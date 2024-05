Číňané už se nebojí ničeho, bodovat chtějí i s pick-upem. Prodávat ho začínají největším soupeřům přímo pod nosem včera | Petr Prokopec

/ Foto: BYD

Kolik automobilek si dnes vůbec troufá nabídnout auto tohoto typu? Číňané jako by neměli hranic a neznali dna pokladen, i do tohoto segmentu se pouští s maximální vervou.

Pokud západní výrobci chtějí přežít rozmach Číny v automobilovém světě, musí začít tlačit na politiky jinak, než řada z nich činí dnes. Jejich cílem by neměly být překážky kladené do cesty čínských automobilek, tedy třeba vysoká dovozní cla, však jde o řešení velmi krátkozraké a ve výsledku nefunkční. Třeba takový BYD totiž už dřív oznámil, že postaví továrnu v Maďarsku, odkud bude starý kontinent zásobovat. A jakkoli kvůli tomu jeho vozy zdraží, stále budou nabízeny citelně levnější než konkurence.

Západní automobilky by tak po politicích měly žádat především to, aby jim neházeli klacky pod nohy při jejich snaze zůstat konkurenceschopnými, jen to je dlouhodobě udržitelný stav. V něco takového můžeme doufat, věřit tomu ale nemíníme, stačí se podívat na poslední krok Bidenovy administrativy a její zavedení 100procentních cel na dovoz čínských automobilů. Zmíněnému BYD je to ale znovu jedno. Chystá novou továrnu v Mexiku, kterou se clům znovu vyhne. A aby Američanům dal okusit, co je čeká, právě v Mexiku začal nabízet novinku, která právě největším soupeřům z USA leze do zelí.

Novinka dostala do vínku název Shark, přičemž vzhledově připomíná hlavně poslední generaci Fordu F-150. Když si uvědomíme, že jde o nejprodávanější pick-up Ameriky i světa, není to rozhodně špatná inspirace. V rámci velikosti je nicméně soupeřem čínského žraloka spíše model Raptor, neboť kde F-150 měří 5 884 milimetrů, tam má Shark na kontě 5 457 mm. Ranger je pak 5 389 mm dlouhý, zatímco Chevrolet Colorado jako další z konkurentů měří 5 402 mm.

Lze tedy věřit tvrzení čínské značky, že jde o největší model ve své třídě. Oproti konkurenci se navíc BYD vymezuje i pohonným ústrojím, neboť kde Ford nabízí 2,3litrový čtyřválec s 270 koňmi a Chevrolet kontruje dva-sedmou s 310 koňmi, tam Shark počítá s přeplňovanou jedna-pětkou doplněnou elektromotorem. Plug-in hybridní ústrojí přitom produkuje 436 koní, jenž vedou k 5,7sekundové akceleraci. Zároveň zvládá ujet až 100 km čistě na elektřinu.

Kde nicméně již Číňané poněkud strádají, to je nákladová a tažná kapacita. Udávaných 835 a 2 500 kg totiž zaostává za konkurencí, v druhém případě dokonce o tunu. Ford si navíc za svůj produkt nechává platit méně, v Mexiku totiž Ranger stojí od 818 tisíc MXN (cca 1 110 000 Kč). Shark oproti tomu bude startovat na 899 980 mexických pesos (1 221 000 Kč), zatímco Colorado je nejdražším z této trojice a pod 970 400 MXN (1 317 000 Kč) jej nepořídíte.

Bude tedy zajímavé sledovat, jak si Shark nakonec povede. Aktuálně tak jen dodáme, že za dané peníze toho nabízí opravdu hodně, neboť standardní výbava počítá s 10,25palcovým digitálním přístrojovým štítem, 12,8palcovou obrazovkou multimédií s hlasovým ovládáním či dokonce karaoke funkcí či třeba bezdrátovým dobíjením při výkonu až 50W, což je více, než zvládá většina domácích nabíječek s pevným připojením k síti.

Číňané se vrhli už i na pick-upy, přičemž nabízet je navíc začínají na severoamerickém kontinentu, tedy tam, kde jsou nadmíru žádané. Nový Shark není vyloženě levný, navíc v případě nosnosti korby či tažné kapacity zaostává za konkurencí. Má ale plug-in hybridní pohon a více výkonu i výbavy. Minimálně pár zákazníků tak konkurenci sebere. Foto: BYD

Zdroj: BYD

Petr Prokopec

