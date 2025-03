Číňané ukázali, s čím skutečně chtějí ovládnout Evropu. Toto jejich nový kombík se spalovacím motorem před 10 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Elektromobily? S těmi se tu Číňané budou prosazovat obtížně, neboť zájem o ně je obecně omezený, místní automobilky je všem tlačí horem dolem a čínská elektrická auta jsou navíc zatížena cly. To spalovací modely nejsou, místní firmy na ně kašlou a lidé o ně stojí.

O čínské hrozbě pro evropský automobilový průmysl se mluví dekády, donedávna ale nešlo říci, ze by tato slova bylo možné brát nějak zvlášť vážně. Číňané se čas od času snažili, to ano, někteří se tu prosadili skrze akvizice celých místních automobilek (Volvo, Lotus, do určité míry Mercedes) či alespoň značek (MG, Smart). Ale aby sem dorazil nějaký „Rudý drak 710 Trhám asfalt v luxusu” či jinak typicky čínsky pojmenovaný vůz, který by najednou uhranul místní klientelu tím, co umí a za kolik to nabízí, to se říci nedá.

Na to zkrátka byla místní auta moc dobrá, místní klientela moc konzervativní a místní životní úroveň moc vysoká, aby se to stalo. A jsme přesvědčeni, že kdyby trhu byla ponechána aspoň taková volnost, jakou si mohl užívat v 90. letech minulého století a ještě necelou první dekádu nového milénia, nic by se na tom nezměnilo. Automobilky jako VW dělaly až moc dobrá auta za dostatečně nízké ceny, aby měl kdokoli důvod měnit. Tohle se ale změnilo.

Tak jsou Číňané lepší? Jistě ano, ale nejsou zase o tolik lepší, aby to stačilo. Evropa si současně musela pustit pár dalších dávek ostrými do vlastních nohou, aby k tomu dala prostor. A zejména vedení EU to tentokrát udělalo tak hloupě, že se zase jednou musíme ptát, zda je tak neschopné, nebo to dělá schválně.

Začalo to tlakem na elektromobilitu, se kterou se místní automobilky nemají šanci prosadit. Ty přesto začaly mocně mířit tímto směrem pod dojmem, že právě takto bojují proti oné čínské hrozbě, ve skutečnosti se jí ale vydaly na pospas. Připomíná to „switcheroo” ze závodních okruhů, kdy nalákáte soupeře před vámi ještě před začátkem decelerace do vnitřní stopy, aby vám zabránil jej vybrzdit, vy ale přehodíte výhybku k úplně opačnému konci, zvolíte rychlejší průjezd zatáčkou po delší kružnici a ze zatáčky už vyjedete před soupeřem, který doslova nemá jak reagovat, chybu udělal už dřív.

Tohle je pozice evropských automobilek - dělají elektromobily, které jsou ale proti těm čínským v Číně, kde se aspoň prodávají, totálně nekonkurenceschopné, a v Evropě se ve velkém prodávat nedají. Současně ale evropské značky kašlou na spalovací modely, se kterými by konkurenceschopné pořád být uměly. Co na to Číňané? No začnou dělat spalovací vozy a nachytají Evropany na švestkách i přímo v Evropě. Čemuž dá EU „skvěle” prostor tím, že dovoz čínských elektromobilů zatíží dodatečnými cly, ale spalovacích modelů ne.

Výsledkem je to, co právě vidíte před sebou v podání BYD. To - jak ukazují patentové registrace u čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT) - má totiž hotový model Seal 06 DM-i ve verzi kombi. Po takovém karosářském stylu v Říši středu není žádná velká sháňka, načež je patrné, že pětidvířko je šité na míru spíše Evropě. Označení DM-i pak neodkazuje na elektrický pohon, nýbrž na ten spalovací s hybridní podporou. Tedy takový, s jakým nejsou spojena vyšší cla a který tak může zvesela za zákazníkem v Evropě, který sice ani hybridy neadoruje, ale přijme je.

