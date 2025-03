Číňané ukazují Evropě dlouhý nos i na poli spalovacích motorů, jejich poslední novinka dostala nově vyvinutý boxer před 10 hodinami | Petr Prokopec

Evropské automobilky nechávají spalovací motory obvykle jen dožít a některé říkají, že to dělají kvůli Číňanům. Co na to Číňané? Vyvíjejí si vlastní nové spalovací motory, teď už dokonce i zřídka používané koncepce spojené hlavně s Porsche a Subaru.

Nemusí se to zdát, čínský BYD má ale skutečně nakročeno k tomu stát se novým králem světa aut, jak sama firma plánuje. Jeho loňských 4,27 milionu prodaných aut vypadá vedle 10,8 milionu automobilům dodaných Toytou směšně, je ale třeba vnímat dynamiku. Číňané ještě v roce 2020 nedosáhli ani na desetinu loňských prodejů (431 447 vozů), takže dynamika jejich růstu je až brutální a ve světě aut nevídaná.

Pokračovat má i letos, neboť letošní prodeje firny by měly vzrůst dokonce na 5,5 milionu aut. Navíc za ně nebude vděčit jen domácímu publiku - už 800 tisíc vozů z této porce, dokonce dvojnásobek oproti loňsku, si má najít kupce mimo Čínu. Evropa v tom má hrát stále větší roli, nedělejte si ale iluze, že BYD zaplaví starý kontinent elektromobily. Naopak, už teď tu roste a dál plánuje růst hlavně díky spalovacím autům a motor s písty a klikovou nelibí ani jeho další novince, která jen dokazuje, že firma netouží po ničem jiném než po absolutní světové dominanci, u které si bude o soupeře zhášet doutníky.

BYD totiž vypustil do světa víc informací o svém novém model YangWang U7, který se poprvé ukázal loni v únoru. Tehdy značka mluvila hlavně o čistě elektrické verzi, stejně jako v případě jiných novinek se ale vůz bude prodávat také se spalovacím motorem v hybridním provedení. Ale v jakém?

Ačkoli evropské automobilky vývoj spalovacích jednotek prakticky opustily - a když už ne, odpouští si jakékoli větší výstřelky -, Číňané vsadí na úplně nový motor s protiběžnými písty, tedy boxer. Nic podobného zatím čínské vozy nepoužívají a v autech je tato koncepce obecně raritní - pomineme-li Porsche a Subaru, skoro není o čem mluvit. BYD navíc uvádí, že přeplňovaný dvoulitr je vlastní konstrukce. O jeho výkonu pak sice nepadlo ani slov, agregát je nicméně spárován s 60litrovou nádrží a bateriemi o kapacitě 52 kWh. Vůz by tak dle čínských standardů CLTC měl zvládnout na jeden zátah až 1 000 km.

Spalovací motor bude zřejmě sloužit jen jako zdroj energie pro elektrickou část pohonu, jakkoli do odhalení veškerých technických detailů neumíme říci, zda nebude schopen pohánět i přímo kola. Buď jak buď, zajímavé je, že ačkoli hybridní varianta stojí na stejné platformě jako čistě elektrické provedení, počítá s větším rozvorem a je rovněž delší. Obě verze přitom do vínku dostaly čtveřici elektromotorů, z nichž každý má na povel jedno kolo a které celkově produkují 1 306 koní a 1 680 Nm točivého momentu. S touto silou se YangWang U7 rozjede na stovku za 2,9 sekundy, přičemž dle BYD si danou kratochvíli můžete užívat 77krát za sebou, než poklesne napětí v bateriích, a vůz tak zpomalí.

Kromě toho má sedan dosahovat maximálních 270 km/h, což je na Čínu působivé číslo. Zajímavá je i akcelerace čistě elektrické verze, neboť ta váží přes tři tuny. Za touto šílenou cifrou přitom stojí baterie o kapacitě 135,5 kWh, s nimiž nemá být problémem dojezd 720 km. Znovu však jde o výpočet dle cyklu CLTC, který realitu přestřeluje o zhruba třetinu. I přes nemalou hmotnost má ovšem novinka BYDu zvládnout zastavit ze stovky na 33 metrech, její dobíjení pak lze realizovat při výkonu až 500 kW, přičemž umí použít dva dobíjecí stojany současnÉ.

Obě varianty dále disponují zadní natáčecí nápravou, karbon-keramickými brzdami či podvozkem DiSus-Z, který zvládá natolik kontrolovat stabilitu vozu, že i s komplet vyfouklými levými či pravými pneumatikami lze cestovat rychlostí až 160 km/h. K tomu dále přihoďte autonomní systém God's Eye A užívající 32 senzorů včetně tří LiDARů, sadu kamer (z nichž některé nahrazují zpětná zrcátka) nebo záplavu displejů uvnitř a máte opravdu velmi přitažlivý balíček.

Nebyli by to přitom Číňané, kdyby tohle všechno nekorunovala patřičně přitažlivá cena. YangWang U7 totiž stojí mezi 628 a 708 tisíci yuanů, což odpovídá 2,02 a 2,28 milionům korun. To je hodně peněz, ale nezapomínejme všechny zmíněné parametry. Však je to částka, za kterou u takového BMW nedostanete ani i5 M60 xDrive, natož abyste mohli zatoužit třeba po vrcholné limuzíně i7. Abychom se tedy vrátili k otázce v úvodu, o dalším vzestupu BYDu skoro nelze pochybovat. Otázkou zůstává jen to, zda to opravdu dotáhne až na úplný vrchol.

YangWang U7 se uvnitř pyšní nemalým luxusem, po stránce dynamické pak nabídne velmi působivé zrychlení i maximálku. U hybridní verze pak lze počítat také s dvoulitrovým boxerem, který má vyrobit energii až na 800 km dojezdu. Dalších 200 km se pak skrývá v bateriích. Foto: BYD

