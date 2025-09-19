Číňané ukázali víc z vlastní napodobeniny Bugatti. Rolls-Roycy a Bentley chtějí obšlehnou též
Petr ProkopecTohle auto nabírá jasnější podobu. A také stále jasněji ukazuje, že snaha o originalitu u tvůrců nebyla na vrcholu žebříčku priorit. Takové hodnocení jim ale snadno může imponovat, kopírovat chtějí i britské limuzíny a SUV.
Číňané ukázali víc z vlastní napodobeniny Bugatti. Rolls-Roycy a Bentley chtějí obšlehnou též
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Tohle auto nabírá jasnější podobu. A také stále jasněji ukazuje, že snaha o originalitu u tvůrců nebyla na vrcholu žebříčku priorit. Takové hodnocení jim ale snadno může imponovat, kopírovat chtějí i britské limuzíny a SUV.
Před pár dny vyšlo najevo, že čínská společnost Dreame Technology, která se dosud věnovala vysavačům či vysoušečům vlasů, míří mezi výrobce aut. A laťku si nenastavila zrovna nízko, její prvotina totiž silně připomíná Bugatti Chiron. Dokonce natolik, že si opravdu nejsme jisti debutem konceptu na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas v lednu příštího roku. A stejně tak je otázkou, zda skutečně vznikne továrna poblíž Berlína, odkud by v roce 2027 měly vyjíždět produkční verze.
Číňané se nicméně tento týden pochlubili novým pohledem na chystaný vůz, který odhaluje, jakým způsobem se budou otevírat dveře. Ve srovnání se skutečným Bugatti totiž Dreame počítá s jedním párem na každé straně vozu, který tak bude čtyřmístný. Zatím ale tato společnost kromě vizualizací, s nimiž jí nejspíš alespoň částečně pomohla umělá inteligence, nemá v ruce nic hmatatelného. Už z minulosti ale víme, že v Říši středu vše probíhá velmi rychle, takže vylučovat nechceme nic.
Z nových pohledů je patrné, že čínská napodobenina se chce obejít bez středového sloupku. Zadní dveře jsou tak uchyceny na tom koncovém, přičemž stejně jako přední se vyklápí směrem vzhůru. Protože jdou ale proti sobě, nastupování a vystupování nejspíš nebude úplně jednoduché. Oproti předchozím vizualizacím pak vůz dostal i nové výdechy na kapotě, změnila se „podkova“ na přídi a upravena byla také centrální linka mířící přes kapotu až na záď. Odlišná jsou pak taktéž litá či spíše kovaná kola.
Pochopitelně to neznamená, že produkční verze bude vypadat takto, ostatně se dá předpokládat, že armáda právníků Bugatti již stojí v pozoru. Podle zjištění kolegů z Carscoops ovšem ve svém boji s Číňany nejspíše nebudou stát osamoceni. Dreame Technology totiž při svém vstupu do automobilové branže počítá se dvěma divizemi. Dream Auto bude zodpovědné za napodobeninu Bugatti, kterému dodá elektrický pohon a chce s ním pokořit všemožné rychlostní rekordy.
Vedle toho ale bude existovat ještě nová značka Starry Sky Auto, která by pro změnu měla nabídnout luxusní SUV a limuzíny. Kopírovat přitom bude Rolls-Royce Cullinan a více modelů Bentley. Znovu u toho nejspíš bude elektrický pohon, přičemž dle Číňanů budou tyto vozy disponovat rozvorem 3,2 a 3,3 metru. Oproti britským originálům se však počítá se zcela jinou cenovou hladinou, luxusní prvotiny firmy mají startovat někde okolo 800 tisíc korun.
Znovu je ale třeba dodat, že u finálních produktů není nic jisté. Ve své domovině Číňané mohou počítat s tím, že je za jejich kopírování cizích vzorů nikdo popohánět nebude. Jenže jejich ambice jsou globální, a tady by už mohli narazit. Je tedy otázkou, jestli vůbec na debut konceptu v Las Vegas dojde. Továrna u Berlína ale schůdná bude, ještě jim na ni přidáme - Brusel dnes slyší na elektromobilitu tak, že cokoli jiného velkoryse přehlédne.
Číňané se pochlubili novou vizualizací své prvotiny, která se oproti původním obrázkům částčně liší. Zda ale své záměry dotáhnou do produkční reality, je zatím ve hvězdách. Foto: Dreame Technology, tiskové materiály
Zdroje: Carscoops, Dreame Technology
