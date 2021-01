Číňané ukázali svůj nový supervlak. Díky zvláštnímu řešení má jet až 800 km/h dnes | Petr Miler

/ Foto: Xinhua News Agency

Vlaky nás běžně nechávají chladnými, jsou ale stroje, které není možné ignorovat. Čínská novinka má díky upravenému řešení magnetické levitace jezdit skutečně extrémně rychle.

Pokud člověk miluje auta, láskou k prostředkům hromadné dopravy obvykle nehoří. Ovšem, i mezi nimi se najdou stroje, ve kterých by se každý nadšenec do rychlých kol svezl rád, a to i když ani žádná kola nemají. Nedávno jsme vám ukázali vskutku pozoruhodně drsný autobus, který jezdí po Islandu, dnes se musíme podívat na zoubek jednomu vlaku, který se skutečně obejde bez kol.

Už slovo „vlak” u nás nemá dobrou pověst kvůli dekády budované náplni zejména ze strany Českých drah. A i když se nabídka vlakových spojů v posledních letech zlepšuje, pořád má daleko k tomu, co jinde považují za standard. Vlak může být také Train a Grande Vitesse neboli TGV či také Šinkansen. A nebo může jít o pozoruhodně vyspělé čínské rychlovlaky, které se i vzhledem k velikosti této země snaží rychlostně konkurovat letadlům.

I když jsou v tom už dnes dobré a nejrychlejší spoj umí dosáhnout rychlosti až 431 km/h, Číňané chtějí pořád víc. Nejnověji představili prototyp stroje vzniklého ve spolupráci tamních firem a Šanghajské dopravní univerzity, jehož konečným cílem je dosáhnout rychlosti - podržte se - 800 km/h, tedy skoro dvojnásobku současného maxima. A i když se nepočítá s tím, že by takto rychle jezdil při každodenních přesunech, skoro 1300kilometrovou trasu z Pekingu do Šanghaje by měl bezpečně zvládat za méně než 3 hodiny. Uvážíme-li, že v ČR si můžete ujet vlakem (s pár přestupy...) z Aše do Ostravy 597 km a trvat to bude přes 7 hodin, jde o docela fascinující vizi.

Něco takového by nebylo možné bez nové techniky, která čínské novince pochopitelně nechybí. Nový vlak sice funguje na dnes už osvědčeném principu magnetické levitace, zásadní inovací je ale použití tekutého dusíku, který proudí kolejemi, aby podchladil magnetické pole až na -205°C, což fungování vlaku činí podstatně efektivnějším než při současném použití tekutého hélia. Vlak dále používá velmi silný permanentní magnet, který udržuje vlak na svém místě, aniž by vyžadoval přísun další elektrické energie, což jeho pohyb činí ještě efektivnějším.

Pochopitelně, oněch 800 km/h je hudba vzdálenější budoucnosti, hotový stroj ale má být schopen hned zkraje jezdit rychlostí 620 km/h a být přitom levnější než současné spoje jezdící maximálně dvoutřetinovou rychlostí. Zní to zajímavě, co z těchto záměrů bude, ale uvidíme nejdříe za 6 let, kdy má spatřit světlo světa produkční verze i první komerčně využitelná trať.

Nový čínský supervlak má být díky několika novinkám schopen uhánět nejprve 620 a později až 800 km/h efektivněji než jakýkoli jeho předchůdce. Foto: Xianhua News Agency

Zdroj: Xianhua News Agency

Petr Miler