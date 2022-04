Číňané využívají nemohoucnosti západních značek, u svých levných aut srovnávají hru na poli techniky včera | Petr Prokopec

/ Foto: Chery

Čínská auta byla vždy zajímavá svou cenou a bohatou výbavou, dokonce i tou elektronickou. Po technické stránce ale v některých ohledech zůstávala pozadu, Chery se ale posouvá vpřed. A to zrovna v době, kdy mají tradiční značky problémy.

O kolapsu ruského trhu s auty jsme se zmiňovali nedávno. Ze statistik vyplynulo, že dolů zamířily prakticky všechny automobilky, nejméně ale problémy dopadly na ty čínské, z nichž některé dokonce rostou. Pro Číňany situace na Ukrajině po obchodní stránce mnoho nemění a protože jim většina konkurence uvolnila prostor na trhu, mohli by na situaci jen získat. A tak se nepřestávají snažit.

Značka Chery jako by se rozhodla kout železo, dokud je žhavé a rozhodla se zatočit s jedním podstatným argumentem jdoucím proti jejím SUV. Tato automobilka totiž na ruském trhu po šest let spoléhala především na vozy s pohonem předních kol, mezi které patří i Tiggo 8 Pro. To se ale nyní mění, neboť do prodeje míří také provedení Max disponující systémem 4x4. Vůz přitom dostal do vínku techniku německé společnost BorgWarner, která se tak do Ruska dostává oklikou.

Politickou situaci ale aspoň na chvíli hoďme za hlavu. Věnovat se tak budeme jen samotnému vozu, který se začne prodávat od 22. dubna. Ve srovnání s předokolkou přitom Tiggo 8 Pro Max dostane do vínku chromový rámeček čelní masky, zatmavená zadní světla a nový výfuk se dvěma dvojitými koncovkami výfuku. S tím přitom bude spojena jediná pohonná jednotka, a to dvoulitr naladěný na 197 koní, s nímž vůz zvládne sprint na stovku za 8,5 sekundy. Nejvyšší rychlost je pak omezena na 195 km/h.

Předokolku je možné taktéž osadit dvoulitrem, jehož výkon však byl naladěn na 170 koní. Mimo to je pak k dispozici ještě přeplňovaná jedna-šestka se 186 koňmi, o jejichž přenos se stará robotizovaný manuál. Čtyřkolka oproti tomu vsadí na dvouspojkovou převodovku, přičemž zároveň bude disponovat i voličem šesti odlišných jízdních režimů. Dle výrobce pak má dosahovat kombinované spotřeby 8,5 l/100 km. Podstatné pak je, že motor zvládá „papat“ i 92oktanové palivo.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde hlavní změny spočívají ve výbavě. SUV s pohonem 4x4 by tak mělo nabídnout hned dva 12palcové displeje po vzoru čínské varianty. Zároveň by mělo disponovat pomalu všemi myslitelnými elektronickými berličkami. Je ovšem nutné počítat s tím, že jeho cena citelně stoupne nad 2 749 900 rublů (cca 745 tisíc Kč), za které je dnes k mání základní provedení dvoulitrové předokolky. I tak ovšem bude 4,7metrové SUV schopné pobrat až sedm lidí na naše poměry levné.

Chery Tiggo 8 Pro Max míří s pohonem všech kol na ruský trh. Jelikož elektronickou mezinápravovou spojku vyrábí německý BorgWarner, připomíná to, že sankce západu není zase tak těžké obejít, však kdo by přestal dodávat techniku Číňanům? Foto: Chery

Petr Prokopec

