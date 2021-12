Číňané v Evropě prodávají soupeře Škody Kodiaq s týmž motorem a lepší výbavou o 400 tisíc levněji před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: JAC Motors

Čím výše míří evropské automobilky s cenami, tím pravděpodobnější je, že se někomu zalíbí noví čínští soupeři v Evropě zatím nepříliš známých značek. Tento od JAC měří 4,8 metru, pobere až sedm lidí a stojí skoro polovinu toho, co Škoda Kodiaq.

Zatímco v Česku se dálnice staví rychlostí 4 kilometry za rok, v Číně stejný úsek zvládnou vybudovat za den. Podobným tempem se na zahraničních trzích rozšiřuje nabídka aut dosud prakticky neznámých čínských značek, které zkouší zaujmout kombinací neotřelého designu, solidně působící techniky, vysoké výbavy a nízkých až velmi nízkých cen.

Ukázat jsme vám mohli nespočet novinek ukuchtěných podle tohoto receptu a ruku na srdce - o většině z nich už jsme později znovu neslyšeli. Některé ale mohutně bodují a je nyní otázkou, do jakého tábora se zařadí loni představené SUV JAC Sol X7. To se letos dostalo do prodeje i v Evropě pod označením S7, aby nedošlo na záměnu s BMW X7. Při pohledu pod kapotu by asi nikdo zmatený nebyl, neboť u mnichovského vozu je nejmenším agregátem třílitrový šestiválec. U toho čínského ovšem můžete sáhnout pouze po 1,5litrovém čtyřválci, jehož 150 koní a 251 Nm míří výlučně na přední kola.

Již z toho je patrné, že JAC S7 asfalt trhat nebude, přičemž mimo něj jej majitelé navzdory vzhledu brát také příliš často nebudou. Na druhou stranu, na vnitřní prostor si asi bude stěžovat jen málokdo, neboť tu máme 4 776 milimetrů dlouhé SUV s rozvorem 2 750 mm. Zákazníci tak mohou volit mezi pětimístným a sedmimístným provedením, kdy u prvního zmíněné lze počítat se zavazadelníkem o kapacitě 960 litrů, již lze sklopením druhé řady navýšit na 1 358 l.

Vůz je k mání kde jinde než na ruském trhu, kde přes veškeré letošní zdražování startuje na stále velmi atraktivních částce 1 559 000 rublů, což je asi 470 tisíc Kč. Za tuto sumu lze mít mimo jiné 18palcová litá kola, kotoučové brzdy ve všech rozích, klimatizaci, multimédia se zpětnou kamerou a 12,3palcovým středovým displejem či plejádu bezpečnostních prvků. Na této úrovni si ovšem můžete dopřát pouze pětimístné provedení, to sedmimístné je spojeno až s výbavou Comfort, která mimo jiné přihazuje také filtrační systém CN95 chránící posádku před bakteriemi a viry.

Na vrchol nabídky se postavil stupeň Luxury, jenž v případě sedmimístného provedení vychází na 1 899 000 RUB (asi 573 tisíc Kč). To je částka, za kterou u nás ani v Rusku nedostanete Škodu Kodiaq ani v základu a se stejným hnacím ústrojím, natož pak s automatickou převodovkou. JAC S7 s ní nicméně spojuje již zmiňovaný masážní strojek, stejně jako třeba elektricky ovládané víko zádě, prosklenou střechu nebo třeba plně digitální přístrojový štít. Kromě toho nechybí kožené čalounění a sedadla s pamětí.

Pokud si srovnáme základní specifikace, je JAC S7 v základu bezmála o 400 tisíc Kč levnější než výchozí Kodiaq (dnes neskutečných 863 900 Kč), i když nabízí citelně více výbavy. A s rostoucími specifikacemi se rozdíl jen zvětšuje. Tak co, nedali byste si říci?

JAC S7 vypadá povedeně a disponuje nemalou výbavou již v základu, který stojí jen 470 tisíc Kč. S ničím jiným než s jedna-pětkou však nepočítá, ani to ani v kombinaci s vrcholnou výbavou. Foto: JAC Motors

Zdroj: JAC Motors

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.