Číňané už nic neskrývají. Jejich největší automobilka vyzývá k „zdemolování starých legend" a ustanovení nových pořádků

Pokud stále nevěříte tomu, že současný vývoj automobilového světa vede k nastolení dominance čínských automobilek, pak tady to máte černé na bílém. Ani sami Číňané neskrývají, že přesně o to jim jde.

„Zůstat může jen jeden.” Dobře, život je možná složitější než hlavní zápletka filmového Highlandera, ale v byznysu platí podobné pořádky. Mít navrch nad ostatními přináší spoustu prostoru pro další upevňování vlastních pozic a profitování z nich. Každá firma tak chce své soupeře co nejvíce zadupat do země, neboť to skýtá prostor pro její efektivnější fungování.

Nemá smysl se proti tomu nějak vzpouzet, je to přirozený proces, který - i když někdy vede k nezdravé dominanci - dříve nebo později naruší další vývoj, který výhody jednomu vezme a druhému dá. Však si vzpomeňte, do znamenala před dvěma dekádami na poli mobilních telefonů Nokia. A co znamená dnes. Co tehdy znamenal Apple. A co znamená dnes. Když se tyhle věci dějí nenuceně dílem přirozené evoluce a rozličných reakcí firem na ni, nemáme problém to sledovat s popcornem v ruce. Automobilový svět ale dnes takovou cestou nekráčí.

Přirozenost mu vzal politický diktát vynucující technicky, ekonomicky i uživatelsky naprosto nesmyslná řešení. Kdyby samy automobilky přišly na to, že elektromobilita je tou komplexně nejlepší cestou, kterou má smysl kráčet, nebylo by proti tomu co namítat, pak bychom stáli před novým dějstvím série soubojů typu Apple vs. Nokia a vyhrál by ten lepší. Jak ale opakovaně pravil třeba šéf Stellantisu: „Vědecké rozhodnutí o volbě elektrického pohonu nebylo učiněno automobilovým průmyslem.” Je to ryzí politikum a je to skutečně hloupost.

Proč politici na takovou cestu tak tlačí, jsme nikdy nechápali. Podle nás je to jen dílem jejich diletantismu, nedivíme se ale, když za tím někdo konspiračně vidí spíše snahu nahrávat někomu jinému, jmenovitě čínským firmám. Těm by trvalo ještě dekády, pokud by měly být konkurenceschopné v přirozeně se vyvíjejícím prostředí, neboť dohnat přes 100 let evoluce na poli spalovacích aut je těžké, některé automobilky tyto vozy vycizelovaly téměř k dokonalosti. Ale zásadní technologická změna je pro ně šancí vše urychlit. A ať už je způsobena čímkoli, nenechají si ji ujít.

Nyní už Číňané ani neskrývají, že přesně tohoto momentu chtějí využít k tomu, aby západní firmy zašlapali do země. Přiznalo to v prvé řadě čínské BYD, aktuálně největší tamní automobilka, která už za velkou zdí pokořila dlouho vedoucí VW a brzy zřejmě překoná také Teslu globálními prodeji elektrických aut.

„Věřím, že přišel čas čínských značek,” řekl zakladatel a šéf BYD Wang Chuanfu na akci, kterou chce sjednotit tamní výrobce v boji proti západním konkurentům. Podle jeho slov nadešel čas spojit čínský automobilový průmysl s jasnými cíli - „zdemolovat staré legendy“ a „ustanovit Čínu jako globální automobilovou velmoc”. Jeho prohlášení doprovázelo video, které zmiňuje založení tuctu dnes nejvýznamnějších domácích výrobců od státní automobilky FAW Group v roce 1956 až po výrobce elektromobilů jako Nio, kteří přišli na svět v poslední dekádě. Snímek ukazuje dramatické záběry s komentářem: „Naše příběhy se liší, ale sdílí stejný směr. Není rozdíl mezi 'ty' a 'já',” praví dále.

Konkurenti BYD tomu povětšinou tleskají. „Jsem hrdý na čínský automobilový průmysl!” řekl k věci William Li, generální ředitel automobilky Nio. „Měli bychom se poučit z úspěchu BYD,” dodal. S chválou se přidal také Li Xiang, šéf Li Auto, ne všichni jsou ale z nové výzvy na větvi. Podle opatrněji uvažujících manažerů ale takto otevřená snaha akorát zvyšuje regulační rizika pro čínské značky v zámoří i v Evropě.

Právě fakt, že největší čínské značky už ani opatrně nepřešlapují na místě, ale s bojovými výkřiky vyráží na zteč, je na celé věci nejvarovnější. Už nemají strach, už tuší, že „mají zameteno”, ale kým? A proč vlastně? Cestu jim umetají především zelení socialisté z obou stran Atlantiku, kteří by měli primárně hájit naše zájmy. Dělají ale pravý opak a buď nedomýšlí následky svého jednání, popř. neví, co vlastně dělají. Těžko říci, kterou z těchto dvou mizerných možností si vybrat.

BYD s modely jako Atto 3 stále více vládne automobilovému světu. Teď už se ani nestydí za to, že to je jeho hlavní cíl. A my se musíme ptát, proč k tomu BYD a dalším čínským automobilkám zametáme cestu.

