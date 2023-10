Číňané skoro do puntíku zkopírovali Teslu Model X. Prodávat ji budou o 1,8 milionu levněji a Musk ani nepípne 24.10.2023 | Petr Prokopec

/ Foto: GAC

Kdybyste na tomhle autě vyměnili znaky výrobce, snadno byste došli k přesvědčení, že máte co do činění se skutečnou Teslou. Jenže tohle je auto od čínského GAC a přišli byste na to možná až ve chvíli, kdy za něj budete platit, je totiž skoro o 2 miliony korun levnější.

Ještě před pár lety měly čínské automobilky mizernou pověst. Za tou nestála jen nepřesvědčivá kvalita a bídná bezpečnost, ale také neoriginální design. Místo toho bylo možné v Říši středu spatřovat jednu velkou kopírku, která se navíc nemusí obávat žádného legálního postihu. Tamní soudy totiž téměř vždy stály na straně domácích výrobců, ať už udělali cokoli. A pokud přece jen přikročili k potrestání některého z nich, šlo často jen jen o pověstný varovný prst. I tak si nicméně Číňané začali uvědomovat, že „vykrádáním“ cizích vzorů na mezinárodním kolbišti nezaujmou.

Výrobci tedy přepřáhli na jinou strategii a místo kopírování hotových aut si najali jejich autory. Řada renomovaných designérů se tak přesunula o pár tisíc kilometrů na východ, což vedlo ke vzniku mnoha pohledných aut. Právě to je i jeden z důvodů, proč je druhý čínský útok na Evropu, Ameriku a další zahraniční trhy o tolik úspěšnější. Moderní produkce Říše středu totiž v podstatě nemá zjevnou chybu, neboť působí sympaticky zvenčí i zevnitř. Za zavedenými značkami pak nestrádá ani v rámci bezpečnosti, cenově je ovšem pořád podstatně níž.

I přes úspěch tohoto přístupu ovšem některé značky na ono kopírování stále nezanevřely. Ba co více, pozdvihly ho na zcela novou úroveň. Automobilka GAC totiž momentálně vyrukovala se zjevným plagiátem Tesly Model X. Americký elektromobil byl obšlehnut pomalu do puntíku, což se Elonu Muskovi jistě líbit nebude. Pomalu však jediné, co může udělat, je držet ústa, krok a zástup. GAC Group je totiž vlastněná státem, což znamená, že pokud by šéf Tesly měl jakékoli námitky, půjde proti svému nejdůležitějšímu trhu - v Číně už roky prodává polovinu všech aut.

Zahájení prodeje nového modelu zvaného GAC Aion Hyper HT SUV tedy nic nebrání. Značka přitom již uvedla, že k dostání budou hned čtyři varianty, z nichž ta základní dostala 400voltový okruh a elektromotor na zadní nápravě. Tato pohonná jednotka produkuje 248 koní a 355 Nm točivého momentu, což má stačit na 6,8sekundovou akceleraci. O kapacitě baterií se GAC sice nezmiňuje, dojezd však má dle značky činit 600 km a dobití každých 140 km zabere jen 10 minut.

Co se zbytku nabídky týče, ta již sází na 800voltovou architekturu. A stejně tak i na jednotku naladěnou na 340 koní a 430 Nm. Akcelerace se proto zkrátila na 5,8 sekundy, přičemž u dvou variant má dojezd činit 670 a u poslední dokonce 770 km. O kapacitě baterií se ovšem znovu nemluví, místo toho GAC opět zmínilo jen časy spojené s dobíjením. V prvních dvou případech má každých 15 minut přibýt 415 km, vrcholná varianta pak má každých 10 minut přihodit dokonce 450 km.

Nejspíše není třeba dodávat, že realita bude trochu jiná. To ale při pohledu na cenu asi některé nemusí trápit, neboť Hyper HT SUV má na 220 tisících yuanech (cca 696 000 Kč), tedy o asi 1,8 milionu Kč levněji, než kolik u nás stojí Model X (2 489 900 Kč). A dokonce i podstatně levněji, než začíná Model Y (1 165 490 Kč). Přitom jde o poměrně velký vůz měřící 4 935 milimetrů na délku, 1 920 mm na šířku, 1 700 mm na výšku a 2 935 mm v rámci rozvoru.

My už jen aktuálně dodáme, že Hyper HT SUV nekopíruje Model X pouze siluetou, ale také třeba vzhůru výklopnými zadními dveřmi či minimalistickým interiérem. Jeho dominantou je na výšku orientovaný displej, skrze který lze ovládat prakticky veškeré funkce vozu. Cestující vzadu mají pak k dispozici sklopná sedadla, stejně jako podnožky pod nohy. Standardem je přitom i panoramatické okno a u vrcholného provedení dokonce také LiDAR.

Ne, tohle opravdu není Tesla Model X, nýbrž zcela nový čínský elektromobil s poněkud krkolomným názvem GAC Aion Hyper HT SUV. A protože je značka vlastněna státem, Elon Musk bude proti prodeji novinky stěží něco namítat. Foto: GAC

Zdroj: GAC

