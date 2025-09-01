Číňané se svým autem málem pokořili rychlost 500 km/h, jejich stroj je ale poník pro jeden trik

Popravdě řečeno se divíme, že se rovnou nevydali za tuto metu, postarali by se o zajímavější titulky. Tak či onak nejde o vůz, který by dokázal víc, než se na vysokou rychlost rozjet, na její udržování nemá energii.

před 8 hodinami | Petr Prokopec

Foto: BYD

Před dvěma týdny se na základě dokumentů z čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií ukázalo, že BYD chystá novou verzi své silniční rakety. U té automobilce zjevně ujela ruka při ladění výkonu, neboť YangWang U9 Track Edition má nabídnout 555 kW neboli 755 koní. Nikoli však celkově, nýbrž z jednoho každého elektromotoru. Každé kolo má vlastní, a tak celkově soustava počítá s 3 020 koňmi. I když tedy vůz váží 2 480 kg, stále má na jedno kilo víc než jednu kobylu.

Z původních informací vyplynulo, že jakkoli provedení Track Edition disponuje víc než dvojnásobným výkonem oproti základní verzi, která má na kontě 1 305 koní, v případě nejvyšší rychlosti se kvůli vyššímu přítlaku bude držet zpátky. Dosáhnout měla maximálně 350 km/h, zatímco základnímu modelu bylo naměřeno 391,91 km/h. Na něco takového by si asi nikdo nestěžoval, ostatně u vozů zaměřených na okruhovou jízdu tomu tak zpravidla je.

Číňané se ale zjevně rozhodli, že když už se jim povedlo dosáhnout takového výkonu, byl by hřích ho naplno nevyužít. YangWang U9 Track Edition tak přivezli na testovací dráhu ATP v německém Papenburgu, kde testovací jezdec po zahřátí pneumatik pořádně šlápnul na plyn. Burácení motoru se pochopitelně nedočkal, místo toho vůz jen za doprovodu aerodynamického hluku neuvěřitelným způsobem navyšoval tempo, až nakonec dosáhl pro elektromobily rekordních 472,41 km/h.

BYD vše vnímá jako zápis do historie, s čímž lze souhlasit. Zajímala by nás ale i další data, třeba jak dlouho vozu trvá zrychlení z nuly na čtyřstovku. Snad ještě více bychom ovšem chtěli vědět, kolik energie během oné rekordní jízdy zmizelo z baterií. I kdyby u nich totiž BYD dosáhl neuvěřitelné efektivity, ta je spojena jen s tempem do zhruba 100 km/h. Při více než čtyřnásobku si ale vůz bral jednu kilowatthodinu co pár metrů a zmíněnou rychlost by neudržel déle než chvíli. Je to poník pro jeden trik - rozjet se na vysokou rychlost a „zemřít”. Něco takového nemá pro jakoukoli praxi ospravedlnění.

Číňané z dalších údajů zatím uvedli jen to, že na pneumatikách úzce spolupracovali se společností Giti Tire. Ta pro verzi Track Edition navrhla specifické semi-slicky s optimalizovaným složením směsi a zakázkovým vzorkem běhounu. Zatím nebylo oznámeno, že takové pneumatiky půjdou do prodeje, což onen rekord činí trochu nelegitimním. Výrazný čelní splitter se však již do výroby dostane, přičemž doplnit jej může také masivní zadní křídlo.

Právě s ním nejspíše maximálka bude omezena na zmiňovaných 350 km/h, což by znamenalo, že generuje opravdu neskutečný přítlak. Je tak dost možné, že se dočkáme ještě velmi zajímavých traťových časů. Ostatně BYD již cosi naznačil o výletu do pohoří Eifel, kde by klidně mohl stanovit i zcela nový rekord mezi produkčními vozy na Nordschleife. Tedy pokud by jeho 3 020 koní nevycuclo baterie o kapacitě pouhých 80 kWh dřív než po ujetí 20 832 metrů - a to se snadno může stát.


Číňané se svým autem málem pokořili rychlost 500 km/h, jejich stroj je ale poník pro jeden trik - 1 - BYD YangWang U9 Track Edition 2025 rekord PerexČíňané se svým autem málem pokořili rychlost 500 km/h, jejich stroj je ale poník pro jeden trik - 2 - BYD YangWang U9 Track Edition 2025 rekord 02
Rekord BYDu je sice působivý, se svými bateriemi ale auto nemá šanci dosáhnout čehokoli lepšího než se na takovou rychlost rozjet a pak nic, udržovat ji by bylo extrémně energeticky náročné. Při tomto tempu by samozřejmě byla obrovská i spotřeba spalovacího vozu, jeho nádrž však natankujete v řádu desítek sekund. Foto: BYD

Zdroj: BYD

Petr Prokopec

