezajímají. A rovnou se rozpovídal o tom, kdy budou první.
Podle něj Číňané usednou na světový trůn do pěti let, což je jistě odvážné tvrzení. Jakkoli BYD během krátké chvíli zdevítinásobil své prodeje, od první příčky jej dělí ještě dlouhá cesta propast. Už jen nejbližší soupeř, tedy koncern Stellantis, byl loni na 5,48 milionech registrací, tedy o milion výš. Ještě o poznání dál je General Motors (6,18 milionu aut), Hyundai-Kia (7,27 milionu aut) a koncern Volkswagen (8,68 milionu automobilů).
Toyota na čele pelotonu má ovšem velmi pohodlný náskok, když loni znovu překonala metu 11 milionů prodaných aut. To znamená, že pokud se BYD chce dostat před Japonce, bude muset své loňské prodeje navýšit ještě dvaapůlkrát. Něco takového je docela jiný úkol. Aktuálně zmenšující se domácí trh k tomu už Číňanům asi nebude stačit. A dosáhnout takových úspěchů ve světě v tak krátkém časovém horizontu nebude snadné.
Ostatně letos v květnu bylo v Říši středu prodáno jen 1,53 milionu nových aut, tedy o 22,3 procenta méně než loni. Nejde navíc o aktuální výkyv, nýbrž o pokračující trend, když od počátku roku totiž registrace dosáhly na 7,18 milionu vozů, což je 19,7procentní meziroční pokles. Ve druhé půli roku je pak sice očekáván vzestup prodejů, letošní bilance ale bude beztak negativní.
Čínské automobilky se tak začínají stále více soustředit na export, přičemž BYD v květnu vyvezl mimo svou domovinu 160 644 nových vozů, tedy 42 procent ze svých celkových prodejů. Jakkoli je to ale firemní rekord a 80,7procentní posun vůči loňsku, Chery při vývozu zašlo ještě dál, neboť za čínské hranice poslalo dokonce 181 871 vozů, tedy hned 73,39 procent z celé své produkce.
BYD tak začíná ztrácet ve svém tahu na branku, přičemž mimo Čínu mu nepomáhá ani to, že prodává jen elektrická či plug-in hybridní auta. Evropa či Jižní Amerika totiž stále slyší hlavně na čistě spalovací techniku. Pokud tedy Wang Chuanfu chce během pěti let dokázat to, co si předsevzal, bude muset přijít ještě s trochu jinou strategií. Výrobní kapacity jinak má, obří továrna značky je jako mraveniště se skoro nekonečným potenciálem. Ovšem i v té BYD aktuálně propouští ve velkém.
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BYD chce být do pěti let králem světa a... výrobní kapacity na to má. Najít zákazníky pro vyrobené vozy ale bude složitější, už teď s tím má automobilka problémy. Foto: BYD
Zdroj: Autoblog
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