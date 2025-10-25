Číňané se spalovacími motory nekončí. Vyvinuli nové jednotky s 48procentní termální účinností, mají až 380 koní a 4litrovou spotřebu
Petr ProkopecByly to evropské automobilky, které měly na tomto poli neoddiskutovatelný náskok. O ten ale snadno přijdete, když tuto technologii dál nevyvíjíte a vesele cváláte na mrtvém koni. Brzy jim tak možná nezbude než nakupovat čínské motory, které jsou vyvíjeny dál.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Číňané se spalovacími motory nekončí. Vyvinuli nové jednotky s 48procentní termální účinností, mají až 380 koní a 4litrovou spotřebu
25.10.2025 | Petr Prokopec
Byly to evropské automobilky, které měly na tomto poli neoddiskutovatelný náskok. O ten ale snadno přijdete, když tuto technologii dál nevyvíjíte a vesele cváláte na mrtvém koni. Brzy jim tak možná nezbude než nakupovat čínské motory, které jsou vyvíjeny dál.
Automobilová branže se v Evropě stala obětí čistky prováděné ve jménu snížení produkce CO2. A nestačilo, že zavedeným výrobcům evropští politici před podražením nohou namazali schody, ještě se jim po pádu smějí a dávají za příklad Čínu, kde aktuálně elektromobily tvoří skoro polovinu všech nově prodaných. Jenže si neuvědomují, že Říše středu se na bateriový pohon nezaměřila proto, že by podlehla stejné ideologii - potřebovala vyčistit přímo škodlivými emisemi zamořená velkoměsta a v tu chvíli nezvládala dohnat náskok v oblasti spalovacích motorů.
Ten se ale začal snižovat i bez jejího přičinění, neboť zavedené značky se rozhodly mohutně investovat do elektromobility a spalovací motory zanedbat. Tím se ale vlastně střelily do obou nohou. Vstoupily totiž na pole, kde nestíhají a jsou ve stále větším závěsu. Zároveň se ale nikam neposouvají u aut, po kterých stále prahne naprostá většina zákazníků. Protože ale zároveň přistoupily k partnerství s čínskými výrobci, výměnou za krátkodobý profit na čínském trhu jim dobrovolně a v podstatě zdarma předaly veškeré své know-how.
Začíná tak docházet k opravdu dramatickému obratu, kdy mimočínské automobilky začínají na ty čínské ztrácet i v oblasti, ve které dříve dominovaly. Potvrzuje to také nové pohonné ústrojí značek Omoda a Jaecoo, které spadají pod automobilku Chery. Číňané totiž oznámili, že u nové generace svých spalovacích jednotek dosáhli 48procentní termální účinnosti. Většina výrobců se přitom v současné době pohybuje mezi 38 a 45 procenty a každé procento navíc představuje zhruba 2,5procentní úsporu spotřeby paliva.
Systém pracuje s velmi vysokým kompresním poměrem 26:1 a 35procentní recirkulací výfukových plynů. Číňané navíc počítají, že jej budou používat u celé rodiny motorů od jedna-pětek až po dvoulitry, které nabídnou výkon až 380 koní. Z toho důvodu mají být pohonné jednotky na limitu současných technických možností. Neznamená to však, že by měl vývoj skončit, jen rozlouskávání dalších oříšků bude náročnější.
Kdy přesně se nové pohony objeví v prodeji a pod kapotou jakých modelů, zatím nebylo upřesněno. Ovšem v Říši středu se věci dějí velmi rychle. Ostatně působivá jsou už data spojená se stávající verzí obdobných otorů. Číňané s modelem Jaecoo J7 SHS dosáhli průměrné spotřeby 4,3 l/100 km. Test přitom probíhal na reálných silnicích, kde se vozy pohybovaly rychlostí od 60 do 90 km/h a uvnitř seděli vždy dva lidé s klimatizací nastavenou na 23 stupňů Celsia. Novinka se snadno může dostat ke kombinaci až 380 koní výkonu a 4 litrů spotřeby na 100 km.
Nebylo by tedy nakonec překvapivé, kdyby se čínské spalovací motory objevovaly pod kapotou aut zavedených značek stále častěji. Ostatně si jen stačí uvědomit, že jednotky od Horse Powertrain, za kterou kromě Renaultu stojí také čínské Geely, již zásobuje Mercedes-Benz či Caterham. Termální účinnost je u nich přitom zatím nižší než u nového ústrojí Chery, kterému se tak nejspíše hlavně v Evropě začínají otevírat dveře dokořán. Nedochází náhodou přesně na to, před čím jsme léta varovali?
Čínské spalovací motory se staly úspornějšími, přitom nabídnou až 380 koní. Evropa začíná ztrácet i v oblastech, ve kterých dekády vládla. Foto: Jaecoo a Omoda
Zdroj: Jaecoo a Omoda
Bleskovky
- Poslední svolávací akce konečně provalila počet skutečně prodaných Tesel Cybertruck
včera
- Tohle video ze Severní smyčky Nürburgringu říká o novém BMW M5 vše. A hezká podívaná to není
24.10.2025
- Auto vám mohou „ukrást” přímo před očima a za úsměvu na vaší tváři. Policie rozbila gang, který se takto zmocnil i Ferrari za miliony
23.10.2025
Nové na MotoForum.cz
- Aktuálně ze Sepangu včera 11:54
- V Moto2 trumfoval Jake Dixon / Filip Salač out včera 11:06
- Vítězem v Sepangu sice Marquez, ale Alex včera 10:45
- Po crashi vyhrál zkrácený závod Moto3 v Sepangu Furusato včera 10:29
- Aldeguer potrestán - z P3 na P7! 25.10.2025
Nejnovější články
- Také v Česku působí největší specialista na obchod s ojetými vozy, pořádně to rozjel i na akci v Sosnové
před 4 hodinami
- Hravě stylizovaný Korejec v bazarech nestojí moc a obvykle vydrží, pozor ale na některé verze
včera
- Odvolaný šéf Stellantisu věští „svému dítěti” krutý osud poté, co ho sám přivedl na hranici rozkladu
včera
- Další automobilka pochopila, že si jen s elektřinou nevystačí, je už jen krůček od návratu k žádanému
včera
- Muž se zbavuje brutálního „Bugatti pro chudé” po najetí pouhých 64 km. Říká, že ho prostě nezvládá
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva