Číňané ukázali konkurenta Škody Octavia, porazit ji chtějí jejími hlavními zbraněmi

Číňané ukázali konkurenta Škoda Octavia, porazit ji chtějí jejími hlavními zbraněmi | Petr Prokopec

Škoda Octavia si za skoro čtvrtstoletí na trhu udělala renomé hlavně díky své prostornosti spojené s relativně nízkými cenami. Přesně na to teď sází Baojun RC-5, který bude ještě levnější.

Škoda Octavia je nadmíru populární prakticky na jakémkoliv trhu, na kterém je nabízena. Výjimkou není ani Čína, kde mohou zákazníci vybírat mezi liftbackem a kombíkem nebo mezi 1,5litrovým atmosférickým motorem a přeplňovaným dvoulitrem. Výsledkem jsou nemalé prodeje, které logicky zaujaly konkurenci. Mezi tu se nově zařadil Baojun RC-5, který se poprvé ukázal světu.

Začneme u rozměrů, které sice oficiálně ještě nebyly potvrzeny, podle dostupných informací ale máme počítat s délkou 4 650 milimetrů, šířkou 1 806 mm, výškou 1 458 mm a rozvorem 2 700 mm. V prvních třech ohledech tedy čínská novinka za Škodou zaostává, v tom čtvrtém ale již tahá za delší kus provazu. Baojun tak překoná Octavii na jejím vlastním písečku, neboť prostorné kabiny jsou doménou Škody.

Baojun RC-5 by přitom měl stát na platformě SUV RS-5, které se v Číně prodává od roku 2018 a které oním 2,7metrovým rozvorem skutečně disponuje. Opravdu to tedy vypadá, že Číňané porazí Škodu v její vlastní hře, což by ostatně mělo platit také v rámci cenové politiky. Octavia je totiž na největším trhu světa k mání od 109 900 CNY (cca 383 tisíc Kč), nová konkurence však má startovat minimálně o 10 000 yuanů níže, tedy asi na 350 tisících Kč.

Je přitom nutné dodat, že s nižší cenou jsou spojené jisté oběti. Baojun RC-5 bude totiž v základu nabízen s 1,5litrovým atmosférickým čtyřválcem, jenž bude přední kola zásobovat pouze 99 koňmi. Nad tento motor se pak postaví stejně objemná přeplňovaná verze, která již nabídne 147 koní, tedy prakticky totéž, co má k dispozici i vrcholná Octavia. Na výběr pak vždy bude šestistupňová manuální nebo automatická převodovka.

Na data o dynamice či spotřebě je třeba vyčkat, totéž pak ostatně platí o snímcích interiéru. Nicméně se předpokládá, že chybět nebude digitální přístrojový štít, se kterým dorazí širokoúhlá středová obrazovka. Automobilka pak slibuje ještě špičkovou konektivitu a unikátní připojení na internet, bližší data ale již opětovně tají. Dodat tedy jen lze, že onen dlouhý rozvor by měl zaručit dostatek místa na předních i zadních sedadlech.

Ve finále už můžeme zmínit pouze design, který počítá se zádí ve stylu fastbacku, po vzoru Octavie. Víko zavazadelníku pak působí jako velkoryse vykrojené, zatímco vpředu je dominantou čelní maska lemovaná úzkými světlomety. Vůz tak působí opravdu majestátně, i když máme pocit, že zrovna v oblasti designu jej nová Octavia strčí do kapsy. Ovšem při jejích cenách to nejspíše spoustě zákazníků bude úplně jedno.

Baojun RC-5 se představil na prvních oficiálních fotkách...



...posloužit nicméně můžeme také záběry špionážních fotografů

Zdroj: GM, GM Authority

