Číňané začali prodávat ještě větší auto než Škoda Octavia se 177 koňmi za 276 tisíc Kč, jsou v úplně jiné lize

A ani vám raději nebudeme říkat, že má hned dva motory, neboť to už byste si rozdrbali hlavu do krve. Škodovka něco podobného prodává od 945 tisíc Kč, Číňané jsou skoro na čtvrtině.

Pokud jde o vývoj evropského automobilového průmyslu posledních let, vedle zcela subjektivních „uživatelských” dojmů se ve vzduchu vznáší jedna poněkud objektivnější otázka: Zůstane Evropa ještě konkurenceschopná? Nikdo soudný nemůže starému kontinentu upřít, že už přes 100 let kráčí v čele vývoje automobilového průmyslu, naprostá většina klíčových vynálezů a inovací vznikla zde. Nechceme tím upírat zásluhy americkým nebo asijským firmám, jejich přispění dramatickému vývoji na tomto poli bylo ale vždy vcelku okrajové.

I proto byla evropská auta vždy relativně drahá, nikdo nemohl očekávat, že dostane vrchol evoluce mainstreamové nebo prémiové techniky za nejnižší cenu. Pod tíhou regulací a politicky diktovaného směru vývoje se ale evropský automobilový svět stal současně zaostalejší i dražší. Náskok místních firem byl v některých ohledech tak velký, že i když třeba VW v podobě osmé generace Golfu zrecykluje a ošidí „sedmičku”, je to pořád jedno z nejlepších kompaktních aut na světě. Z toho ale nelze žít věčně, zvlášť když auto současně zdražíte skoro dvojnásobně a budoucnost vidíte jen v něčem, co ještě dražší a ještě horší.

V podobné situaci je Škoda. Ta dnes prodává základní Octavii IV od 620 tisíc Kč, i když jde v zásadě o to samé auto, které před 10 roky prodávala od 335 tisíc Kč. Ani tak to zatím není na prodejní fiasko, je ale zřejmé, že se i česká automobilka musí na mnoha trzích sklonit před dramaticky levnější konkurencí, na jejíž nabídky neumí odpovědět. Jedním z takových trhů je Čína, kde byla škodovka prakticky zašlapána do země tamními soupeři. A Číňané budou chtít to samé zopakovat i kdekoli jinde.

Kvůli předsudkům a omezené tradici to budou mít pochopitelně těžší, jenže s nabídkami, jako je ta dnešní, to přece jen půjde snáz. Právě se díváte na novinku čínského Wulingu, který dosud proslul hlavně malými auty s elektrickým pohonem. Nový model s pro nás podivným jménem Xing Guang (jinak Hvězdný svit nebo něco na ten způsob) ale není ani malý, ani elektrický. Je to obrovský kompakt dokonce ještě větší než Octavia, který spoléhá v prvé řadě na spalovací motor. A nabízí toho tolik za tak málo, až z toho jde hlava kolem.

Dobře, design auta je poněkud čínský, ale aspoň není samoúčelný. Zapadá do aerodynamicky velmi optimalizované karoserie s koeficientem aerodynamického odporu jen 0,228. Ten pomůže provozní efektivitě i dynamice v jakkoli vyšších rychlostech - to možná oceníte víc, než krasavici nezměrnou, která se bude stotřicítkou plácat s o litr vyšší spotřebou. Zaměření na maximální efektivitu ostatně odpovídá i volba design 17- nebo 18palcových kol s pneumatikami s nízkým valivým odporem.

Jak už jsme naznačili, tohle není ani trochu malé auto. S délkou 4 835 mm, šířkou 1 860 mm, výškou 1 515 mm a rozvorem 2 800 mm jde o ve všech směrech podstatně větší, než je současná Octavie, v případě rozvoru jde o víc jak 13 cm. Vnitřní prostor by tomu měl odpovídat, tedy aspoň pokud můžeme věřit oficiálním fotkám - na zadních sedadlech si čínský model hoví jako paša. Vepředu má posádka k dispozici hlavně moderní elektroniku a komfortní vychytávky - digitální přístrojovku, infotainment s až 15,6palcovým displejem, šestisměrně elektricky nastavitelné sedadlo řidiče, automatickou klimatizaci nebo audiosystém s šesti reproduktory.

Pod kapotou se díky bohu nenachází jen elektrický pohon, který by použitelnost auta degradoval, třebaže elektrická verze se později v nabídce objeví též. Výchozím pohonem je ale plug-in hybridní ústrojí, které se skládá z 1,5litrového čtyřválcového turba a elektromotoru. Celkový výkon soustavy činí až 177 koní, což není málo. Dynamiku vozu neznáme, k dispozici ale budou dvě baterie - základ s 9,5 kWh a dojezdem údajně až 70 km jen na elektřinu, popř. vrchol s 20,5 kWh, která má zvládnout ujet až 150 km. Celkový dojezd na nádrž a palivo má činit až 1 100 km, takže něco jako z Prahy do Paříže i s trochu „bezemisního” ježdění po francouzské metropoli, při troše benevolence.

Je to spousta zajímavé techniky i výbavy, něco podobného v menším prodává Škoda v podobě Octavie iV Ambition od 944 900 Kč. Kolik stojí Xing Guang? Cokoli od 88 800 CNY do 105 800 CNY, tedy od 276 do 330 tisíc Kč, za to si u Octavie nekoupíte víc jak půl základní Octavie. Něčemu takovému se konkuruje opravdu těžko, i když to nemá známou značku, tradici, cokoli z toho ranku. Tohle je prostě úplně jiná cenová liga, bavíme se o skoro čtvrtinových cenách za srovnatelný produkt.

Co Číňané dokážou nabídnout za zlomek ceny Škoda Octavia, bere dech. Jak tomu chtějí evropské automobilky konkurovat? Foto: Wuling Motors

