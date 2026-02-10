Číňané i v Česku prodávají své dieselové pick-upy. Říkají si Rich a jsou víc žádoucí, než se na první pohled zdá
Petr ProkopecČíňané se rozhodli, že svými auty osloví prostě všechny. A ani něco takového jim najednou není cizí. Říkáte, že čínské auto prostě nechcete? A co když vám povíme, že stávající model i blížící se novinka jsou ve skutečnosti spíš Nissany, které si na čínské vozy jen hrají?
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Číňané se rozhodli, že svými auty osloví prostě všechny. A ani něco takového jim najednou není cizí. Říkáte, že čínské auto prostě nechcete? A co když vám povíme, že stávající model i blížící se novinka jsou ve skutečnosti spíš Nissany, které si na čínské vozy jen hrají?
Stávající nabídka Nissanu v Evropě dvakrát atraktivní není. Pokud netoužíte po elektromobilech, SUV a dodávkách, nenajdete v ní nic, co by vás mohlo zlákat. Sportovní vozy byly hozeny přes palubu, podobně jako takový pick-up Navara. Ten se ještě před několika málo lety vyráběl v továrně značky ve Španělsku, přičemž na jeho základech vznikl i Renault Alaskan, stejně jako Mercedes třídy X. Jenže i tato dvojice je už minulostí.
Neznamená to však, že byste si Navaru třetí generace nemohli koupit. Japonský pick-up dokonce dál používá 2,3litrový turbodiesel z produkce Renaultu, který na všechna čtyři kola posílá 163 koní. Jen logo Nissanu u toho chybí, místo toho si tento model můžete koupit u českého zakoupení čínské automobilky Dongfeng, a to jako DF Rich 6 nebo prostě jen DF6. Oproti originálu disponuje trochu jinou přídí, která jeho délku natáhla o 35 milimetrů.
Protože kořeny japonského vozu sahají do roku 2014, není s cenou startující od 889 tisíc korun bůhvíjak atraktivní. Číňané jsou si toho zjevně vědomi, pročež loni ve své domovině představili nový 5,5metrový - tedy ještě větší - pick-up Dongfeng Z9. Ten je v Říši středu nabízen ve třech verzích, a to i jako Nissan Frontier Pro a Santana 400. Také ten ale míří do Evropy, jak informuje Focus. V Německu už jej lze objednat jako DFM Rich 9, a to od 39 995 Eur neboli od 969 tisíc korun. Je tedy celkem jasné, že ani Česko nemine.
Novinka vznikla ve spolupráci Nissanu a Dongfengu, přičemž vyrábět se bude v čínském Čeng-čou. Platí to také o evropském provedení, byť nebude do Evropy dováženo v celku, nýbrž po jednotlivých modulech, které následně budou smontovány ve Španělsku. Číňané tak obejdou vyšší cla, stejně jako se budou moci chlubit puncem „Made in Europe“. Je to sice tak trochu levá, ovšem ve světě, kde čtyřtunové elektromobily jsou spásou přírody, to je pořád rovné jako čára.
Podobně jako menší sourozenec i Rich 9 používá k pohonu 2,3litrový turbodiesel, ten však v tomto případě produkuje 190 koní. Na povel je má osmistupňový automat ZF, se kterým pick-up dosahuje průměrné spotřeby 9,2 l/100 km. To není málo, na druhé straně tu ale máte nosnost korby 865 kg. Tažná kapacita pak sice zatím upřesněna nebyla, pod 3 tuny ale zřejmě nezamíří. Se 73palivovou nádrží tak čínsko-japonský pick-up nabídne značnou využitelnost.
Zajímavý je pohled na podvozek, neboť zatímco vpředu Rich 9 sází na dvojité lichoběžníky, dozadu se nastěhovala víceprvková náprava. Oproti konkurenci, která sází hlavně na listová pera, tak má Číňan disponovat o poznání vyšším komfortem. Jsme tedy zvědavi, jak si povede. Nicméně už jen to, že je takové auto v Evropě k mání, navíc s turbodieselem, jen dokládá, jak moc tradiční automobilky vyklidili nově příchozím výrobcům z východu pole.
Pick-upy Nissanu jsou v Evropě i nadále k mání, ovšem nově už jen s čínským logem. Tohle je Dongfeng Rich 9 s dieselem 2,3, v Německu už je k mání. Foto: Dongfeng
Zdroj: Focus
