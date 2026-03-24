Číňané za 438 tisíc Kč prodávají silné pětimetrové luxusní auto se spotřebou 3,3 litru na 100 km
Petr ProkopecŠkoda Octavia je proti němu menší, hůř vybavená, slabší i „užranější”. Přesto stojí víc. Ať se vám to líbí nebo ne, Číňané ví, jak se lidem dostat pod kůži. A zdejší automobilky na to neumí odpovědět.
před 2 hodinami | Petr Prokopec
Čínská automobilka Geely zjevně zastává názor, že „není čas ztrácet čas“. V únoru 2023 přišla s novou značkou Galaxy, která má sloužit jako mezičlánek mezi běžnými modely Geely a prémiovou divizí Zeekr. Do roka pak měla v nabídce tři modely, stávající portfolio pak čítá už dvacítku různých sedanů, hatchbacků, malých městských aut i SUV a MPV. Mezi ně se nedávno zařadil i sedan Starshine 8, který lákal především na dojezd 1 500 až 1 600 kilometrů, za nímž měl stát jak 1,5litrový benzinový motor a vpředu usazený elektromotor, tak hlavně čínský měřicí cyklus.
Jakkoli ale realita bude horší, zájem pětimetrový sedan rozhodně vzbudil, jen ve zbytku loňského roku si jej koupilo takřka 58 tisíc zákazníků. Geely ale neustrnulo na vavřínech, místo toho přichází s novou vylepšenou verzí Voyager. U té se zvenčí nemění nic podstatného, v interiéru se ale o trochu víc zatlačilo na luxusní stránku. Vzadu totiž nově u vyšších úrovní výbavy nechybí VIP křesla s prodlouženými sedáky, vylepšeným polohováním, vyhříváním, ventilací a dokonce i s masážemi.
Klíčové jsou nicméně novinky, které nevidíme, neboť Číňané původní baterie nahradili novým typem Shield Golden Brick. Jejich kapacita sice nebyla zveřejněna, elektrický dojezd však narostl z původních 160 na stávajících 225 km. Ke změnám došlo i na zbytku pohonného ústrojí, jehož celkový výkon vzrostl z dosavadních 375 na 402 koní. Vůz tak zvládá stovku za 6,35 sekundy, tedy o šest desetin rychleji než dřív. Klesla ovšem rovněž jeho udávaná spotřeba, a to z 3,7 na 3,41 litru na sto kilometrů.
Dojezd „cestovatele“ tak narostl na 1 725 km, a jakkoli se stále jede v rytmu nerealistického cyklu CLTC, i o desítky procent nižší číslo bude pozitivně vnímaným údajem. Podobně jako dřív pak Geely bude vedle plug-in hybridní verze nabízet i tu hybridní, kde spojení s elektromotorem tvoří ne přeplňovaná, nýbrž atmosférická jedna-pětka. Výkon soustavy zůstává na původních 345 koních, spotřeba však měla klesnout na 3,32 l/100 km. Celkový dojezd zveřejněn nebyl, ale to vlastně není důležité.
Novinky tím nekončí, dále se totiž Geely zaměřilo na vyšší bezpečnost. Starshine 8 Voyager tak disponuje hned 27 senzory, mezi které patří střešní LiDAR, tři mikrovlnné radary, dvanáct ultrazvukových radarů a jedenáct kamer. Systém je navržen tak, aby zvládnul 22 jízdních scénářů, stejně jako podporuje autonomní předjíždění či hlasem ovládanou změnu jízdních pruhů. Standardně je navíc možné počítat se stabilizačním systémem, který udrží vůz pod kontrolou i při defektu pneumatik ve 160 km/h.
Číňané tak posouvají laťku o dost výš, cenově ovšem zůstanou při zemi. Startovat se totiž bude na 142 900 yuanech neboli na 438 tisících korunách. To jsou peníze, jaké vám u nás stačí víceméně jen na čtyřmetrovou Škodu Fabii s atmosférickým tříválcem, tady ovšem dostáváte 5 018 milimetrů dlouhý sedan s rozvorem 2 928 mm a „exotičtějším“ ústrojím. Na vrcholný plug-in hybrid pak Číňanům stačí 161 800 CNY (496 tisíc korun), tedy znovu láce. A hlavně méně, než se čekalo, pročež je narůst prodejů prakticky jistotou.
Galaxy Starshine 8 Voyager je vylepšená verze čínského sedanu, která má v plug-in hybridní verzi jezdit za 3,3 litru benzinu na 100 km i přes výkon až 402 koní. A i ve vrcholné výbavě stojí pod půl milionu korun, to zní zajímavě. Foto: Geely
Zdroj: Geely
