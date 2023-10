Číňané si ze snah Bruselu zastavit jejich rozmach hlavu nedělají: EU se nás jen bojí, nezastaví nás nic, říkají před 3 hodinami | Petr Miler

Pokud jste měli pocit, že hrozby veřejně vyřčené nejvyššími představiteli Evropské unie způsobí v táboře čínských automobilek paniku, mýlili jste se. Číňané jsou tak sebevědomí, že říkají, že i kdyby je EU účelově začala omezovat, na jejich příchodu na evropské trhy to stejně nic nezmění.

Někteří mají i za současné situace tendenci tvrdit, že Čína pro evropský automobilový svět nic velkého neznamená a auta z Říše středu se na starém kontinentu nikdy neprosadí. Pro takové jedna statistika - zatímco ještě v roce 2020 neznamenala čínská auta v zemích Evropské unie prakticky nic a i mezi elektromobily tvořila pouhé 1 procento všech prodaných vozů, dnes jejich tržní podíl ční už 5,6 procenta, je tedy skoro šestkrát vyšší. Nikdo pochopitelně neříká, že tento trend bude pokračovat až do stovky, tvrdit ale, že Číňané v Evropě nezaznamenávají nevídaný rozmach, by bylo krajně nepřesné.

Místní výrobci z toho pochopitelně nejsou nadšení, neboť konkurence je sice fajn, ale jen do chvíle, než vám začne ze židle, na které sedíte, uřezávat nohy. Toho se nyní evropské automobilky bojí jako čert kříže, neboť nasypaly miliardy do elektrické mobility, se kterou žádný velký byznys neudělají. A i tu část trhu, na kterou dokážou tato auta obsloužit, mohou Číňané opanovat. Se stále dražšími spalovacími auty mj. právě kvůli investicím do nechtěných elektromobilů jsou evropští výrobci méně a méně konkurenční jakbysmet, takže co jim zbývá?

Za nás říkáme: Začít se znovu chovat racionálně s zvýšit efektivitu svého fungování. Oni ale volají po ještě větších regulacích, které by právě Číňanům zkomplikovaly život. Tento postup jsme označili za komunistický manýr, který z Evropy udělá ještě větší a ještě méně konkurenceschopný skanzen, navíc za cenu už preventivně realizovaných odvetných opatření Číny. Přesto si dokážeme představit, že EU přesně tento postup zvolí. Nakonec, kdy naposledy přišel Brusel s něčím opravdu moudrým a dalece promyšleným?

Co na to Číňané? To je nakonec to nejsmutnější - je jim to v podstatě fuk. Ursula von der Leyen sice vyhrožuje tím, že EU prošetří možnou státní pomoc čínským výrobcům, která jim má umožňovat být až o pětinu levnější, a to může vést až k uvalení dovozních cel. Ze strany EU, která dnes dotuje i nákup žaluzií (to není vtip), to zní docela groteskně, stát se to ale klidně může.

Kolegové z nizozemského Auto Weeku zjišťovali v „čínském speciálu” svého posledního tištěného vydání reakci právě čínských automobilek na tento vývoj a navštívili mimo jiné sídlo firmy Chery ve Wuhu. Tato firma má s Evropou velké plány, když už nyní vstupuje na vybrané trhy zejména se značkou Omoda, žádná panika u ní ale nezavládla. Viceprezident firmy Steve Eum říká, že obvinění Evropské komise jsou naprosto nepodložená a vyšší konkurenceschopnost produktů firmy je daná primárně její vyšší vnitřní efektivitou - dokáže pracovat s nižšími náklady na vstupy od energií po suroviny, využívá levnější pracovní síly i efektivnějšího vývoje.

„Nepřijali jsme za poslední roky ani tu nejmenší státní podporu,” říká Eum s tím, že přinejmenším v případě jím spoluřízené firmy o nějakých nekalých dotacích nemůže být na rozdíl od evropských konkurentů ani řeč. EU má podle něj pocit, že když se sama „neprodotovala” ke konkurenceschopnosti, jiní nutně musí dotovat víc. Je to podle něj omyl, dotují míň.

Sám tak předpokládá, že Brusel vedou k podobným prohlášením ve skutečnosti jiné motivy: „Asi se začínají bát čínských aut v Evropě,“ prohlašuje s úsměvem a dodává, že i kdyby výsledky šetření EU účelově došly k závěrům, které neodpovídají realitě a cla byla zavedena, firmy jako tu „jeho” to stejně nestaví. „Pokud situace skutečně zajde tak daleko, že nás zatíží dovozními cly, můžeme začít vyrábět v Evropě,” říká dále Eum s tím, že efektivnější dokáže Chery být i v momentě, kdy opustí primárně čínskou produkci.

Samozřejmě je to znovu jen prohlášení jedné strany a může jít o projev nezdravého sebevědomí. Ale... co když ne? Dlouhodobě konkurenceschopné budou místní automobilky jen tehdy, budou-li schopné efektivního fungování v globálním měřítku. K tomu vývoj nesměřuje už dnes a ochranářská opatření typu cel by do snah o takový výsledek píchla jen další modro-žluté vidle.

Čínská auta jako Omoda S5 nabízí podobné věci jako Škoda Octavia, ale za zlomek jejích cen. Proč by neměla být úspěšná i v Evropě? Číňané ví, že budou bodovat a ani ze snah EU o zamezení jejich rozmachu na starém kontinentu si zjevně hlavu nedělají. Foto: Chery/Omoda

