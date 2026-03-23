Číňané vám prodají nové Porsche Panamera kombi, i když s ním samo Porsche už skončilo

To si pište, že Čína je i v roce 2026 zemí neomezených možností. Jen tam si můžete koupit auto, které vlastně neexistuje. Číňané totiž zkopírovali něco, co Porsche nabídnout mohlo, ale nenabídlo. A není to dílo žádné „garážovky”, vůz má na svědomí Huawei s GAC.

Číňané vám prodají nové Porsche Panamera kombi, i když s ním samo Porsche už skončilo

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Číňané vám prodají nové Porsche Panamera kombi, i když s ním samo Porsche už skončilo

Foto: Aistaland, tiskové materiály

To si pište, že Čína je i v roce 2026 zemí neomezených možností. Jen tam si můžete koupit auto, které vlastně neexistuje. Číňané totiž zkopírovali něco, co Porsche nabídnout mohlo, ale nenabídlo. A není to dílo žádné „garážovky”, vůz má na svědomí Huawei s GAC.

V roce 2009 se Porsche rozhodlo, že už nebude přenechávat klientelu toužící po luxusně-sportovních sedanech vyšší třídy konkurenci, ale osloví ji samo. A tak představilo Panameru. Zájem o vůz nebyl malý, načež se o sedm let později ukázala také druhá generace. Ta později dorazila dokonce ve dvou karosářských verzích, když tradiční liftback doplnil kombík zvaný Sport Turismo. Jeho životní cyklus ale nebyl zrovna dlouhý, generace třetí odhalená předloni už s kombíkem zase nepočítá. Přesto si právě takové auto můžete koupit.

Jste zmateni? Není divu, ale uznejte, že to, co vidíte na fotkách, je prostě nová Panamera Sport Turismo, akorát není od Porsche. Přišli s ním Číňané pod hlavičkou značky Aistaland, což nezní zrovna jako prestižní výrobce aut. Pokud si ale myslíte, že jde o nějakou „garážovku”, kterou nenapadlo nic lepší než začít kopírováním, jste vedle.

Nová značka to je, to ano, je ale dílem spolupráce automobilky GAC se společností Huawei. A to už prestižní značky vlastně jsou. Jejich Aistaland pak začíná svou éru prvotinou zvanou GT7, což je skutečně Panamera Sport Turismo jako vyšitá. Technicky má ale - nepřekvapivě - blíž k Taycanu, neboť stejně jako on disponuje elektrickým pohone. Jeden motor má pracovat vpředu a dva vzadu.

Číňané mnoho dalších informací do světa zatím neposlali, většinu si schovávají na dubnový debut na autosalonu v Pekingu. Víme však, že vůz bude stát na platformě používající 800voltový elektrický okruh. Na délku pak GT7 naměříme 5 050 milimetrů, zatímco šířka činí 1 980 mm a výška 1 470 mm. Právé s těmito rozměry, stejně jako s rozvorem 3 000 mm, Aistaland odpovídá spíš k Panameře, Taycan je kompaktnější. K dispozici má navíc elektromotory pouze dva.

Jak to bude vypadat v kabině, je rovněž věcí neznámou, ceny se ale vytušit dají. Xiaomi totiž minulý týden ukázalo model SU7 v novém a jeho základní verze startuje na 219 900 juanech neboli na 673 tisících korunách, podstatně vyšší cenu tedy nečekejme. Oproti tomu skutečná Porsche jsou v Říši středu k mání od asi 1 milionu CNY, tedy víc než 3 milionů Kč. O co, že Aistaland bude se „svým Porsche” úspěšnější než samo Porsche?


Tohle není nová Panamera Sport Turismo, ale Aistaland GT7. Vypadá vážně „věrně”, jen stát bude pochopitelně zlomek. Foto: Aistaland, tiskové materiály

Zdroj: Aistaland

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

