Číňané začali prodávat 5,1metrové luxusní auto s 653 koňmi o 200 tisíc levněji než Škoda základní Superb, přes noc ho koupilo 65 tisíc lidí

Není to tak, že by autu nebylo co vytknout, za svou cenu toho ale nabízí tolik, že mu leccos odpustíte. Neskutečných 65 tisíc zákazníků získaných za prvních pár desítek hodin prodeje ukazuje, že jej takto nevnímáme sami, na tohle evropské automobilky nemají odpověď.

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Číňané začali prodávat 5,1metrové luxusní auto s 653 koňmi o 200 tisíc levněji než Škoda základní Superb, přes noc ho koupilo 65 tisíc lidí

včera | Petr Prokopec

Číňané začali prodávat 5,1metrové luxusní auto s 653 koňmi o 200 tisíc levněji než Škoda základní Superb, přes noc ho koupilo 65 tisíc lidí

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Foto: BYD

Není to tak, že by autu nebylo co vytknout, za svou cenu toho ale nabízí tolik, že mu leccos odpustíte. Neskutečných 65 tisíc zákazníků získaných za prvních pár desítek hodin prodeje ukazuje, že jej takto nevnímáme sami, na tohle evropské automobilky nemají odpověď.

Do loňského roku jsme čínskou automobilku BYD mohli spojovat pouze s fenomenálním vzestupem, když se během několika let vyšvihla z půl milionu prodaných aut ročně na pozici šestého největšího hráče světa. Jenže v posledních měsících se zdálo, že slunce jí nad hlavou přestalo svíti. Prodeje v Říši středu totiž začaly povážlivě klesat a jakkoli na druhou stranu došlo na růst exportu, propad na domácí frontě vykompenzovat nedokázal. Začalo se tak dokonce mluvit o tom, že pozice čínské jedničky připadne konkurenčnímu Geely.

Je ale třeba si uvědomit, že Říše středu je velmi specifickým trhem. Automobilové novinky jsou prezentovány na denní bázi, přičemž tamní nabídka je už teď prakticky nekonečná. Výrobci totiž s příchodem nové generace neposílají tu starou k ledu, nýbrž ji prodávají i nadále, jen za menší peníze. Stejně jako třeba její facelift. V případě jednoho modelu je tedy možné vybírat z obrovského počtu variant. To následně tříští pozornost i zájem publika, pročež tu boduje jedna značka, jindy zase její konkurence.

Nyní se tak BYD vrací zpátky do centra dění, neboť automobilka odstartovala prodej své nové vlajkové lodi, 5 150 milimetrů dlouhého luxusního sedanu Seal 08. Ten je k dispozici v plug-in hybridní a čistě elektrické verzi, přičemž v obou případech lze vybírat ze tří variant. Všechny pak disponují druhou generací baterií Blade a zrychleným dobíjením Flash Charging. Pokud tedy majitelé najdou dostatečně výkonné sedany, mohou během pěti minut počítat s energií na dalších 400 normovaných kilometrů.

BYD prodeje této novinky spustil 2. července a už po pouhých 30 hodinách hlásil, že posbíral 65 tisíc objednávek. To je opravdu nemalý úspěch, není ale těžké jej pochopit. Tento 5,1metrový sedan startuje na 196 900 juanech (cca 615 tisíc korun), tedy prakticky na stejné částce, jakou u nás dáte za 4,7metrovou Octavii osazenou jedna-pětkou. S tou pak plug-in hybrid počítá rovněž, přičemž tato jednotka produkuje 156 koní. Spárována je ovšem ještě s 272koňovým elektromotorem. V případě čistě elektrické verze je pak k dispozici základ s baterií o kapacitě 76,7 kWh a dvě verze Long Range s kapacitou 92 kWh.

Zajímavé pak je, že hned 65 procent lidí, kteří si novinku objednali, preferovalo elektromobil před plug-in hybridem. Přičemž většina z nich zamířila rovnou na vrchol a zvolili Long Range s pohonem všech kol. Tedy se dvěma elektromotory, které celkem nabízejí 653 kobyl. S těmi pak není problém zrychlit na stovku za 3,3 sekundy, zatímco dojezd byl vypočítán na 785 km. Tato verze vychází na 239 900 juanů, tedy na 750 tisíc korun. I to je ale o hodně méně, než kolik chce Škoda ze základní Superb 1,5 bez jakkoli extra výbavy (935 000 Kč). Diví se ještě někdo vzestupu Číňanů? Na tohle tu nikdo nemá odpověď, ani vzdáleně...


Číňané začali prodávat 5,1metrové luxusní auto s 653 koňmi o 200 tisíc levněji než Škoda základní Superb, přes noc ho koupilo 65 tisíc lidí - 1 - BYD Seal 08 2026 prvni sada 01Číňané začali prodávat 5,1metrové luxusní auto s 653 koňmi o 200 tisíc levněji než Škoda základní Superb, přes noc ho koupilo 65 tisíc lidí - 2 - BYD Seal 08 2026 prvni sada 02Číňané začali prodávat 5,1metrové luxusní auto s 653 koňmi o 200 tisíc levněji než Škoda základní Superb, přes noc ho koupilo 65 tisíc lidí - 3 - BYD Seal 08 2026 prvni sada 03Číňané začali prodávat 5,1metrové luxusní auto s 653 koňmi o 200 tisíc levněji než Škoda základní Superb, přes noc ho koupilo 65 tisíc lidí - 4 - BYD Seal 08 2026 prvni sada 04Číňané začali prodávat 5,1metrové luxusní auto s 653 koňmi o 200 tisíc levněji než Škoda základní Superb, přes noc ho koupilo 65 tisíc lidí - 5 - BYD Seal 08 2026 prvni sada 05Číňané začali prodávat 5,1metrové luxusní auto s 653 koňmi o 200 tisíc levněji než Škoda základní Superb, přes noc ho koupilo 65 tisíc lidí - 6 - BYD Seal 08 2026 prvni sada 06Číňané začali prodávat 5,1metrové luxusní auto s 653 koňmi o 200 tisíc levněji než Škoda základní Superb, přes noc ho koupilo 65 tisíc lidí - 7 - BYD Seal 08 2026 prvni sada 07Číňané začali prodávat 5,1metrové luxusní auto s 653 koňmi o 200 tisíc levněji než Škoda základní Superb, přes noc ho koupilo 65 tisíc lidí - 8 - BYD Seal 08 2026 prvni sada 08Číňané začali prodávat 5,1metrové luxusní auto s 653 koňmi o 200 tisíc levněji než Škoda základní Superb, přes noc ho koupilo 65 tisíc lidí - 9 - BYD Seal 08 2026 prvni sada 09Číňané začali prodávat 5,1metrové luxusní auto s 653 koňmi o 200 tisíc levněji než Škoda základní Superb, přes noc ho koupilo 65 tisíc lidí - 10 - BYD Seal 08 2026 prvni sada 10
Za 750 tisíc korun si u nás jen koupíte trochu lépe vybavenou Škodu Octavia. Číňané vám ovšem za takové peníze prodají Seal 08 Long Range AWD, tedy luxusně vybavené auto větší než Superb, jehož dva elektromotory vyvinou 653 koní. Nemalému zájmu se tak nelze divit. Foto: BYD

Zdroj: BYD

Petr Prokopec

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