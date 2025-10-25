Číňané se spalovacími motory nekončí. Vyvinuli nové jednotky s 48procentní termální účinností, mají až 380 koní a 4litrovou spotřebu

Byly to evropské automobilky, které měly na tomto poli neoddiskutovatelný náskok. O ten ale snadno přijdete, když tuto technologii dál nevyvíjíte a vesele cváláte na mrtvém koni. Brzy jim tak možná nezbude než nakupovat čínské motory, které jsou vyvíjeny dál.

25.10.2025 | Petr Prokopec

Foto: Jaecoo/Omoda

Automobilová branže se v Evropě stala obětí čistky prováděné ve jménu snížení produkce CO2. A nestačilo, že zavedeným výrobcům evropští politici před podražením nohou namazali schody, ještě se jim po pádu smějí a dávají za příklad Čínu, kde aktuálně elektromobily tvoří skoro polovinu všech nově prodaných. Jenže si neuvědomují, že Říše středu se na bateriový pohon nezaměřila proto, že by podlehla stejné ideologii - potřebovala vyčistit přímo škodlivými emisemi zamořená velkoměsta a v tu chvíli nezvládala dohnat náskok v oblasti spalovacích motorů.

Ten se ale začal snižovat i bez jejího přičinění, neboť zavedené značky se rozhodly mohutně investovat do elektromobility a spalovací motory zanedbat. Tím se ale vlastně střelily do obou nohou. Vstoupily totiž na pole, kde nestíhají a jsou ve stále větším závěsu. Zároveň se ale nikam neposouvají u aut, po kterých stále prahne naprostá většina zákazníků. Protože ale zároveň přistoupily k partnerství s čínskými výrobci, výměnou za krátkodobý profit na čínském trhu jim dobrovolně a v podstatě zdarma předaly veškeré své know-how.

Začíná tak docházet k opravdu dramatickému obratu, kdy mimočínské automobilky začínají na ty čínské ztrácet i v oblasti, ve které dříve dominovaly. Potvrzuje to také nové pohonné ústrojí značek Omoda a Jaecoo, které spadají pod automobilku Chery. Číňané totiž oznámili, že u nové generace svých spalovacích jednotek dosáhli 48procentní termální účinnosti. Většina výrobců se přitom v současné době pohybuje mezi 38 a 45 procenty a každé procento navíc představuje zhruba 2,5procentní úsporu spotřeby paliva.

Systém pracuje s velmi vysokým kompresním poměrem 26:1 a 35procentní recirkulací výfukových plynů. Číňané navíc počítají, že jej budou používat u celé rodiny motorů od jedna-pětek až po dvoulitry, které nabídnou výkon až 380 koní. Z toho důvodu mají být pohonné jednotky na limitu současných technických možností. Neznamená to však, že by měl vývoj skončit, jen rozlouskávání dalších oříšků bude náročnější.

Kdy přesně se nové pohony objeví v prodeji a pod kapotou jakých modelů, zatím nebylo upřesněno. Ovšem v Říši středu se věci dějí velmi rychle. Ostatně působivá jsou už data spojená se stávající verzí obdobných otorů. Číňané s modelem Jaecoo J7 SHS dosáhli průměrné spotřeby 4,3 l/100 km. Test přitom probíhal na reálných silnicích, kde se vozy pohybovaly rychlostí od 60 do 90 km/h a uvnitř seděli vždy dva lidé s klimatizací nastavenou na 23 stupňů Celsia. Novinka se snadno může dostat ke kombinaci až 380 koní výkonu a 4 litrů spotřeby na 100 km.

Nebylo by tedy nakonec překvapivé, kdyby se čínské spalovací motory objevovaly pod kapotou aut zavedených značek stále častěji. Ostatně si jen stačí uvědomit, že jednotky od Horse Powertrain, za kterou kromě Renaultu stojí také čínské Geely, již zásobuje Mercedes-Benz či Caterham. Termální účinnost je u nich přitom zatím nižší než u nového ústrojí Chery, kterému se tak nejspíše hlavně v Evropě začínají otevírat dveře dokořán. Nedochází náhodou přesně na to, před čím jsme léta varovali?


Číňané se spalovacími motory nekončí. Vyvinuli nové jednotky s 48procentní termální účinností, mají až 380 koní a 4litrovou spotřebu - 1 - Omoda a Jaecoo Super Hybrid System 2025 01Číňané se spalovacími motory nekončí. Vyvinuli nové jednotky s 48procentní termální účinností, mají až 380 koní a 4litrovou spotřebu - 2 - Omoda a Jaecoo Super Hybrid System 2025 02Číňané se spalovacími motory nekončí. Vyvinuli nové jednotky s 48procentní termální účinností, mají až 380 koní a 4litrovou spotřebu - 3 - Omoda a Jaecoo Super Hybrid System 2025 03Číňané se spalovacími motory nekončí. Vyvinuli nové jednotky s 48procentní termální účinností, mají až 380 koní a 4litrovou spotřebu - 4 - Omoda a Jaecoo Super Hybrid System 2025 04
Čínské spalovací motory se staly úspornějšími, přitom nabídnou až 380 koní. Evropa začíná ztrácet i v oblastech, ve kterých dekády vládla. Foto: Jaecoo a Omoda

Zdroj: Jaecoo a Omoda

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.