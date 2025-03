Číňané už ovládají 76 procent trhu s auty, na která EU vsadila vše. Ale nepolevíme a dotáhneme to do konce! dnes | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Není výmluvnější statistiky dokládající, jak moc mrtvého koně Evropská unie osedlala. Ale nebojte nic, koupí nový bič, vymění jezdce a zapřáhne pár mrtvých koní za sebe, aby se jim lépe táhlo. Pak to konečně půjde.

Podle znovuzvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa USA brzy oznámí zavedení 25procentního cla na dovoz zboží z Evropské unie. Podle všeho se vyšší sazba bude vztahovat i na automobily, což bude pro část zdejších výrobců velká rána. Někteří nejenže nemají továrnu přímo ve Státech, ale nedisponují jí ani v rámci celého severoamerického kontinentu. I kdyby se navíc daná fabrika nacházela třeba v Mexiku, jako je tomu v případě Audi, či v Kanadě, automobilkám úlevu nepřinese. Vyšší cla uvalená na tyto země totiž začnou platit od 2. dubna, o apríl tedy opravdu nepůjde.

Trumpův kabinet si od těchto opatření slibuje zvýšení příjmů do rozpočtu, stejně jako chce zabránit přívalu čínských elektromobilů. Mnozí výrobci z Říše středu jako třeba BYD totiž již naznačili, že pokud dojde k navýšení cel proti jejich domovině, vyhnou se tomu vybudováním továren v Mexiku. S tím je teď nejspíš konec. Číňany to ovšem až tak moc trápit nemusí, neboť dle dat Rho Motion již nyní ovládají 76 procent globálního trhu s elektromobily a plug-in hybridy.

Trápit to tolik nemusí ani Američany, neboť na tyto vozy nevsadili vše a električtí specialisté, zejména pak Tesla, jsou konkurenceschopní po celém světě. Naopak trápit by to mělo EU, která na elektromobily všechno vsadila a místní automobilky trhy jako Německo nebo Česko neuživí. Naprosto většinu aut prodávají téměř všichni v Číně a USA - v Číně vyklízí pole a do USA budou mít přivřené dveře.

Pravda, čínské automobilky si rozebraly především trhy mimo starý kontinent a nový svět, ale to nakonec také nikoho soudného nemůže uklidňovat. Pokud si místní výrobci do budoucna něco slibují od dalších odbytišť, jsou to místa jako Brazílie, Indie, Mexiko, Vietnam, některé africké země. Tam jsou ale s Bruselem protežovanými elektromobily, svou jedinou buducností, nepřekvapivě naprosto nekonkurenceschopní.

Třeba v Brazílii jsou Číňané podepsáni pod 82 procenty všech prodejů elektromobilů a plug-in hybridů. V Thajsku je jejich podíl 77procentní, v Mexiku pak 70procentní, v Indonésii 75procentní, v Malajsii 52procentní, v Nepálu 74procentní a v Izraeli 64procentní. Úspěšně etablovat se ovšem zvládají také v Austrálii a na Novém Zélandu, kde jejich podíly loni narostly na 26 a 15 procent. A to vlastně z ničeho za krátkou dobu, neboť ještě před nějakými pěti lety se jejich registrace počítaly na prstech rukou.

Bude přitom zajímavé sledovat, jak se v příštích letech vyvine situace v Evropě, neboť i když Brusel přikročil k zavedení cel, uplacenými lobbisty protěžovaná zelená dohoda vedla k takovému navýšení nákladů místních výrobců, že ti přestali být konkurenceschopní a musí propouštět a zavírat továrny. Jejich podniky pak snadno mohou Číňanům posloužit jako montovny modulů dovezených z jejich domoviny. To sice povede k růstu cen nad čínskou úroveň, stále se však bude jednat o výrazně levnější zboží, než jaké budou nabízet místní firmy.

Číňané tu zatím vystrkují růžky jen místy, ale také nejsou na nule. Kupříkladu v Německu na ně připadl 4procentní podíl, ve Francii 5procentní a v takové Velké Británii 8procentní. Ve Španělsku či Rakousku jsou na tom již ale lépe, loni se totiž dostali na 10 a 11 procent. Čím více takových aut pak bude na silnicích k vidění, tím menší překážkou budou předsudky většinového publika. A protože na evropskou konkurenci letos dopadnou obrovské pokuty, které povedou k dalšímu zdražování, bude čínských elektromobilů přibývat.

Zas a znovu tak můžeme do Bruselu vzkázat, že pokud má starý kontinent prosperovat, bude na to třeba jít jinak. Ale tady se nemyslí, tady se na některé věci pohlíží jako na náboženství, takže diskuze o racionalitě některých kroků se nevedou. A nic na tom nezmění ani připomenutí faktu, že Číňané budou schopni být dlouhodobě velmi silni už kvůli svému obřímu domácímu trhu, kterému stále více dominují.

V tomto směru se sluší dodat čerstvá data od společnosti Global Data, která se týkají letošního ledna. Během něj bylo po celém světě prodáno 6,8 milionu nových aut bez ohledu na pohon. Odkud se bere největší část prodejů? Asi tušíte, že to je Čína, kde se prodalo 1,96 milionu vozů. Druhé jsou s 1,1 milionem USA, zatímco na Západní Evropu připadlo už jen necelý milion vozů a na tu východní pouhých 288 500 aut. V obou případech se přitom jedná o meziroční propad, zatímco celkové prodeje šly o 2 procenta nahoru. Dohnat a předehnat? Tak určitě, na mrtvém koni zcela zaručeně.

Číňané sice loni v USA či Kanadě prodali minimum aut, přesto jim patří 76 procent světového trhu s těmito nebo plug-in hybridními vozy. A to je velmi špatná zpráva hlavně pro Evropu, která na ně vsadila vše. Zvlášť při současném vývoji v USA. Foto: Rho Motion, tiskové materiály

Zdroje: Rho Motion, Global Data

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.