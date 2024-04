Číňané v Evropě prodávají elektrickou Octavii Combi za bezprecedentně nízkou cenu. Háček? Nemá baterii před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Nio

Je to nakonec možná nejlepší způsob vlastnictví elektrického auta, se kterým byste tak jako tak moc daleko nedojeli. Takhle ho aspoň máte levně a jeho nejproblematičtější část vám nezestárne.

Jsem dost starý na to, abych si pamatoval vydání časopisu abc (aneb dodnes vycházejícího „ábíčka”) z dob hluboké totality. Právě v něm před rokem vycházel komiksový seriál zvaný Strážci (nikoli galaxie), který nebyl ničím jiným než komunistickou „agitační kopií” Rychlých šípů. Už jako dítě jsem se tomu se znalostí Foglarova originálu smál, jakkoli připouštím, že mentálně slabší jedince mohl docela úspěšně, tak trochu podprahově navádět na dráhu „jiskra, pionýr, svazák, komunista”.

Pokud se nemýlím, právě v tomto seriálu se objevila docela zábavná etuda o tom, jak si „zkažený syn” někoho z náhodou (jak se to asi za mohlo komunismu stát?) bohatších lidí pořídil krásný luk, jen k němu jaksi neměl šípy. Co na tom, že s ním nemohl střílet, stejně na něj patřičně hrdý, protože byl z Tuzexu. Seriálový „hrdina z lidu” ho kvůli tomu pochopitelně zesměšňoval, a to i tak, že si vlastními silami vyrobil šípy bez luku. Ani on neměl zbraň kompletní, jenže šípy se dají aspoň házet, zatímco s lukem z Tuzexu můžete leda machrovat. Poučení z toho plynoucí si asi domyslíte, nicméně dilema „šíp bez luku nebo luk bez šípu” mi evidentně zůstalo v hlavě jako ukázka toho, že jedna věc bez druhé může být úplně k ničemu, zatímco druhá bez první aspoň k něčemu.

Tuhle dekády starou vzpomínku mi osvěžila nová nabídka automobilky Nio, která v mém druhém domově v Nizozemsku nabízí sympaticky střižený kombík ET5 Touring, jakousi čínskou obdobu Škody Octavia Combi. Být tohle auto takové, jaké je, a mít spalovací pohon, mohla by to být i zajímavá obdoba, Nio ale dělá jen elektromobily a přestože na nich masivně prodělává, nejsou vůbec levné. Standardně stojí ET5 Touring 63 900 Eur (1,62 milionu Kč) s menší 75kWh baterií, se kterou moc parády nenaděláte. Ale pozor, Nio nyní začalo stejný vůz v prodeji propagovat s bezprecedentně nízkou cenovkou.

Váš nyní může být už od 51 900 Eur, což je tedy pořád dost (1,31 milionu Kč), ale přece jen je to méně. V době, kdy 245koňová Octavie RS Combi stojí od 1,1 milionu Kč, to vlastně ani není tolik, však Nio má 490 koní, a tak navzdory šílené hmotnosti 2 140 kg zrychluje na stovku za 4,0 sekundy. Styl, výkon, praktičnost, dokonce i spousta výbavy, to všechno tu je. Umělá kůže, 19palcová litá kola, panoramatická střecha, elektricky ovládané víko kufru, ambientní osvětlení s 256 barvami (Čína!), audiosystém o výkonu 1 000 Wattů, elektrické nastavení sedadel i řízení, samozřejmě vyhřívání sedadel, dokonce i elektrické dovírání bočních dveří... Tohle za 1,3 milionu Kč? Jděte se bodnout s Octavií RS, no ne? No, ne. Protože Nio je za tuhle cenu lukem bez šípu.

Vypadá dobře, můžete s ním „flexit”, ale to je tak všechno, ani zadek si v něm za zmíněnou cenu neohřejete. ET5 Touring totiž za tyto peníze nemá baterii, kterou si musíte pronajmout za dalších 169 Eur za měsíc za 75kWh paket nebo - a to je asi jediná snesitelná možnost vzhledem k výkonu a hmotnosti - 289 Eur za 100kWh paket. To je 7 300 Kč za měsíc, jen za baterku. Navíc se musíte upsat k jejímu používání po dobu 5 let, kdy ji můžete používat bez omezení počtu najetých km, nakonec ale stejně není vaše. Počítejte s námi: 289 krát 12 krát 5, to máme 17 340 Eur, dalších 440 tisíc Kč navíc za šípy, pardon za baterku. A auto pak budete prodávat bez baterky, ta se vrátí Niu takže jeho cena tomu bude odpovídat.

Oh la la, tohle není dobrý kšeft, však za 7 300 Kč za měsíc už si můžete „líznout” i slušné spalovací auto, které na závěr splácení bude vaše a jeho cena bude dalece nenulová. Něco mi ale říká, že nám někdo dříve nebo později „vysvětlí”, jak je to skvělé. Však některé prvky starých časů se vrací, tak proč ne i s agitací, že? Navrhuji seriál „Strážci elektřiny”, který nám ukáže, jak „luk bez šípu” od Nia je vlastně senzační, protože je levný, a přírodu s ním šetříte úplně nejvíc, protože nemáte baterku a nikam nejezdíte. A baterka, která vám nezestárne, vás nezruinuje.

Občas mě fascinuje, co všechno si necháme líbit. Dokážete si představit spalovací auto s pronajatou nádrží? Už fakt, že v elektrickém autě potřebujete něco jako díl za 440 tisíc Kč za 5 let, aby vůbec fungovalo, navíc do něj pořád musíte ládovat elektřinu za další stovky tisíc (pro představu - i při nereálné průměrné spotřebě 16,2 kWh/100 km vás 100 tisíc km najetých za oněch pět let pronajímání baterie bude při „rychlém” dobíjení v síti ČEZu stát 291 600 Kč při udržení současných cen) z něj dělá nesnesitelně mizernou nabídku.

Nio ET5 Touring za 1,3 milionu Kč nepůsobí zle. Ovšem bez baterie, za kterou dáte i s dobíjením za dalších pět let snadno tři čtvrtě milionu korun navíc, je to nekonkurenceschopné zboží. Foto: Nio

Zdroje: Nio, ČEZ

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.