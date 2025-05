Číňané ukazují, že pořád dělají obchod, ne jen politiku. Dřív jen elektrická značka nabídne Evropanům spalovací auta, protože je chtějí před 7 hodinami | Petr Prokopec

Je to vlastně celé na hlavu, však mnohé evropské automobilky zcela vědomě a cíleně nenabízí svým klientům to, co by si od nich koupili. A to jen kvůli vlastní ideologii a snaze následovat spíš politickou linii. Číňané takto neuvažují - kde vidí poptávku, tam přijdou s nabídkou.

Čínské automobilky zatím v Evropě moc nezabodovaly, s výjimkou MG jde spíš o menší hráče. Mezi nimi se stále více etabluje BYD, který loni během prvního kvartálu prodal na starém kontinentu jen zhruba 8 500 aut, letos už je ale za stejné na 37 tisících prodejů. Na jednu z největších automobilek světa to ale není zase takový zázrak, a tak se automobilka rozhodla svou nabídku víc přizpůsobit vkusu místního publika.

„Ne každý je připraven na elektromobilitu. Musíme tedy přijít s něčím jiným, s čím bychom zákazníka přesvědčili,“ uvedla Maria Grazia Davino, regionální šéfka značky, která dohlíží na trhy střední Evropy. To je pozoruhodné stanovisko od firmy, která dřív chtěla být jen značkou elektrických aut. Ani s takovým postojem ale nezůstala neflexibilní - srovnejte si to s tím, co dnes slýcháme od zajetých evropských automobilek.

Paní Davino Reuters dále sdělila, že „každý měsíc hledáme nejlepší možnou rovnováhu mezi tím, co klientela chce a kde je distribuční úspěch. V nejbližší budoucnosti proto počítáme se dvěma pilíři, jeden bude plně elektrický, druhým budou vozy DM-i“.

Za touto zkratkou se u BYDu skrývá spojení spalovací a elektrické techniky, tedy hybridní pohon, se kterým se značka Evropě dosud vyhýbala. V její aktuální místní nabídce najdeme pouze jeden takový model, a sice SUV Seal U DM-I. To se ovšem má změnit, navíc ještě letos. Davino totiž potvrdila, že starý kontinent se dočká dvou dalších hybridů. Stejně tak zmínila, že klíčovým trhem pro značku je Německo, což není překvapivé, je to největší místní trh.

Číňané tak znovu dokazují, že flexibilita jim na rozdíl od zkostnatělých evropských automobilek není cizí. Jejich elektromobily totiž musí od loňského roku čelit vyšším clům, což zájem o ně rozhodně nenakoplo. Na spalovací, tedy i hybridní auta se však Brusel nezaměřil, i proto se zájem o ně během prvních dvou měsíců letošního roku zvednul o 892 procent. A protože BYD něco ztratil z 8procentního podílu na trhu s elektromobily, který držel v roce 2023, je změna zaměření logická.

Značka ovšem nechce spoléhat pouze na dovoz, místo toho již zahájila výstavbu dvou evropských továren. Ta v Maďarsku bude dokončena ještě letos, v případě Turecka se montážní linky rozjedou příští rok. BYD ale zvažuje také fabriku v Německu. Číňané by tak ve finále obešli i vyšší cla na elektromobily, jakkoli výroba v místních podmínkách by byla dražší než v Říši středu.

Zas a znovu je tak třeba Bruselu připomenout, že jedinou možností, jak podpořit místní výrobce, nejsou překážky kladené do cesty jiným, ale odstranění těch, kterým musí evropské automobilky čelit. Pokud totiž budou mít levnější energii a dolů zamíří i další náklady, mohou začít nabízet levnější auta. A jakmile zmizí dogmatické trvání pouze na elektromobilitě, pak se do jejich nabídky mohou vrátit spalovací vozy, kterým Číňané pořád konkurovat nedokážou.

Zatím jediným plug-in hybridem čínské značky v Evropě je Song Plus DM-i zvaný ovšem Seal U DM-i. Ještě letos však automobilka hodlá přijít s dalšími dvěma modely párujícími spalovací a elektrický motor. Foto: BYD

