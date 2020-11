Číňané už prosadili svou moc nad Mercedesem, dostanou know-how k jeho motorům před hodinou | Petr Miler

Představa, že si čínské firmy pořídí obrovské podíly ve firmě vyrábějící Mercedesy a spokojí se s pasivní rolí, byla pochopitelně lichá. Ve své pozici chtějí určovat běh věcí, a to ve svůj prospěch.

Není až tak přehnané říci, že moc nad Mercedesem loni uchvátili Číňané. Dvěma největšími samostatnými akcionáři Daimleru jsou nyní čínské subjekty a vzhledem k tomu, že prakticky veškeré akcie firmy jsou volně obchodovány na burze, neexistuje zřejmě nic krom nedostatku peněz, co by jim do budoucna zabránilo firmu uchvátit zcela. Už jejich současná pozice je ale tak silná, že mohou částečně rozhodovat o tom, co třícípá hvězda bude a nebude dělat. A to si pište, že toho využijí.

Svědčí o tom informace německého magazínu Handelsblatt, který s odvoláním na své zdroje uvnitř firmy uvádí, že Mercedes bude s Geely, jehož majitel je největším samostatným akcionářem německé automobilky, společně vyvíjet a vyrábět spalovací motory. Výsledkem mají být stovky tisíc vyráběných agregátů od roku 2024, přičemž Mercedes se postará primárně o jejich vývoj a Geely primárně o jejich výrobu.

Informace Handelsblattu už potvrdil pro agenturu Reuters mluvčí firmy, takže skutečně nejde o spekulaci. Výsledkem spolupráce má být, že do budoucna se většina motorů pro Mercedesy má vyrábět v Číně a nikoli v Evropě, což rozlítilo německé odbory. To není překvapivé, stejně jako dnes obecně vzato není překvapivé, když na něčem podobném spolupracují jinak konkurující si automobilky. Přesto je tato situace docela pikantní.

Podstatou je samotná automobilka Geely a osoba jejího majitele, člověka jménem Li Shufu. Jednak jde o vlastníka Volva, které je pro Mercedes přímým konkurentem, a troufneme si tvrdit, že podobná spolupráce by nikdy nebyla na stole, kdyby největším samostatným akcionářem Mercedesu nebyl právě Li Shufu. Pikantní na celé věci je ale hlavně to, že Li vlétl do světa aut plagiátem dobového Mercedesu třídy E, který nechal postavit na technických základech Audi 100. Vůz zvaný Number One zůstal jen prototypem, Sám Li s ním ale hrdě jezdil, aby ukázal, že má Mercedes, nebo něco na ten způsob.

Nyní Mercedes skutečně má, ale nikoli jedno falešné auto, nýbrž skutečnou desetinu celé firmy. A zjevně se posunul tak daleko, že ze společnosti, kterou kdysi na dálku kopíroval, bude čerpat know-how k jeho motorům, které může prakticky legálně využívat i ve svých jiných aktivitách. Nebo si snad dokážete představit, že Mercedes bude žalovat automobilku patřící člověku, který je jeho největším akcionářem? Čínský automobilový sen očividně žije dál.

Číňané se tak od kopírování aut tradičních výrobců postupně dostali k tomu, že si sami mohou koupit firmy, které stojí za někdejšími originály. Svým způsobem je to fascinující úspěch, nestát ovšem na jeho začátku sprosté plagiátorství kryté čínskou vládou a ignorované vlastníky duševních práv tiše doufajících v úspěch právě v Číně.

Motory Mercedesu do budoucna nebudou primárně z Německa, ale z Číny. To by až tak nevadilo, kdyby nešlo o výsledek spolupráce s firmou, která začala právě kopírováním aut třícípé hvězdy. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Reuters, Handelsblatt

Petr Miler