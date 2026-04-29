Číňané ukazují, co je to China Speed, hotový Freelander ukázali měsíc po konceptu i bez Land Roveru
Petr ProkopecPřijdou vám dva roky dělící koncept auta a jeho produkční verzi jako krátké časové období? Oproti minulosti tomu tak jistě je. V Číně se ale měří zase trochu jiným metrem, i když nám něco říká, že v tomto případě museli i Číňané mít něco v záloze.
Číňané ukazují, co je to China Speed, hotový Freelander ukázali měsíc po konceptu i bez Land Roveru
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Přijdou vám dva roky dělící koncept auta a jeho produkční verzi jako krátké časové období? Oproti minulosti tomu tak jistě je. V Číně se ale měří zase trochu jiným metrem, i když nám něco říká, že v tomto případě museli i Číňané mít něco v záloze.
Už několik evropských automobilek se pochlubilo tím, že najíždí na „China Speed“. Tedy na rychlost, s jakou své produkty uvádí na trh výrobci z Říše středu. Třeba Němci mluví o dvou letech, které jim zabírá cesta od konceptu k produkční verzi. Nicméně už příliš nahlas nezmiňují, že nezačínají na čistém listu papíru. Místo toho již mají hotový základ, pod který je podepsána spolupracující čínská automobilka. Ve finále tak jejich rychlost není dvakrát působivá. Navíc část zisku přepouští značkám, které jsou ve výsledku i jejich konkurencí.
Jak vypadá skutečná čínská rychlost, nyní ukázala nová značka Freelander. Za tou stojí britské automobilky Jaguar a Land Rover, které přistoupily ke spolupráci s Chery. Pojmenována pak byla dle SUV, které se v Evropě začalo prodávat před 30 lety. Jeho první generace ale nebyla po stránce kvalitativní zrovna oslňující. V případě té druhé pak Freelander narazil na vlastního sourozence jménem Range Rover Evoque, který byl pohlednější, modernější a dokonce i levnější.
Zdálo se tedy, že Freelander zůstane pohřbený hluboko v zemi, Britové a Číňané jej ovšem znovu vytáhli na světlo světa. Na počátku dubna se pochlubili konceptem, zatímco nyní představili produkční verzi. To je opravdu velký kvapík, třebaže nepředpokládáme, že by se během této doby odehrálo vše, co se cestou od konceptu k sérii odehrát muselo. Přesto autoři nehodlají ustat ve vražedném tempu. Během příštích pěti let má tedy její portfolio být hned šestičlenné, navíc plánuje expanzi na zahraniční trhy. A nabízet chce i verze s volantem na pravé straně, to u Číňanů není úplně obvyklé.
První vlaštovkou je Freelander 8, který měří 5,1 metru na délku. Je tedy větší než Land Rover Defender 110, kterému velmi pravděpodobně sebere část zákazníků - bude zaručeně levnější, i když přesná částka zatím nezazněla. Standardně se navíc pochlubí LiDARem, neboť pokročilé autonomní systémy jsou dnes u čínských aut běžné. Stejně tak by nás neměla překvapit ani přítomnost elektrického ústrojí, které počítá s dobíjením při výkonu až 350 kW.
Mimo to bylo oznámeno, že Freelander 8 stojí na zcela nové platformě iMAX, která bude podepírat i další vozy značky. Disponuje 800voltovou architekturou a umožňuje zástavbu nejen elektrického pohonu, ale i spalovacích motorů. Ty budou u plug-in hybridních verzí sloužit i k roztáčení kol, zatímco u elektromobilů s prodlouženým dojezdem se postarají pouze o výrobu elektrické energie. Na konkrétní data si pak musíme počkat, při čínské rychlosti to však jistě nebude dlouho.
Freelander 8 je první vlaštovkou z šestičlenného hejna, které dorazí do pěti let. Zákazníky pak bude krást i Britům, kteří ovšem půlku zisku budou muset přenechat Číňanům. Foto: Chery Jaguar Land Rover
Zdroj: Chery Jaguar Land Rover