Tohle je skutečný čínský útok na Evropu, ke kterému sama Evropa dala prostor. A uznejte, že ono „switcheroo” ze závodních tratí připomíná - nechali jsme se nalákat, útok ale přišel z jiné strany a bezprostřední reakce je reálně nemožná.

Novinka zatím evropský debut potvrzený nemá, ovšem BYD se do toho letos na starém kontinentu hodlá opřít tak moc, až z toho místní automobilky dostanou osypky. Již 1. dubna totiž tato značka vstoupí na český trh. Kromě toho letos otevře svou první místní továrnu v Maďarsku, příští rok pak dojde na Turecko a ve výhledu je i Německo. V každé fabrice se přitom má vyrábět čtyři až šest modelů. A jak již potvrdila evropská šéfka značky Stella Li, šité budou na míru místním trhům. Třeba elektrický Seagull tak dostane dvakrát vyšší výkon než v Číně i větší baterii.

BYD tímto způsobem hodlá kompenzovat vyšší ceny, než jaké jsou spojené s jeho domovinou, pročež bude své vozy prezentovat jako prémiové. I tak ovšem budou levnější než místní konkurence. A o hybridech to bude platit dvojnásob. Seal 06 DM-i bude pohánět kombinace atmosférické jedna-pětky pracující na bázi Atkinsonova cyklu a železito-fosfátových baterií. V Číně automobilka nabídne dvě verze, kdy první počítá s celkovým výkonem 161 koní a baterií o kapacitě 10,08 kWh, druhá pak nabídne 215 koní a 15,874 kWh.

S jakou dynamikou bude možné počítat, zatím nebylo upřesněno. Nicméně kombík se dle zvoleného ústrojí bude s hmotností pohybovat mezi 1 700 a 1 800 kilogramy, což na dnešní dobu není tragédie - řeč je o 4,8metrovém voze s 2,79metrovým rozvorem. Číňané tak vlastně chystají soupeře pro Škodu Superb Combi a Volkswagen Passat Variant. S těmi jsou spojeny ceny od 845 tisíc korun, což by pro BYD nemusel být problém. Ostatně značka již naznačila, že jejím cílem je stát se v horizontu několika málo let absolutní světovou jedničkou, čemuž podřídí vše.

Fajn, teď ale možná máte pocit, že potenciální úspěch zrovna čínských spalovacích aut v Evropě je hezká teorie, ale dál nic. To je ovšem omyl, popsané už se děje právě teď, jak vypichují kolegové z Auto News. Letos v únoru se v Evropě prodalo o 64 procent více čínských aut než ve stejném měsíci loňského roku a tržní podíl výrobců z Říše středu se tak díky 38 902 dodaným vozům zvedl z 2,5 na 4,1 procenta. Nestojí za tím nicméně elektromobily, jejich odbyt se dokonce o 3,4 procenta propadl, ale právě spalovací modely, jejichž prodeje rostou o dvě třetiny z roku na rok.

Pokud jste o víkendu viděli Velkou cenu Číny (ze všech míst zrovna Číny...) Formule 1 a sledovali, jak oněmi „switcheroo” školil své soupeře Ooliver Bearman v Haasu, pak si jistě vzpomenete také na to, co svým sokům vzkázal přes rádio, když je předjel: „Ciao!” víc nebylo třeba. Tak aby podobné „ciao” brzy nevzkázal BYD svým evropským sokům, kteří si dál žijí své elektrické sny, jež se snad ani nemohou splnit.

Soupeř pro Škodu Superb Combi či VW Passat Variant od BYD se ukázal jako kombík s primárně spalovacím pohonem. Komu je asi takové auto určeno? Že by těm, kteří letos kupují o dvě třetiny víc čínských spalovacích aut než loni? Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroj: Car News China, Auto News, BYD

Petr Prokopec

