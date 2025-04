Číňané „vyžerou” Evropanům vše, v čem dnes excelují. Mají už i vlastního soupeře Porsche 911, přímo ho srovnávají s originálem včera | Petr Prokopec

/ Foto: Denza

Představil se zatím jen jako koncept, výskyt identicky stylizovaných prototypů v běžném provozu ale jasně ukazuje, že sériová verze už je ve vývoji. Právě tu staví přímo proti skutečné 911, žádné menší ambice než „dohnat a předehnat” Číňané nemají.

Před pár týdny jsme si mohli posvítit na Denzu Z9 GT, tedy stylový čínský kombík, který byl v rámci vývoje poměřován i s modely Porsche a Ferrari. To mohlo působit až příliš sebevědomě, ovšem čínskou značku kdysi pomáhal zakládat Mercedes-Benz, tedy výrobce s více než stoletými zkušenostmi i na poli sportovních aut. Z projektu ale posléze vycouval a svůj podíl přenechal automobilce BYD. Dnes si dost možná ve Stuttgartu kvůli takovému rozhodnutí rvou vlasy, neboť zatímco jejich vozy jsou dnes kritizovány a odbyt německé značky klesá, ta čínská míří ke hvězdám.

Palců nahoru se může dočkat i auto vzešlé z konceptu Denza Z, který se představil na autosalonu v Šanghaji. Označení koncept bychom ale měli dát do uvozovek, neboť design vozu působí produkčně. Kromě toho bylo během uplynulých měsíců nachytáno na čínských silnicích několik prototypů, jejichž tvary byly víceméně identické s těmi, které si můžete prohlédnout na fotkách. Znamená to tedy, že zde máme plně provozuschopnou novinku, která se od sériového provedení bude lišit maximálně v několika málo detailech.

Radost z toho jistě nebude mít zejména Porsche, kterému jde vůz přímo po krku. Číňané tím znovu potvrzují, že svůj útok na zahraniční soupeře berou velmi vážně a hodlají jej dotáhnout do úspěšného konce v každém segmentu, i kdyby byl takřka bezvýznamný. Sporťáky pak sice enormní prodeje zrovna negenerují, starají se však o reputaci značky. To ovšem znamená, že pokud Denza Z vládne překonat i takové Porsche 911, proti kterému je zaměřena především, Číňané budou mít ještě víc respektu než dnes.

Po technické stránce toho zatím o novince mnoho nevíme. Nebylo by však překvapivé, kdyby Denza sáhla po plug-in hybridním či ryze elektrickém pohonu, jakým je osazeno zmiňované kombi. To znamená, že v prvním případě by dorazilo 870 a ve druhém dokonce 965 koní. Protože ale kupé disponuje jen jedním párem dveří a je kratší i nižší, hmotnost by nevyšplhala tak vysoko. Verze s bateriovým pohonem by tak na stovku zvládla zrychlit za maximálně 3 sekundy, přičemž relativně rychlejší doplnění energie by zajišťovala 800voltová elektrická architektura.

Vysoký výkon by měl oporu v podvozku Disus-M, který používá dvojité lichoběžníky a magnetoreologické tlumiče, jež se zvládají přizpůsobit povrchu vozovky během pouhých 10 milisekund. V zatáčkách by pak vůz měl zcela potlačovat náklony karoserie, což umožní jejich průjezd v daleko vyšším tempu. S tím pak má napomoci i „řízení po drátě“, které je spojováno s vyšší precizností. A protože chybí mechanické propojení s předními koly, bude možné volant po aktivaci autonomního řízení zasunout pod palubku a zvětšit tak vnitřní prostor.

Zrovna autopilot a technologie steer-by-wire se sportovním segmentem příliš nekorespondují, na druhou stranu však část zejména čínské klientely na takové novinky slyší. Je tak prakticky jisté, že Denza Z bude další čínský hit, zvlášť při očekávané ceně. Ta by totiž měla startovat na 300 tisících yuanů, což odpovídá 900 tisícům Kč. To je na takové auto láce, však i nejlevnější Cayman je v Číně k mání za více než dvojnásobek a 911 je ještě citelně dražší. Nebude tedy divu, když o zuffenhausenské vozy bude v Říši středu jse menší zájem. A protože Denza míří do Evropy, může být Porsche úzko i zde.

Denza Z je aktuálně titulována jako koncept. Nebylo by však ani zdaleka překvapivé, kdyby se v řádu několika málo měsíců ukázala pomalu identická produkční verze. Její prototypy můžete vidět níže i po boku skutečného Porsche 911. Foto: Denza

Zdroje: Denza, DriveGreen80167@X

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.