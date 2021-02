Číňané odhalili skutečnou pojízdnou vilu, v luxusu si vozí výtah, první patro i terasu před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SAIC

Zapomeňte na všechno, co jste dosud mezi obytnými vozy viděli. Čínská automobilka, která mimo jiné dělá škodovky pro tamní trh, míří mezi výrobce domů na kolech s neuvěřitelnou vervou.

V posledních měsících se s novými obytnými vozy a přívěsy doslova roztrhl pytel. Stojí za tím pochopitelně pandemie koronaviru, kvůli které jednak nemůžete do mnoha zemí ani vycestovat a když už se vám to podaří, kvůli uzavírkám hotelů a restaurací nebudete mít kde složit hlavu a kde se nasytit. Pokud si sebou ale vezmete celé obydlí na kolečkách, o obojí bude postaráno. Není tedy divu, že daný segment zažívá nebývalý rozmach a dá se předpokládat, že zájem hned tak neopadne, když nejnovější studie naznačují, že pandemie tu s námi může být v různých formách ještě dalších sedm let.

Až dosud v daném odvětví byly aktivní hlavně firmy ze Spojených států či Austrálie, které mnohdy mají i více než padesátileté zkušenosti. Nyní ale do branže začínají vstupovat také společnosti z Číny. A jak se dalo předpokládat, spolu s nimi dorazí také řada nevídaných prvků. Představit si proto můžeme nový Maxus Life Home V90 Villa Edition, což je poměrně dlouhý název pro obytný vůz, o který se postarala automobilka SAIC. Ta se skutečně vytáhla, a to doslova, neboť její zlatavý motorhome je nejen patrový, ale disponuje také výtahem.

Označení Villa Edition tedy rozhodně není přehnané, jakkoliv v rámci prostoru je pochopitelně třeba menších ústupků. Nicméně i tak vás díky výsuvným bokům čeká 20 metrů čtverečních ve spodním patře a dodatečných 12,4 metru v patře vrchním. To může posloužit jako obývací pokoj, pracovna či třeba společenský salónek, ve kterém nechybí gauč a rozměrná televize. Zároveň máte k dispozici terasu, která vám umožní jediné spojení se světem, pokud se onen výtah zasekne.

Co se spodního patra týče, zde již tolik inovací nenajdeme. Počítat tedy lze s plně vybavenou kuchyňkou, která přechází v obývací pokoj. Nechybí ani koupelna či „ložnice“, kterou tvoří prostor mezi zmiňovaným balkonem a přední kabinou. Spíše bychom tedy měli použít termín „noclehárna“, neboť zde se ani neposadíte. Na druhou stranu to ale ani nebudete potřebovat, pokud využijete služeb gauče v obýváku, který pojme dvě osoby i bez nutnosti rozložení.

V případě „čínské vily“ tedy je oč stát, zvláště když výše zmíněné nedoplňují pouze exkluzivní materiály, ale také prvotřídní elektronika. Veškeré televize a zábavní či hudební systémy je totiž možné ovládat skrze mobilní aplikace, hlasem či gesty. Ve výsledku tak vlastně nepřekvapí, že za mobilní vilu budete platit pomalu stejné peníze za tu kamennou, neboť ceny startují na nepříliš skromných 2,68 milionech juanů (cca 8,86 milionu korun).

Číňané již začínají pronikat i mezi výrobce obytných domů. Vůči zavedené konkurenci navíc přiváží nemalé inovace, jako je model Life Home V90 Villa Edition vybavený patrem s terasou, na níž vystoupáte výtahem. Foto: SAIC

Zdroj: SAIC

Petr Prokopec