Číňané v Mnichově jasně ukázali, že Evropa je jejich další cíl, IAA ale začalo sepisovat i parte oblibě SUV

Při pohledu na to, co se na letošním IAA děje, je opravdu těžké rozporovat dojem, že se nacházíme v jakémsi bodu zlomu. A nemusí jít jen o souboj automobilové Evropy s Čínou, ale i SUV s ostatními typy aut.

V Mnichově se tento týden koná tzv. IAA Mobility - něco, co dříve bývalo mezinárodním autosalonem, nyní je spíše přehlídkou úzkého spektra automobilových novinek šitých podle zadání poslaného z Bruselu. Pikantní v této souvislosti je, že IAA 2023 se svými protesty soustavně pokoušejí narušovat aktivisté, kteří tak jen dokládají, že už nechápou vůbec nic. Většina z nich se totiž vymezuje proti vozům se spalovacím pohonem, jenže takové již na výstavišti prakticky nenajdete. V rámci vystavených novinek jde o zhruba dvacet procent aut, i když v případě prodeje nových vozů se benzinový a dieselový pohon stará o 80 procent registrací. Pokud to tedy aktivisté chtějí změnit, měli by naopak lidi do Mnichova svážet po houfech.

Nejde nicméně o jedinou zajímavost, která nás zaujala. Patrný je rovněž možný začátek konce obliby SUV. Také auta s vyšší stavbou karoserie a se zvýšeným podvozkem totiž dorazila do Mnichova v mnohem menším množství, než tomu bylo v předchozích letech. Znovu s tím můžeme spojit elektromobilitu, které sice jdou SUV na ruku svou zvýšenou stavbou (a tedy možností uložit baterie nenápadně do podlahy), pořád jsou to ale vysoká a těžká auta, která právě kvůli tomu nikam nedojedou. Automobilky tedy stále častěji zkouší „variantu brod“ a párují zvýšené podvozky s tradičními karosářskými styly.

Co si ovšem zaslouží pozornost především, to je četné zastoupení čínských výrobců. Jejich počet se oproti předchozí akci, jenž se konala v roce 2021, takřka zdvojnásobil. Kromě toho se dnes na výstavišti koná i speciální kongres zaměřený na elektromobilitu, nad kterým mají patronát právě Číňané. Pedro Pacheco, analytik společnosti Gartner, poukazuje na hrozbu, která je s novým čínským útokem na evropské trhy spojená. Žádný z místních výrobců totiž „v podstatě nemá co nabídnout“ v nejníže položených obchodních třídách.

„Je vcelku symbolické, že se kongres zaměřený na nové energie v Mnichově stal součástí IAA, neboť začínáme registrovat, která čínské automobilky expandují stále více mimo svou domovinu. Evropský trh je nicméně pro zahraniční hráče výzvou, jak nám již ukázaly japonské a korejské značky. Těm zabralo již několik dekád, než se z alternativ staly klíčovými hráči. Ovšem i nadále nepatří mezi lídry trhu,“ uvádí Pacheco s tím, že dalším problémem pro Číňany je jistá neznalost prostředí - Evropu totiž berou jako jeden trh, každá země však má svá specifika.

Pacheco ovšem dodává, že Číňané i přesto uspějí. A cesta na vrchol jim navíc ani nezabere tak moc času, jako tomu bylo u Japonců či Korejců. „Jsou velmi rychlí. Ne vždy sice udělají ten správný krok, ovšem zároveň jsou velmi rychlí v adaptaci,“ říká. Něco takového o evropských výrobcích říci nelze, ostatně za příklad si můžeme vzít Škodu. Právě ta v Číně narazila stejným způsobem jako Titanic do ledovce. Její nabídka totiž byla atraktivní pouze na úvod, když domácí produkce ještě poněkud zaostávala. Češi se ale postupem času stali jen dražší obdobou domácí produkce.

V souvislosti se zmiňovanou expanzí jsem v diskuzích zaznamenal dotaz, zda by místo fňukání nebylo ze strany evropských firem přijít s něčím, čím by naopak dobyly Čínu. Odpověď na něj je ale prostá - za aktuálně nastavených mantinelů toho nelze dosáhnout. Místní automobilky měly před celým světem náskok v oblasti spalovacích aut, o ten se však ve spolupráci s Bruselem dobrovolně připravily. V rámci elektromobility pak vždy budou tahat za kratší kus provazu, nemají totiž k dispozici zdroje, levnou pracovní sílu či levnou energii. Tak se zkrátka věci mají a v Mnichově se to ukázalo naprosto jasně.

Do Mnichova dorazil i elektrický roadster Cyberster od MG. Ten bude k mání jako zadokolka se 314 či čtyřkolka s 543 koňmi. Cena sice pro tuto chvíli zůstává tajemstvím, s ohledem na dosavadní počínání značky lze nicméně počítat s velmi přijatelnou sumou. Číňané tak začnou evropské automobilky válcovat i na poli sportovním. Foto: MG Motor

