Číňané začali prodávat kombík s výkonem BMW M3 Touring, nabízí ho ale víc než pětkrát levněji

I 20 procent ceny by v těchto sférách znamenalo hodně a nominálně spoustu peněz, tady se ale bavíme o víc než 500 procentech. Někdo bude muset BMW opravdu milovat, aby mu dal přednost. A to je prosím srovnání s evropskou cenou BMW, přímo v Číně je propast ještě větší.

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Číňané začali prodávat kombík s výkonem BMW M3 Touring, nabízí ho ale víc než pětkrát levněji

před 7 hodinami | Petr Miler

Číňané začali prodávat kombík s výkonem BMW M3 Touring, nabízí ho ale víc než pětkrát levněji

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Foto: Lynk & Co

I 20 procent ceny by v těchto sférách znamenalo hodně a nominálně spoustu peněz, tady se ale bavíme o víc než 500 procentech. Někdo bude muset BMW opravdu milovat, aby mu dal přednost. A to je prosím srovnání s evropskou cenou BMW, přímo v Číně je propast ještě větší.

V uplynulých týdnech jsme se opakovaně pozastavovali nad tím, jak ostentativně kašlou zajeté automobilky na zákazníky některých typů aut. Kdyby šlo o opravdu okrajové skupiny kupců, dalo by se to ještě chápat jako projev snahy o zefektivnění jejich byznysu. Ale když se takové Hyundai klidně vybodne na všechny kombíky, protože má pocit, že jejich kupců není dost ani v Evropě? A pak z něj dokonce vypadne, že skončí i s kompaktními hatchbacky a liftbacky coby další evropskou libůstkou a na starém kontinentu nabídne leda sedan stejné třídy, který tu lidé nikdy moc nechtěli? To už je opravdu na pováženou.

Kdyby to tak dělali všichni, možná by to Korejcům a dalším podobně uvažujícím výrobcům prošlo. Ale to se nestane, protože konkurence nikdy nespí. A i kdyby spala ta evropská, americká nebo japonská, ta čínská to dělat opravdu nebude. Číňané jdou přesně opačným směrem a klidně pouští do prodeje nové kombíky, a to dokonce i doma v Číně, kterou se třeba zmíněné Hyundai ohání jako důvodem pro ignoraci tohoto typu aut. To je skutečně facka do tváře.

Navíc není poslední, neboť Číňané nejenže jsou připraveni nabídnout cokoli, co i okrajové skupině zákazníků na očích uvidí, jsou schopni takové auto prodávat také velmi levně. Nejnovějším důkazem budiž nedávno představené výkonné kombi Lynk&Co 07 GT, o kterém už víme vše, ceník ale dosud znám nebyl. Nyní Lynk zveřejnil i ten a tradičním automobilkám z něj zas jednou dobře nebude.

Čínská novinka se začíná prodávat ve čtyřech různých provedeních a jejich ceny začínají na 165 800 juanech, což je asi 518 tisíc Kč. Už základní verze je přitom vybavena 1,5litrovým přeplňovaným motorem o výkonu 163 koní, který doplňuje elektromotor. Pohon auta tak nabízí celkem 424 koní, k dispozici je ale také verze se dvěma elektromotory, jež posouvá celkový výkon až na 530 koní. To je stejné stádo, nad kterým práská BMW M3 Touring, které se u nás prodává od 2 805 400 Kč. Tedy víc než pětkrát dráž. Jablka s hruškami? Ale kdeže, je to projev dobré vůle, v Číně je totiž situace pro BMW jen horší. Tam se M3 kombi prodává od 1,38 milionu juanů, tedy víc než 8krát dráž. To je takový rozdíl, že i kdyby měl někdo k Lynku tisíc výhrad, bude o něm muset chvíli přemýšlet.

Připomeňme, že čínská novinka je sportovní verzí modelu 07, vyniká výraznějším vzhledem, dveřmi s bezrámovými skly nebo světly s 94 LED. A není to žádný prcek, čínský vůz je 4 846 mm dlouhý, 1 900 mm široký, 1 485 mm vysoký a rozvor kol má délku 2 843 mm. Lynk je standardně dodáván s hydraulickým adaptivním odpružením s variabilním tlumením, interiér kombi nabízí alespoň náznakem skořepinová přední sedadla a 15,4palcovou dotykovou obrazovku. A nechybí ani široká škála senzorů včetně lidaru, který umožňuje částečně autonomní řízení, o jakém se dnes BMW ani nezdá.

Číňané prostě jedou, dokážou nabídnout i to, co zajetým konkurentům už nevoní. A umí na tom vydělat i při takto nízkých cenách. Tak ahoj skanzene, tedy ahoj Evropo. Zadívaná do ideologických nesmyslů jdeš ke dnu a my s tebou, i když nechceme, bohužel.


Číňané začali prodávat kombík s výkonem BMW M3 Touring, nabízí ho ale víc než pětkrát levněji - 1 - Lynk and Co 07 GT 2026 nove 01Číňané začali prodávat kombík s výkonem BMW M3 Touring, nabízí ho ale víc než pětkrát levněji - 2 - Lynk and Co 07 GT 2026 nove 02Číňané začali prodávat kombík s výkonem BMW M3 Touring, nabízí ho ale víc než pětkrát levněji - 3 - Lynk and Co 07 GT 2026 nove 03Číňané začali prodávat kombík s výkonem BMW M3 Touring, nabízí ho ale víc než pětkrát levněji - 4 - Lynk and Co 07 GT 2026 nove 04
Jen Číňané dnes umí nabídnout auto s výkonem BMW M3 za cenu Škody Octavia, navíc kombík. Tohle jen ono, Lynk&Con 07 GT. Foto: Lynk & Co

Zdroj: Lynk & Co

Petr Miler

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