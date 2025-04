Číňané začali prodávat luxusní pětimetrové rodinné auto se spotřebou 3,7 litru na 100 km, cena Evropanům předem zacpává ústa před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Pracuje s výkonem až 375 koní, ve standardu má autopilot a když na to přijde, losí test zvládá rychlostí, o které se dnes většině evropských soků ani nezdá. I v plné polní přitom vychází na míň než úplně základní Škoda Octavia.

Před měsícem se čínské Geely poprvé vytasilo s velmi zajímavou novinkou, luxusním pětimetrovým rodinným sedanem Yinhe Xingyao 8 alias Galaxy Starship 8. A znovu nutí dívat se směrem k východu s poněkud závistivým pohledem, neboť to, co tento vůz nabízí - a a za kolik -, musí evropským konkurentům předem zacpávat ústa.

To základní jsme si řekli minule, nyní Číňané svou Hvězdnou loď začali prodávat, a tak si o ní můžeme říci víc. Víme tedy, že první zákazníci se auta dočkají letos v květnu, přičemž základní verze dostala do vínku atmosférickou verzi nového 1,5litrového čtyřválce naladěnou na 110 koní. Spojen s ním je elektromotor produkující 215 kobyl, stejně jako baterie o kapacitě 18,4 kWh, jež má poskytnout energii na 130 km bezemisního dojezdu. Samotný spalovací motor si pak má vystačit s 3,7 litry benzinu na 100 km, což celkový dojezd posouvá na hranici 1 600 km. Budou to jistě optimistická čísla, jak to v tomto případě bývá, efektivní auto to ale zjevně je, což naznačuje už součinitel aerodynamického odporu Cd jen 0,25.

O úroveň výš trůní přeplňovaná verze jedna-pětky, která již disponuje 161 koňmi. Elektromotor v jejím případě zůstává stejný, celkově tak majitelé mohou počítat s 375koňovým stádem a sprintem na stovku za 6,5 sekundy. S touto verzí jsou pak spojené baterie o kapacitě 27,69 kWh, spíš než optimistickým elektrickým dojezdem ale ohromí losím testem, který zvládá při rychlosti 80 km/h. To je další z mnoha políčků, které Čína posílá na starý kontinent - místní produkce dnes častěji nezvládá než zvládá i dříve obligátních 77 km/h, to ukazuje nespočet reálných testů.

Obě verze sedanu dále v základu počítají s autonomním řízením G-Pilot, které za vás přebere řízení při rychlostech do 120 km/h, stejně jako zvládne 300 parkovacích scénářů. Napomáhá mu přitom 10 kamer, pět radarů a LiDAR na střeše, kde je zároveň najdeme panoramatické okno o ploše 1,36 metru čtverečného. Uvnitř mimo jiné zaujme sedadlo řidiče, které jde zcela sklopit. Zadní lavice má pro změnu polohovatelná opěradla a za ní se nachází 405litrový zavazadelník. To už zákazníky Octavie až tak neohromí.

Multimédia užívají operační systém Flyme Auto s integrovanou čínskou neurální sítí DeepSeek, která počítá s hlasovým ovládáním. Kromě toho kabina disponuje dvěma separátními obrazovkami, 25,6palcovým head-up displejem s rozšířenou realitou, audio systémem s 23 reproduktory a bezdrátovým dobíjením mobilů.

Pokud si říkáte, že tohle všechno musí stát bambilion, jste na omylu. Starship 8 už je v prodeji, a to za ceny od 139 800 do 173 800 yuanů. To dle stávajícího kurzu odpovídá částce od 424 do 527 tisíc korun, načež i vrcholné provedení stojí o desítky tisíc míň než základní Škoda Octavia 1,5 TSI Essence (dnes 570 tisíc korun). Za tyhle peníze toho auto nabízí opravdu hodně, a tak se nakonec nelze divit ani tomu, že evropské vozy toho čínskému publiku říkají stále méně. Jen se uživatelé musí smířit s tím, že o nich čínský DeepSeek bude brzy vědět víc než oni sami.

Galaxy Starship 8 kombinuje atraktivní vzhled s bohatou výbavou, autonomní technolgiií a efektivním hybridním pohonem. Cena Evropanovi snadno vezme dech. Foto: Geely

Zdroj: Geely

Petr Prokopec

