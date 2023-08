Číňané si troufli vybodnout se na nicneříkající hvězdy z crash testů, i díky tomu prodávají svou Octavii za cenu Fabie před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MG Motor

Odolnost auta proti následkům nehody je klíčová věc, zrovna tu ale hvězdy z crash testů dávno nereflektují. Jsou z velké časti odměnou za drahé a často zbytečné elektronické systémy, zavedené automobilky je ale do vozů raději montují. MG se na to vykašlalo a ukazuje cestu.

Prakticky pokaždé, když usednu do některého moderního vozu, mám pocit, jako kdybych byl na internetu. Jen s tím rozdílem, že místo abych postupně odklikával nekonečnou záplavu souhlasů a nesouhlasů s těmi kterými cookies, vypínám jednu elektronickou berličku za druhou. Vadí mi jak systémy monitorující jízdu v daném pruhu, tak i ty, jenž sledují odstup od auta přede mnou. Stejně tak prostě nechci spoléhat na autonomní brzdy a podobné prvky, které sice napomoci mohou, ovšem pokud nefungují vždy a všude na sto procent, pak snadno častou vedou k větším škodám než užitku.

Je mi samozřejmě jasné, že ne každý člověk touží po voze, ve kterém by padáka dostaly všechny elektronické systémy. Je nicméně otázkou, co by politici u nových aut měli vyžadovat. ESP, ABS a airbagy? Může být, ESP pomůže hlavě necitlivým šoférům v zimě, zabrzdit vůz v krizové situaci bez zablokování kol dnes dokáže jen pár procent, ne-li pár promile řidičů a setkání hlavy s tvrdou palubní deskou ocení málokdo. Ale musíme všichni v nových autech platit ze často nefunkční přednárazové systémy nebo onen monitoring jízdních pruhů, pokud víte, že se soustředíte a zvládnete to sami lépe?

Automobilky nicméně tyhle a mnohé další věci do aut montují už ve standardu, i když ze zákona nemusí. Proč? No hlavně proto, aby dosáhly na maximálních pět hvězd v testech organizací jako Euro NCAP. Ty už totiž dávno nehodnotí jen odolnost vozu proti nárazu - stačí nemít na palubě všechny elektronické „blbůstky”, auto snadno dostane jednu dvě hvězdy a bude vypadat jako pojízdná rakev. I když jí vůbec není.

Málokdo si troufne se tomuto marketingovému diktátu vzepřít, Číňany ovládané MG, které aktuálně boduje jak u nás, tak v Austrálii, ale ano. Na australském trhu tedy začalo nabízet nový sedan MG5. Jeho druhá generace je 4,7 metru dlouhá, jde tedy o pořádný kus auta. Ovšem i tak je k mání od 24 990 australských dolarů, tedy od nějakých 362 tisíc korun. Pořídit jej tedy můžete levněji než základní Škodu Fabia. A zatímco český hatchback pohání litrový tříválec naladěný na 80 koní, Číňané vám dodají čtyřválcovou jedna-pětku, o jejíchž 114 koní se stará osmistupňový automat.

Co tedy stojí za onou nízkou cenou? Je toho samozřejmě víc, Číňané ale neměli problém se v základu vybodnout také na ony elektronické asistenty smířeni s tím, že nedostanou maximum hvězd, ale dosáhnou minimální možné ceny. Přitom MG5 je standardně osazeno šesti airbagy, ESP, ABS či dokonce i autonomními brzdami. Tím ale výbava z ranku asistentů končí, prvky jako monitoring jízdních úhlů, slepých úhlů nebo pozornosti řidiče byste v nabídce hledali marně, protože akorát stojí peníze a spousta řidičů o ně nestojí. Tak proč by za ně měli platit? Kvůli nicneříkajícím hvězdám?

Tyto prvky se mohou dostat do příplatkové výbavy, takže problém není v tom, že by nebyly k dispozici - jde tu poměr image a ceny, přičemž MG dalo přednost tom druhému. Zda jej budou následovat i zákazníci, uvidíme, nepřekvapilo by nás ale, kdyby vzali showroomy útokem. Při dané ceně je totiž vůz až příliš velkým lákadlem, a to i designovým. Onen 1,5litrový motor navíc může doplnit turbo, které výkon zvyšuje na 162 koní. S těmi je spojen i vyšší komfort, cena přitom stále zůstává na lidových 28 990 AUD (asi 420 tisíc Kč).

Pokud přístup čínské značky bude úspěšný, jsme zvědavi, jak na něj zareaguje zbytek automobilového světa. Nedivili bychom se ale, kdyby MG následoval. A prvky, které si nikdo nevyžádal a které pozvolna snižují vaše schopnosti, přestaly být se základními modely spojené jako zbytečně zdražující. Tedy do chvíle, než je někdo nařídí přímo....

Takhle vypadá lákadlo za 362 tisíc korun, přičemž Číňanům k nízké ceně pomohlo i zredukování elektronických asistentů na úroveň základních minim. Na pět hvězd v crash testu mohou zapomenout, ale vadí to někomu, když tyto hvězdy o odolnosti vozu proti nárazu dávno neříkají nic? Foto: MG Motor

Zdroj: Car Sales

