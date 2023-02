Číňané ukázali nové levné SUV navržené ex-designérem Porsche, zadělali na další velký prodejní hit před 4 hodinami | Petr Prokopec

Situace okolo tohoto auta je docela pikantní, neboť přímo konkuruje vozům automobilky, s níž Číňané spolupracují, nedá se ale říci, že by šlo o kopii jakéhokoli existujícího modelu. Naopak právě designem od autora Porsche 918 umí zaujmout.

Čínská automobilka Chery v loňském roce vůbec poprvé překonala metu jednoho milionu prodaných vozů. Z velké části za tím stojí i jí podřízená značka Jetour, která byla založena před pouhými pěti lety. Stejně jako Exceed, jenž rovněž spadá pod Chery, se specializuje na SUV. Důraz je nicméně kladen jak na co nejnižší cenu, tak na design lahodící mladým. I z toho důvodu Číňané již v roce 2012 najali Hakana Saracoglu, aby jejich vozům dodal patřičný šmrnc. Při pohledu na nově odhalené SUV zvané Traveller lze přitom s jistotou říci, že mise byla splněna.

Saracoglu v letech 1998 až 2012 působil u Porsche, kde se zasadil o venkovní partie modelů 918 Spyder, Boxster a Cayman. Ještě předtím pracoval necelé čtyři roky pro Ford. Právě tato štace ho pak nejspíše ovlivnila i při navrhování nového SUV. To totiž velmi připomíná model Bronco. Zároveň by ovšem mohlo být konkurentem Land Roveru Defender. Novinka tak možná způsobí jistý firemní rozkol, neboť s britskou automobilkou uzavřelo Chery již v roce 2012 velmi úzkou spolupráci.

Traveller přitom bude k dispozici od 149 800 CNY (cca 480 tisíc korun), což je na takové auto láce a asi poloviční suma, kterou Britové v Říši středu vyžadují za svůj vůz. Ten pro změnu disponuje nemalým výkonem, v základu se nicméně jedná o 4 583 milimetrů dlouhé třídvířko. Zákazníci si pak sice mohou dopřát rovněž 4,8metrovou verzi se dvěma páry bočních dveří, v té chvíli však po stránce cenové musí zamířit nahoru. Jetour je pětidvířkem za všech okolností, přičemž v pětimístné konfiguraci měří 4,8 metru a v sedmimístné 5 metrů.

Na plné odhalení vozu teprve dojde, již nyní nicméně bylo oznámeno, že Traveller bude k mání s čistě benzinovými motory či plug-in hybridním ústrojím. Za první tábor přitom bude kopat přeplňovaná jedna-šestka doplněná sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou a dvoulitr turbo spárovaný s osmistupňovým automatem, zatímco u toho druhého lze počítat s kombinací přeplňované benzinové jedna-pětky a elektromotoru. Standardem je vždy mechanický pohon všech kol se zámkem diferenciálu.

Číňané kromě toho již dříve oznámili, že nové SUV bude k dispozici rovněž se šestiválci, stejně jako s ryze elektrickým ústrojím. Kdy však dojde k rozšíření nabídky, zůstává prozatím ve hvězdách. Stejně jako zatím nelze potvrdit ani datum, kdy by měl dorazit spřízněný pick-up. A je otázkou, kdy by toto SUV mohlo dorazit do Evropy. Jetour se totiž po expanzi na Střední Východ a do Jižní Ameriky zatím soustředí jen na útok na australský trh.

Zamířit tak můžeme už jen krátce do interiéru, kde došlo na spárování netradičního osmiúhelníkového volantu s rozměrnou centrální dotykovou obrazovkou. Na středovém tunelu pak trůní volič off-roadových režimů, zatímco v případě čalounění se počítá s kombinací kůže a Alcantary. Automobilka pak navíc hodlá zájemcům o časté výlety do terénu nabídnout rozsáhlé příslušenství, do které budou spadat jak šnorchly pro brodění, tak stany na střechu.

Traveller je novým čínským off-roadem, jenž připomíná Land Rover Defender a Ford Bronco, jinak je ale svébytným vozem, o jehož design se postaral Hakan Saracoglu, bývalý designér Porsche. Jistě i proto působí tak atraktivně. Foto: Jetour

