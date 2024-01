Číňané ukázali nové efektivní řešení parkování ve městech, v Česku by mohlo vyřešit všechny problémy novinka | Petr Prokopec

/ Foto: Yeefung Automation Technology, tiskové materiály

Hon na místo u nás dennodenně podnikají tisíce řidičů, často i tací, kteří podlehli marketingovým klišé typu „Parkuj v klidu”. Přitom existují řešení, která dokáží využít každou plochu skoro na 100 procent a městům ulehčit, třeba toto.

Pokud bydlíte v jakkoli větším městě, asi shodnete souhlasit s tím, že pro motoristy je jedním z největších problémů parkování. Zvláště pak ve chvíli, kdy nemáte vlastní dům s garáží a jste tak odkázáni na veřejná prostranství. Za takové situace denně tráví i vyšší počet minut objížděním bloku a hledáním volného místa. Nepomáhá přitom nic, ani elektrický pohon pod kapotou, ani zaplacené „výpalné“. Heslo Parkuj v klidu v Praze není ničím jiným než prázdným marketingovým pojmem.

V tomto ohledu ostatně z vlastní zkušenosti můžu mluvit spíše o pravém opaku. Než byly v mém okolí zavedeny modré zóny, neměl jsem s parkováním nikdy problém. Jakmile ale městská část přišla s nápadem, jak vylepšit svou finanční situaci, pak hlavně v neděli po šesté hodině večerní v podstatě nemám šanci místo najít. Oproti ostatním nešťastníkům mám nicméně alespoň výhodu v deset minut vzdálené kanceláři, ke které patří pevné parkovací místo. Ovšem i za to se platí.

Nejen já tedy čekám na chvíli, kdy se začnou ve velkých městech rojit parkovací domy. Ty navíc ani nemusí hyzdit životní prostředí, zakopány mohou být hluboko pod zem - tedy klidně i pod zelenou louku. Není navíc ani potřeba k nim budovat komplikovanou příjezdovou cestu, snad jen nouzový přístup, který bude v případě neštěstí sloužit záchranným složkám. Veškeré parkování by totiž měl na povel automatizovaný systém, jemuž byste svůj vůz předali takříkajíc na ulici.

V tomto ohledu se pro inspiraci lze obrátit k Číně. Tamní společnost Yeefung se různými semi-autonomními a plně automatickými systémy zabývá již od roku 2003. Jejím zatím posledním produktem je pak robotická platforma, která dokáže zařídit vše výše popsané. Řidičům tedy jednoduše stačí dorazit před její vchod, vystoupit a s pomocí mobilní aplikace systém aktivovat. Následně si pak vůz převezme pojízdná plošina, která jej odveze na volné místo.

Platforma je osazena laserovým skenerem, který se okolo osy otočí šestkrát za sekundu, aby ověřil, jak daleko jsou veškeré překážky a jakým směrem se plošina pohybuje. Její rychlost přitom činí 1,5 metru za sekundu, tedy 5,4 km/h, což opravdu není závratné tempo. Software tedy veškerá data skutečně zvládá včas vyhodnotit, načež ve finále není překvapivé, že dané auto dokáže zaparkovat s předností na 5 milimetrů. To logicky vede k úspoře místa.

Aby toho nebylo málo, platformu lze spárovat s automatickým výtahem. Ona podzemní parkoviště tedy klidně mohou být několikapatrová. Je však zapotřebí, aby při jejich výstavbě byla zajištěna maximální přesnost - nevýhodou plošiny je, že se nedokáže vyrovnat se špatným povrchem. Překonat tak zvládá překážky či sklon dosahující méně než 6 milimetrů. Navíc vždy zůstává pod vozem, který musí zajistit svými brzdami.

I když by tedy investice do takového parkoviště ve finále byla nemalá, ve větších městech by s její návratností rozhodně nebyl problém. Ten spíše představuje byrokracie nejen na straně úředníků - ostatně si jen zkuste u nás přijít s nápadem, že pod zelenou loukou postavíte patrové parkoviště. V té chvíli jste hvězdou nástěnek všech eko-organizací, aniž by kterékoli z nich docvaklo, že přírodě lze tímto pomoci více než oni lepením se k silnicím nebo poléváním obrazů barvami.

Parkovací platforma je ideálem pro větší města bojující s nedostatkem místa. Jejich vybudování u nás však brání neskutečná byrokracie. Foto: Yeefung Automation Technology, tiskové materiály

Zdroj: Yeefung Automation Technology

Petr Prokopec

