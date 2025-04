Číňané začali prodávat auto jako žádné jiné. České zahrádkáře, pejskaře nebo výletníky by mohlo uhranout i cenou dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Deepal

Marně přemýšlíme, zda jsme kdy někoho viděli něco takového prodávat, připomíná to snad jen některá kupé s korbou kdysi dostupná v USA. Tohle auto je ale víc, mnohem víc, je hotovým ztělesněním slova crossover.

Možná jste na sociálních sítích také narazili na animaci, která srovnává Čínu, USA a Evropu. A zatímco v prvních dvou zemích stále dosahují výrazného technického pokroku, starý kontinent řeší uchycení víček na plastových lahvích. Je to samozřejmě nadsázka, přesto platí, že lpěním právě na takových a dalších podobných nesmyslech Evropa za zbytkem světa stále více zaostává. A platí to i v automobilové branži, kde Číňané dříve evropskou produkci jen kopírovali. Dnes jsou to oni, kdo udává směr.

Patrné je to také na voze nazvaném Deepal E07, který se už dříve představil jako Changan Nevo E07. Pod tímto názvem se ovšem prodává jen ve své domovině. Podstata se ovšem nemění, pročež si můžeme představit učiněný crossover mezi několika karosářskými styly, jemuž na délku naměříme 5 metrů a 45 milimetrů. Není to tedy žádný drobek, což podtrhuje i velkorysý rozvor 3 120 mm. Víc než velikostí ale zaujme tím, že jde o jakýsi automobilový transformer - stačí stisknout tlačítko a z jakéhosi zvýšeného liftbacku či čtyřdvéřového pseudokupé se stává pick-up.

Kvůli tomu zde máme neobvykle stylizovanou záď, která počítá s několika skleněnými panely, z nichž ten střešní se posunuje směrem dopředu, zatímco vrchní část víka zavazadelníku se zasunuje do toho spodního - a to se poté může vyklopit směrem dozadu. Tím vzniká korba, na kterou lze naložit 300 kilo nákladu. To ve srovnání s běžnými pick-upy není až tak působivá hodnota, stěžovat si ale bude jen málokdo. Tady jde zkrátka hlavně o onu univerzálnost, která by mohla ohromit nejednoho Čechy - zahrádkáře, pejskaře, výletníky i mnohé další by tohle mohlo uhranout svou univerzálností. Navíc nejde o až tak drahý špás, jak se může zdát.

A teď zde nehovoříme o Číně, kde je levné skoro všechno, nýbrž o Austrálii, kam se Changan dostává právě jako Deepal. Původně se totiž předpokládalo, že startovat bude okolo 80 tisíc tamních dolarů, což odpovídá asi 1,13 milionu Kč. Ani to by nebylo zase tak moc, uvážíme-li, ě auto má elektrický pohon, který už v základu E07 počítá s 343 koňmi na zadních kolech a bateriemi o kapacitě 88,98 kWh.

SUV/pick-up ale nakonec u protinožců startuje na 64 900 AUD neboli na 915 tisících korunách, což je cena o poznání lákavější. A pokud Australané zatouží po čtyřkolce, vyjde je na 73 900 AUD, tedy na 1,04 milionu Kč. V té chvíli navíc výkon narůstá na 598 koní, i když velikost baterií zůstává stejná. Dojezd pak byl vypočítán na 626 km, respektive na 642 km u zadokolky, jakkoli realita bude jinde.

Přihoďte k tomu 15,4palcovou obrazovku multimédií, která již není spárována s přístrojovým štítem, nýbrž s 28,88palcovým head-up displejem, a rázem je těžké si stýskat. Zvlášť když je na palubě třeba i dvouzónová klimatizace, kožené čalounění či masážní funkce předních sedadel. Za dané peníze tak Deepal nemá konkurenci a jen tak potvrzuje, že čínská hrozba je reálná. Však si uvědomte, co dnes za takové peníze koupíte u nás.

V Austrálii se nově začal prodávat Deepal E07 Multitrack, jehož jméno je celkem výmluvné. Je to asi 50 aut v jednom, navíc strojí o dost míň, než se předpokládalo. Foto: Deepal

Zdroje: Deepal, Car Sales

Petr Prokopec

