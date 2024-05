Číňané začali prodávat kopii původního Mini. Pochybně nebo ne, za 58 tisíc Kč je to pozoruhodná nabídka před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Shandong Alma Technology, tiskové materiály

Je nakonec jedno, jak moc je originální nebo jak moc se blíží svému původnímu vzoru, při své ceně je tak levný, že zájem bude přitahovat i s velmi omezeným výkonem.

Co přesně si u nás dne můžete koupit za 58 tisíc korun? Když jsem si danou cenu zadal jako filtr v inzerci ojetých aut, většina nabídek mě odradila už úvodním popisem. Povětšinou v nich byla zmíněna spojení jako „značná koroze“, „nestartuje a nejede“ či „na náhradní díly“. Našlo se pak sice i pár aut, u nichž došlo na bližší zkoumání, nicméně prakticky každé bylo spojeno s nemalým nájezdem a dávným datem výroby. A tedy s rizikem dalších investic.

Stačí se však na mapě přesunout o pár tisíc kilometrů východně do někdejší nejlidnatější země světa a rázem můžete za danou sumu sáhnout nejen po ojetém voze, ale dokonce i zcela novém. Jakkoli je otázkou, zda byste nakonec spíše nesáhli třeba po takové Škodě Fabia 1,4 TDI z roku 2003 se 123 tisíci najetými kilometry, která na mne při hledání vypadla jako jedna z těch zajímavějších ojetin. Jejích 75 koní by se totiž nemuselo zadýchat při cestě do kopce, přičemž dovnitř se vejde celá rodina.

Číňané vám nicméně za oněch 58 tisíc korun nabídnou svůj klon původního Mini. Tedy Almu M-200, za kterou stojí společnost Shandong Alma Technology. Ve srovnání s britským vozem, který v nejkratší verzi měřil 3 054 milimetrů na délku, tu ovšem máme ještě většího prcka. S délkou 2,75 metru je na tom Alma M-200 o trochu lépe než Smart ForTwo první generace, který překonává i výškou 1,65 metru. S 1,4metrovou šířkou je však užší. Oproti německému vozu se však dovnitř mají vejít čtyři lidé.

Pokud byste skutečně ze své rodiny udělali sardinky a obsadili všechna sedadla, je otázkou, jak moc daleko byste dojeli. Pohon zadních kol totiž dostala na povel elektrická jednotka, která produkuje 1 500 W. To jsou pouhé dva koně, které si jen v případě lidské posádky budou muset poradit s minimálně 200 kilogramy. Není tak vlastně ani překvapivé, že uváděno není ani zrychlení, ani nejvyšší rychlost.

Číňané pak ostatně mnoho neprozrazují ani o bateriích, neboť známa není ani jejich kapacita, stejně jako dojezd - v tomto ohledu musí publiku postačit to, že má být velký. Zároveň prý jde o paket se značnou životností, který dobíjíte 1 až 3 hodiny. O výkonu ale již znovu nepadlo ani slovo, zmínit tedy lze už jen výbavu, která je ovšem na dané peníze poměrně velkorysá. Nechybí totiž multimédia s dotykovým displejem, zpětná kamera, ohřev kabiny či centrální zamykání a okna v elektrice.

Shandong přitom doufá, že potenciální klientelu svým mikrovozem, na který poskytuje roční záruku, uchvátí natolik, že jej bude kupovat ve velkém. Pokud byste tedy namísto jednoho kousku objednali hned 20 aut, cena každého se snižuje na 46 tisíc korun. A při objednávce 50 a více vozů jste dokonce na pouhých 42 tisíc Kč. To už možná stojí za zvážení, jakkoli je otázkou, zda se vám vůbec povede získat registrační značky. Ani skoro darovanému „dvoukoni” ale není slušné hledět na zuby...

Díky vizáži připomínající původní Mini vypadá Alma M-200 vcelku sympaticky, za dané peníze je pak i velmi dobře vybavena. Jenže zadní kola roztáčí pouze dva koně. Foto: Shandong Alma Technology, tiskové materiály

Zdroj: Shandong Alma Technology

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.