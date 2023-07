Číňané si mají už za dva roky podmanit automobilovou Evropu, jejich další zastávkou budou USA před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Wuling

Nejsou to naše očekávání, ale předpoklady amerických kolegů, kteří moc dobře vidí, co se dnes děje. Zajeté automobilky v podstatě nedokáží Číňanům konkurovat a poráží je jen na starých spíše ze setrvačnosti. Nemá tomu tak být věčně.

Pokud kdokoli předpokládal, že čínské automobilky se spokojí pouze s úspěchy ve své domovině, pak své názory musí přehodnotit. I když se jedná o největší automobilový trh světa, kde se ročně prodává více než 20 milionů vozů, celý svět je ještě násobně větším a zajímavějším hřištěm. To mohou čínští výrobci snadno ovládnout díky svým cenám, kterým nikdo v branži není schopen konkurovat. Momentálně se už pomalu úspěšně etablují na evropských trzích, jak ale uvádí analýza kolegů z Axiosu, v hledáčku čínských automobilek už je i Amerika.

Expanze do nového světa je nicméně trochu složitější, a to kvůli americko-čínské obchodní válce, jenž vyústila v zavedení 27,5procentních cel na dovážená auta. Ta navíc ani nemohou profitovat z lokálních dotací, neboť vláda Spojených států se rozhodla, že z vlastní kasy bude podporovat pouze ty elektromobily, jenž byly vyrobeny na americké půdě. Na druhou stranu, Číňané se snadno obejdou i bez těchto pomocných rukou, neboť průměrná cena elektromobilu s nálepkou Made in USA se stále drží okolo 55 tisíc dolarů (cca 1,21 milionu korun).

I o takovou sumu se navíc do značné míry staral Chevrolet Bolt, jenž startuje na 26 500 USD (cca 577 tisících Kč). Jenže koncern General Motors jeho výrobu letos ukončí. A přestože bychom se měli dočkat nástupce, ten bude začínat na citelně vyšší sumě. GM tak snad ani nemůže předpokládat, že dosáhne svých elektrických cílů, a to přesto, že se se 100 tisíci předpokládanými prodeji za letošní rok drží značně při zemi. Zvláště když ve spolupráci s čínskou značkou Wuling vyrábí elektromobil, který celému světu ukazuje, jak se to také dá dělat.

Vozem, o kterém je řeč, je Hongguang Mini EV. Tedy tři metry dlouhá a nepříliš pohledná krabice, která dokáže pobrat čtyři cestující. Ve vrcholné formě pak disponuje 41 koňmi a bateriemi o kapacitě 26,5 kWh, s nimiž je spojen teoretický dojezd 280 km. To opravdu nejsou zrovna oslňující parametry, základní varianta s 20 koňmi, 9,2 kWh a 120 km je na tom ještě o hůř. Jenže tato verze aktuálně startuje na pouhých 29 800 yuanech (cca 91 tisíc korun), což z ní dělá lákadlo.

V Číně se tak Hongguang Mini EV stal nejprodávanějším elektromobilem, od příchodu na trh v roce 2020 do letošního února bylo totiž prodáno více než 1,1 milionu kusů. I kdyby tedy nakonec na Hongguang bylo aplikováno třeba i 300procentní clo, stále by šlo o zajímavou alternativu. Jakkoli nejspíše ne americkou, tamní standardy jsou co do velikosti aut přeci jen někde jinde. Dobytí nového světa tak čínským výrobcům zjevně zabere o trochu více času, než je tomu v Evropě, kde už se ledy hýbou. Axios předpokládá, že už v roce 2025 budou mít automobilky z Říše středu pod palcem pětinu všech prodaných elektromobilů na starém kontinentu a rychle si jej podmaní. Uvidíme, co se reálně bude dít, může to ale snadno být realistický, dokonce i střízlivý pohled.

Američané jsou zvyklí převážně na obrovské pick-upy, zatímco Číňané produkují spíše malé městské elektrické krabice jako Hongguang Mini EV. Jejich záběr se však neustále rozšiřuje, a to dle specifik trhu, který chtějí dobýt. Dá se tedy předpokládat, že na USA zaútočí s pomocí větších SUV, Evropu tou dobou mají mít už pod palcem. Foto: Wuling

Zdroj: Axios

Petr Prokopec

