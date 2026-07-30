Číňané u nového elektromobilu neobvykle zveřejnili hmotnost baterií a je to znovu šílené číslo, dřív tolik vážila celá auta
Petr ProkopecSchválně, kolikrát jste slyšeli někoho vyprávět o tom, jak se vývoj baterií posouvá mílovými kroky vpřed a s tím roste i jejich energetická hustota? Něco jako deset let každý den je zřejmě jediná správná odpověď. Asi to nebude tak úplně pravda, ne soudě podle hmotnosti 102kWh baterek nového BYD.
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Číňané u nového elektromobilu neobvykle zveřejnili hmotnost baterií a je to znovu šílené číslo, dřív tolik vážila celá auta
včera | Petr Prokopec
Schválně, kolikrát jste slyšeli někoho vyprávět o tom, jak se vývoj baterií posouvá mílovými kroky vpřed a s tím roste i jejich energetická hustota? Něco jako deset let každý den je zřejmě jediná správná odpověď. Asi to nebude tak úplně pravda, ne soudě podle hmotnosti 102kWh baterek nového BYD.
Od premiéry Tesly Model S uplynulo už dlouhých čtrnáct let, během kterých se znovu přestala vyrábět. Během této doby jsme snad den co den slýchali zvěsti o tom, jak se vývoj baterií posouvá vpřed, jak vzroste jejich energetická hustota, nabídnou tedy více energie v menším balení, navíc se sníží jejich cena. Byla-li by to pravda, možná by dnes elektrická auta byla schůdným řešením individuální dopravy pro kdekoho, neboť baterie jsou jediným sktuečným problémem těchto aut. Jenže pravda to není.
Nebudeme tvrdit, že se neodehrál žádný pokrok, to se jistě stalo, ale zásadní? My ho prostě nevidíme, což je patrné i na extrémní hmotnosti bateriových paketů. S nepříjemným důkazem nyní přichází BYD, tedy jeden z největších výrobců elektrických aut na světě, žádné béčko, žádné ořezávátko.
BYD totiž vytáhlo na světlo světa nový sedan Da Han, který nabídne v čistě elektrické i plug-in hybridní verzi. Zveřejněno tak bylo velké množství obvyklých technických parametrů, mezi kterými se neobvykle nachází i hmotnost samotného bateriového paketu. Ten počítá s kapacitou 102,3 kWh, což představuje ekvivalent asi 26litrové nádrže naftu. Taková bude plná vážit něco kolem 26 kilogramů, samotná neváží skoro nic. A dvakrát větší nepřidá - znovu plná - autu o moc víc než půl metráku.
Zmíněný paket v novém BYD ale váží - podržte se - 725,9 kg. Tedy přibližně stejně jako základní verze první generace Volkswagenu Golf. A to bylo celé auto, ne jen baterka - mělo karoserii, motor, převodovku, brzdy, kola, sedačky, skla, kdeco. Je sice hezké, na délku měřila jen 3 705 milimetrů, zatímco novinka BYDu měří 5 256 mm, to ale stěží bude omlouvat, kolik u čínského sedanu váží samotná baterie - plná, prázdná, poloprázdná, bude vždy takhle brutálně těžká.
Takže se ptáme, kde je ona evoluce? Kde jen jakýkoli posun? Baterie Tesly Model S váží v závislosti na verzi od asi 550 do 630 kg a přepočtena na kilowatthodinu je dokonce lehčí než u BYD. A není to tím, že by Tesla byla nějak zvlášť výjimečná, větší baterie Cybertrucku váží už 721 kg, ani tady se žádný podstatný posun neodehrál. Dokud budou baterie elektromobilů takto těžké - a také tak objemné, drahé apod. -, elektromobilita se rozšíření, jaké mělo přijít už za pár let, nikdy nedočká. Je to pořád extrémně limitující faktor.
Dodejme, že Da Han dále v základu počítá s 503 kobylami, které produkuje vzadu usazený elektromotor. BYD pak pro tuto verzi uvádí dojezd pohybující se mezi 970 a 1 008 km, vypočítán je však na základě cyklu CLTC. Reálně tak lze u vozu celkově vážícího 2 260 až 2 325 kg (na baterie tedy připadá jedna třetina hmotnosti) počítat s daleko nižší porcí. Platí to i pro variantu se dvěma motory, s níž je spojeno 775 koní, 2 505 kilogramů a dojezd 820 až 880 kilometrů.
Novinka má přitom v Číně startovat okolo 300 tisíc yuanů, což je přibližně 940 tisíc korun. Levná tedy na jednu stranu nebude, na tu druhou zde ovšem máme auto, které je o 66 mm delší než Mercedes třídy S. Ten si přitom pod dva miliony nekoupíte, šanci na úspěch tedy BYD má. Zvlášť když elektromobilům záda kryje ještě plug-in hybrid párující jedna-pětku se 156 kobylami s 272koňovým elektromotorem a bateriemi o kapacitě 54,489 kWh. Jejich hmotnost pak sice automobilka již neupřesnila, očekávat se ale dá zhruba polovina většího paketu, tedy nějakých 380 kilo. To je všechno strašně moc...
BYD Da Han se zatím představil jen zvenčí, mimo to Číňané odhalili technické parametry včetně hmotnosti baterek. Ta je pořád stejně šílená. Foto: BYD
Zdroj: BYD
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