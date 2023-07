Číňané v Evropě představili nové velké auto na pomezí Octavie a Superbu, prodávají ho za pouhých 264 tisíc Kč před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Changan Auto

S ohledem na to, jak velký vůz to je, jde o skoro neuvěřitelnou cenu. Navíc je i technicky slušně disponovaný a neskromně vybavený. V Evropě bude jistě stát víc, Superb ale dnes začíná na více než trojnásobku. A o tolik svérázně nazvaná novinka Changanu jistě nezdraží.

Nebudeme tvrdit, že Škoda vymyslela třídu přebujelých aut nižší střední třídy, pokusy o něco takového se odehrály už dříve. Rozhodně ji ale dokázala značně zpopularizovat a dosáhnout v ní nejprve s Octavií a později i se Superbem úspěchů, o kterých se dříve nikomu ani nesnilo. Fungovalo to prakticky všude, tyto sněhy se ale zdají být dávno pryč.

Česká automobilka jako by zapomněla, proč si její auta lidé kupují. Její nabídka byla postavena okolo vysoké hodnoty za peníze a byť není těžké připustit, že oné hodnoty postupem času přibývalo, ceny stoupaly až moc rychle. Octavia může být sebezajímavější zboží, když ale zjistíte, že za cenu vyšších specifikací škodovky můžete mít docela zajímavé verze BMW řady 3, rozmyslíte si koupi českého zboží hned dvakrát. O třídu vyšší (byť ne nutně větší a lepší) auto prestižnější značky bude mnohé nevyhnutelně přitahovat.

V Evropě je česká značka pořád v relativně dobré pozici, neboť trh dostupných aut je uměle vybíjen regulacemi EU a konkurentů není zase tolik. V takové Číně, kde se Octavia též stala bestsellerem a tahounem odbytu celé značky, ale podobná omezení neplatí. A soupeři se na ni i na větší Superb hrnou s jedním novým modelem podobného ražení za druhým. Jsou navíc podstatně levnější a postupně škodovku připravili skoro o všechno.

Další kapitola tohoto příběhu má jméno Changan Lamore, což zní skoro romanticky, škodovka se na něj ale zamilovaně dívat nebude. Vůz, který si v Číně říká Yida (že by mu v Boleslavi říkali Jidáš?), se poprvé představil už na přelomu roku s cílem stát se dalším hřebíkem do rakve nadějí Škody na zvrat smutného osudu jejích čínských aktivit. Automobilka jej hned titulovala jako nový globální model, takže se dalo čekat, že s ním rychle vyrazí i do dalších zemí. A přesně to nyní dělá.

Vůz včera představila v evropském provedení na výstavě Innoprom-2023 v Jekatěrinburgu a přitáhla tím slušnou pozornost. Designově novinka přinejmenším neurazí, když přebírá nový designový koncept automobilka Changan s bezrámovou maskou chladiče a úzkými světlomety prodlouženými až někam k předním resp. zadním dveřím. A technicky se skutečné nemá za co stydět.

Je to sedan, takže nekopíruje pojetí Octavie a Superbu coby liftbacku, s délkou 4 770 mm, šířkou 1 840 mm, výškou 1 440 mm a rozvorem 2765 mm ale rozměrově zapadá přesně mezi ně. Pod kapotou najdeme přeplňovaný motor zvaný Blue Whale NE (skutečně Modrá velryba NE) o objemu 1,5 litru, který dává výkon až 180 koní a točivý moment maximálně 300 Nm. Slibuje ultra čistý systém spalování AGILE používající vysokotlaké (350 barů) vstřikování paliva. Převodovka je nepřekvapivě jen 7stupňová automatická se dvěma spojkami, pohon kol přední. Ze zbylých dat víme, že spotřeba paliva má činit poněkud baťovských 5,99 l/100 km.

Interiér auta zaujme nejen celkovou architekturou, ale i centrálním ovládáním infotainmentu s velkoplošnou dotykovou obrazovkou s vertikálním uložením ve stylu Tesly. Lamore slibuje také novou generaci palubního systému s čipem MTK 8666 a osmijádrovým procesorem s výpočetní frekvencí 2 GHz. Auto tak má skvěle zvládat hlasové ovládání, ovládání gesty, systém kamer okolo auta atp.

Novinka už se prodává v Číně a její ceny jsou skoro neuvěřitelné. Základ za 87 900 CNY znamená cenu asi 264 tisíc v českých korunách, což je na dnešní poměry komicky málo. Dostanete navíc i slušnou výbavu - pravda žádnou „ránu”, ale čínské standardy jsou vysoko, a tak v základu je třeba i automatická klimatizace s možností dálkového spuštění přes mobil. To dnes nedostanete ani do mnohých BMW za příplatek... I maximálně vybavené provedení se vším představitelným pak vyjde na 107 900 CNY, tedy necelých 325 tisíc Kč.

Že to je něco, čemu se škodovka nedokáže se svými cenami v Číně postavit, netřeba zdůrazňovat, těžké to ale bude mít i tady. I kdyby stál Lamore v EU dvakrát tolik, což se prakticky jistě nestane, české značce by zatápěl. Na první evropské ceny si ale musíme ještě počkat.

Nový Changan Lamore se poprvé ukázal v Evropě. Má v rukou všechny trumfy potřebné k tomu, aby se stal hitem. Foto: Changan Auto



Starší oficiální záběry dosvědčují, že to je opravdu pořádný kus docela sympaticky střiženého vozu s dobrou technikou i výbavou. Za cenu hluboko pod 300 tisíc Kč si obě konkurenční škodovky namaže na chleba - v Číně určitě, jinde uvidíme. Foto: Changan Auto

Zdroj: Changan Auto

Petr Miler

