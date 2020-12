Číňané v Evropě prodávají luxusní Kodiaq se 186 koňmi o 120 tisíc levněji než základ Škody před 7 hodinami | Petr Miler

Do Evropy se tohle auto nedostává mimochodem, je míněno jako přímý útok na hájemství etablovaných značek. Má velikost, noblesu, výbavu, výkon a přesto stojí méně než úplný základ srovnatelné Škody.

O nových čínských autech mířících do Evropy píšeme docela často, protože jich v posledních letech přibývá jako hub po dešti. Obvykle se ale jedná o dva typy automobilů - buď auta sice formálně čínská, ve skutečnosti ale spíše evropská určená jen pro západní trhy, která v podstatě nemají mnoho co nabídnout. Využívají třeba starších platforem evropských výrobců, přidávají neznámou značku a vysokou cenu. Kdo by něco takového koupil? Prakticky nikdo, odpovídá třeba místní „úspěch” Borgwardu.

Pak jsou to auta skutečně čínská, jenže původně vyvinutá pro Čínu. Ta se po jistých úpravách prodávají i zde a umí zaujmout výhodnou cenou, jenže kvalitativně jsou vedle místní produkce sotva konkurenceschopná a označovat se tak mohou leda za asijské Dacie. Něco takového platí třeba o Glory.

Dosud nikdo nezkusil jít jakousi střední cestou a v Číně a také pro Čínu vyvinout auto určené pro Evropu. Takto k věci v rámci řady „lepších” modelů prémoivé podznačky Exceed přistoupila automobilka Chery, která již před léty odhalila nové modely s tím, že byly vyvinuty také pro Evropu a dokonce i pro USA. Již loni byl typ TXL nafocen v Rusku, až nyní se tam ale fakticky prodává. A jeho pouť neskončí zde, už příští rok má být k dispozici v EU a v oné Americe. Tak se pojďme podívat, co nabízí.

TXL je prodloužená, až sedmimístná varianta modelu TX a jako taková je takřka ekvivalentem Škody Kodiaq. Auto je 4 775 mm dlouhé, 1 885 široké, 1 706 mm vysoké a rozvor jeho náprav činí 2 799 mm. Poháněno je 1,6litrovým přeplňovaným čtyřválcem s výkonem 186 koní, který standardně míří na všechna kola přes 7stupňový automat. Auto zrychlí na stovku za 9,8 sekundy a rozjede se až na 185 km/h, průměrná spotřeba paliva činí 7,8 litru benzinu na 100 km.

Je to tedy docela velké auto a jeho interiér má být náležitě prostorný. Parametry prostoru pro posádku neznáme, zavazadelník ale standardně nabízí 461 litrů prostoru, se sklopenými sedadly pak 1 000 litrů. Pro tuto chvíli je k dispozici ve dvou výbavových stupních, Luxury a Flagship, kdy první je vybavený bohatě a druhý ještě víc.

Luxusní model to není jen názvem základní výbavy, i její obsah odpovídá. UŽ základ tak počítá mj. s 18" litými lkoly, LED světly, vyhřívanými sedadly a předním i zadním oknem, automatickou dvouzónovou klimou, koženým čalouněním, bezkličovým vstupem a startem, elektricky výklopnými pátými dveřmi s možností bezdotykového otevření a zavření, audiosystémem Arkamys, 10,1palcovým displejem infotainmentu s navigací a dalšími obvyklými funkcemi, 10,25palcovou digitální přístrojovkou nebo parkovací kamerou. Zkrátka skoro na co si vzpomenete.

Flagship pak přidává 19" kola, panoramatickou střechu, parkovací systém s ptačím pohledem, automatické parkování, lepší audio a spoustu asistenčních systémů. Připlácet vlastně není za co, vybírat si ovšem lze z pěti barev karoserie, všechny jsou bez příplatku.

Jinými slovy tedy Číňané nabízí opravdu velké, výtečně vybavené SUV pro 7 se 186koňovým motorem, automatem, 4x4 a vysokou výbavou, to vše v atraktivním hávu a dobře působícím interiérem. S autem chtějí jít proti BMW, ovšem ceny jsou pod mainstreamem. Kdybyste chtěli takové auto byť od Škody, začínáte na 190koňovém Kodiaqu 4x4 DSG Style za 1 022 900 Kč. Vyrovnat výbavu čínského konkurenta pak znamená přidat ještě dobrých 200 tisíc navrch.

Chery Exeed TXL ale startuje v Rusku na 1 999 900 rublech za verzi Luxury a končí na 2 149 900 RUB za verzi Flagship. To znamená rozsah cen od 595 do do 640 tisíc Kč, za tolik nekoupíte ani základní Kodiaq, ten dnes startuje o 120 tisíc výše. Zajímavá alternativa? Posuďte sami, zatím je k mání v největších ruských městech, v EU by se měla objevit příští rok.

Chery dorazil na západ se svou prémiovou značkou Exceed. Zatím nabízí model TXL v Rusku, který velikostně odpovídá Škodě Kodiaq, ale chce konkurovat spíše BMW. I ve vysoké specifikaci ale stojí sotva 640 tisíc. Foto: Chery

