Petr ProkopecVidíte to pojetí středového tunelu? Už to naznačuje mnohé o tom, jak noblesně chce tohle auto působit, vedle toho je větší, má i pozoruhodnou techniku a bohatou výbavu. Přesto bude oproti SUV Škody stát asi polovinu.
Číňané ukázali nového soupeře Škody Kodiaq, s luxusní výbavou a spotřebou 3,35 litru na 100 km bude stát pod 400 tisíc
8.2.2026 | Petr Prokopec
Vidíte to pojetí středového tunelu? Už to naznačuje mnohé o tom, jak noblesně chce tohle auto působit, vedle toho je větší, má i pozoruhodnou techniku a bohatou výbavu. Přesto bude oproti SUV Škody stát asi polovinu.
Po dlouhá léta platila Čína za lídra v rámci elektromobility. Za tím ovšem v prvé řadě stála tamní vláda, která pochopila, že náskok západních značek v případě spalovací techniky není možné jen tak dohnat. Elektrický pohon proto začala podporovat ve všech možných ohledech a i v zahraničních výrobcích tak vytvářet dojem, že je tou jedinou možnou budoucností. Výrobcům tedy hradila část nákladů, stejně jako mohli s národními i lokálními dotacemi počítat zákazníci. Ti si takový nový vůz nejen koupit velmi levně, ale zároveň byl díky laciné elektřině levný i jeho provoz. A to ani nemluvíme o výhodách, jako je parkování zdarma či rychlejší vydání registrační značky.
V Číně se tedy elektromobilita stala masovou záležitostí, přičemž tamní růst prodejů byl motivací pro manažery zahraničních automobilek, aby zaveleli k témuž. Však která z těchto firem z čínských prodejů tak jako tak nežila? Vypadalo to jako jasná budoucnost, nakonec se ale zahraniční firmy na tomto poli ukázaly být tak nekonkurenceschopné, že v Číně s elektromobily nedokázaly prakticky nic. A než se přizpůsobili, na limity jejich prodejnosti začali narážet i čínští konkurenti.
Letos tak v Říši středu dochází na zásadní změnu a elektromobilita i tam přichází o část umělých výhod. Tamní výrobci se navíc naučili docela slušně vyrábět i spalovací auta a umazat kus ztráty, což jim docela snadno, když zahraniční konkurenti marnili čas vesměs naprosto nerentabilními investicemi do elektromobility. Na především benzinová auta je tak dnes v Číně kladen stále větší důraz, ostatně konec protežování elektrického pohonu je patrný i z nového nařízení, které jen u elektromobilů zakazuje výsuvné kliky. Benzinové vozy jimi mohou dál disponovat. Netleskáme tomu, ale bůhvíproč to tak je.
Na svět se tak začíná klubat víc a víc aut, u kterých čistě elektrický pohon nepořídíte ani za příplatek, jednoduše se s ním nepočítá. Mezi takové novinky patří i Geely Galaxy M7, tedy 4 770 milimetrů dlouhé SUV, pod jehož přední kapotu se nastěhoval 1,5litrový benzinový motor. Ten není určen jen k výrobě elektřiny, roztáčet dokáže také kola, a to výkonem 110 koní. Něco takového by pochopitelně na tak velké auto bylo málo, proto spalovací jednotka spolupracuje také s elektromotorem a baterií Aegis Golden Brick (sic). Její kapacita ale zatím nebyla upřesněna.
Stejně tak nevíme, jakým výkonem disponuje celá pohonná soustava. Geely se pak ostatně nerozpovídalo ani o dynamice, k dobru dalo pouze data týkající se dojezdu. Ten čistě elektrický má činit 225 km, v případě celkového jde o 1 730 km. Automobilka navíc dodala, že i se zcela vybitým akumulátorem se M7 dokáže pohybovat jen za 3,35 litru paliva na sto kilometrů. Vše jsou pochopitelně data odpovídající cyklu CLTC, který je značně nereálný. Na druhou stranu jej ale v Číně používají i zahraniční značky, ovšem žádná z nich se takovou spotřebou nechlubí.
Novinka by navíc při rozvoru 2 785 mm měla nabídnout dostatečně prostornou kabinu, která bude už v základu napěchovaná výbavou. Na fotkách pak sice jistojistě vidíme vyšší úroveň, ovšem ani taková auta v Číně nebývají drahá. A jakkoli přesná cena zatím nebyla stanovena, vlajková loď značky, tedy Galaxy M9, momentálně startuje na 173 800 juanech, tedy lehce nad půl milionem korun. O 43 centimetrů menší M7 tak má být k dispozici od asi 400 tisíc Kč, což je vzhledem k tomu, co všechno tohle auto nabízí, docela pohádková suma. Menší a hůř disponovaná Škoda Kodiaq bude stát dva- a víckrát tolik jako nic.
Galaxy M7 je o chlup delší než Škoda Kodiaq. Požívat bude plug-in hybridní pohon se spotřebou 3,35 litru benzinu na 100 km. Výbava pak bude bohatá již v základu, který přitom bude stát dvakrát méně, než kolik dáte za české SUV podobného ražení. Foto: Geely
Zdroj: Geely
