Číňané to s útokem na Evropu myslí smrtelně vážně, při testech byl nachytán další kombík šitý právě pro nás

Vysoká obliba kombíků je téměř jen evropským specifikem, pozoruhodné ale je, že evropské značky tento segment pozvolna opouští. Číňané v něm zjevně cítí šanci zabodovat, a tak po MG chystá svůj příspěvek také Nio.

Kombíky dnes již netáhnou tak jako dříve, a to ani v Evropě, která byla vždy jejich doménou. I starý kontinent se začal ve velkém obracet k SUV všeho druhu, což dále podporuje na elektrifikace branže - baterie umístěné v podlaze vybízí k tomu dělat auta jen vyšší. Kombíky osazené bateriovým pohonem tak nenabízí téměř nikdo - Porsche a jeho Taycan Cross Turismo či Sport Turismo za minimálně 2,3 milionu korun asi nestojí za řeč.

Nabídka tím sice nekončí, dále je ale k dispozici už jen MG5 EV. To třeba v Německu startuje ještě před dotacemi na 865 tisících Kč, což již působí lákavěji. Ovšem třeba Češi si na tento vůz ještě musí počkat. Nedá se navíc předpokládat, že by každý chtěl sáhnout jen po jedné jediné volbě. A jak se tak zdá, nakonec to ani nebude třeba. K velkému útoku na evropské trhy se totiž chystá další čínská značka, a sice Nio. Ta již na starém kontinentu působí a nejnověji zde dokonce začala stavět výměnné stanice baterií.

Ve své domovině pak automobilka zjevně začala testovat model ET5 v provedení kombi. Pokud si přitom uvědomíme, že Číňané zrovna po této karosářské verzi netouží skoro vůbec, je více než jasné, že vůz vzniká hlavně na míru evropskému publiku. Kombík by přitom měl nadále počítat s rozvorem 2 888 milimetrů jako sedan, jeho délka se ale natáhne na více než 4,79 metru. Do jisté míry zde tak budeme mít velikostně srovnatelný vůz s již zmiňovaným Porsche.

Oproti vozu z Zuffenhausenu pochopitelně můžeme počítat s daleko nižší cenou. Nedá se nicméně předpokládat, že by se Nio ET5 SW přiblížilo MG. Tento kombík totiž na délku měří 4,5 metru, mnohem podstatnější je však technika. Vůz byl totiž osazen bateriemi o kapacitě 52,2 nebo 61,1 kWh. Nio oproti tomu v základu počítá se 75 a ve vrcholné specifikaci dokonce se 100 kWh. Kromě toho se ovšem již nějakou chvíli mluví také o 150 kWh.

Tyto baterie jsou prozatím opředeny rouškou tajemství. NIO zatím neupřesnilo, kdo má být dodavatelem, značka ovšem mluví o hybridní technologii párující tuhý elektrolyt s tekutým. Číňané příchod akumulátorů ohlásili již v roce 2020, přičemž uváděli, že s výrobou začnou do konce letoška. Momentálně ovšem upřesňují, že montáž se rozjede buď ještě letos nebo v průběhu prvního pololetí příštího roku.

Daný rozptyl naznačuje, že Nio si novým bateriemi zjevně moc jisté není, kdo také je. Pokud se nicméně objeví, měly by u sedanu a kombíku zajistit teoretický dojezd 1 000 km. Realita pak sice bude nižší, ovšem v kombinaci s výměnnými stanicemi by Číňané skutečně z elektromobility mohli udělat alespoň trochu smysluplnou záležitost. Nyní je ovšem již otázka, jaká cena u toho bude. O méně než milion korun velmi pravděpodobně nepůjde.

Nio ET5 zamířilo do prodeje letos. Každý z dosud nabízených bateriových paketů lze spojit se dvěma elektromotory, jenž souhrnně produkují 487 koní. S tímto výkonem pak sedan zvládá stovku za 4 sekundy. A jak můžete vidět níže, chystá se i verze kombi. Foto: Nio

Zdroj: Auto Evolution

