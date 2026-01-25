Číňané to v Evropě zkusí s levným sporťákem bez jediné dotykové obrazovky, zatím dorazí 1 000 kusů
Číňané to v Evropě zkusí s levným sporťákem bez jediné dotykové obrazovky, zatím dorazí 1 000 kusů
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Na svůj výkon a dynamiku opravdu nebude stát moc, navíc vypadá jako jedna z velkých italských legend minulého století. Pochybnosti ale předem tušíte - bude to elektrické auto, což je zejména v tomto segmentu velmi problematická koncepce.
Tak jako není elektrický pohon není vhodný pro nákladní auta, protože potřebují spoustu výkonu a energie a rozpohybování své hmotnosti, nehodí se ani pro ta sportovní, protože ta potřebují spoustu výkonu a energie pro dosahování vysoké dynamiky. Je samozřejmě hezké, že dostat z elektromotorů vysoký výkon, který snadno zajistí ohromující akceleraci, není složité, limity v podobě akumulátorů ale zůstávají. Poměr uchované energie a jejich hmotnosti a velikosti je vždy tristní, takže buď skončíte u vozu, který nedojede nikam, nebo u vozu, který váží dvě a více tun.
Zmínit můžeme také absenci zvuku, který vadí po emotivní stránce, i když se ale budeme držet jen racionálních faktorů, smysluplný elektrický sporťák se zdá být neřešitelným úkolem. Přesto se o takové auto čas od času někdo pokusí a někdy má i snahu prodávat jej ve velkém. Mezi takové patří čínská automobilka Jiangling Motors vyrábějící auta značky JMEV, která spolupracuje se start-upem Tianjin Gongjiang Pai Auto na elektrickém sporťáku SC01. Ten se už loni dočkal odhalení na autosalonu v Pekingu, Autocar ale nyní informuje, že z Říše středu má zamíří také do Evropy.
SC01 nevypadá špatně, Číňané se zjevně nechali inspirovat designem legendární Lancie Stratos, vzorem jim ovšem byla také první Tesla Roadster. Šasí zkonstruovali z ocelových trubek, které doplnila odlehčená karoserie. Novinka tak má vážit pouze 1 365 kilo, tedy o 40 kg méně než šestiválcové Porsche Cayman GTS. Na délku se pak natáhne na 4 106 milimetrů, pročež bude o 20 centimetrů překonávat Mazdu MX-5. Podobně jako japonský roadster pak nabídne místo jen dvěma cestujícím v interiéru, který pozoruhodně postrádá jedinou dotykovou obrazovku. To dnes některé jistě zarazí, jiné stejně jistě potěší, zvlášť u čínského auta.
Zajímavý je způsob instalace baterií, které nejsou součástí podlahy. Místo toho zamíří za karbonová sedadla posádky, tedy na stejné místo, kde mají některé spalovací sporťáky motor. To má zajistit ideální rozložení hmotnosti, a tedy ovladatelnost i zábavu za volantem. Paket o kapacitě 60 kWh pak má vystačit na 520 km, dojezd byl ovšem vypočítán na základě čínského cyklu CLTC. Pokud ovšem patřičně zašlápnete plynový pedál, bude reálně možné počítat se sotva pětinou.
Dosud uváděné dobíjení pak rozhodně není z nejrychlejších, na doplnění kapacity z 30 na 80 procent je totiž třeba 25 minut, navíc jde jen o 30 kWh, to bude stačit leda na pár kilometrů. Stovku má ovšem SC01 díky dvěma elektromotorům produkujícím celkových 435 koní zvládnout za 2,9 sekundy. Nejvyšší rychlost ovšem byla omezena na skromných 200 km/h. Konkrétní technické parametry ovšem budou oznámeny až během následujících dnů, kdy by Číňané měli více informovat také o své elektrické expanzi na starý kontinent.
Zatím platí pouze tolik, že Evropa se dočká limitovaného počtu 1 000 kusů, jež budou všechny vyrobeny v Itálii. Ceny pak mají startovat okolo 1,5 milionu korun, za což uvnitř dostanete jen digitální přístrojový štít a pár fyzických tlačítek určených k ovládání klimatizace. Jak už padlo, multimédia s obřím displejem však budete hledat marně, padla totiž za oběť oné snaze o co nejnižší hmotnost. Nadšencům zrovna tohle vadit nebude, zbytek... No uvidíme.
SC01 nevypadá marně, s jeho parametry je to ale horší, smysluplný elektrický sporťák je dnes neřešitelný úkol. Pojetí interiéru ale puristy potěší. Foto: JMEV, tiskové materiály
Zdroje: JMEV, Autocar
