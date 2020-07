Číňané začali prodávat rodinné auto s rozvorem BMW řady 3 za 144 tisíc Kč před 2 hodinami | Petr Miler

Čínská auta si dosud v Evropě mnoho respektu nezískala, se svým poměrem ceny a praktické použitelnosti ovšem mají co nabídnout. Tak jako nový Wuling Hongguang V.

Když se řekne Wuling Hongguang, málokterý Čech asi bude vědět, o čem přesně hovoříme, s ohledem na naše zaměření ale asi vytušíte, že jde o auto, přesněji automobilovou značku. A ne jen tak ledajakou. Ačkoli v našich končinách neznamená lautr nic, v Číně jednu dobu se svým MPV bodovala takovým způsobem, že usilovala o pozici nejprodávanějšího auta světa. Časy jeho slávy od těch chvil pominuly Wuling Hongguang ale pořád prodává okolo 400 tisíc aut ročně. A jako součást koncernu SAIC-GM-Wuling, který ročně prodá okolo 4,5 milionu vozů, ji rozhodně nelze ignorovat.

Nyní se chce vrátit na výsluní s dalším potenciálním prodejním superhitem, kterému říká velmi prostě V 1.2L. Jeho jméno vám asi neučaruje, když ale dodáme, že jde o plnohodnotný rodinný vůz, který se prodává za cenu od 42 900 yuanů, tedy asi 144 tisíc Kč, který je v nejlepší specifikaci k dispozici za 46 900 yuanů (cca 158 tisíc Kč), mohli byste zbystřit.

Tohle auto je v podstatě MPV, i když urazit by se nemělo ani za označení „osobní verze dodávky”. A nejde o žádného prcka - stojí na podvozku o rozvoru 2 850 mm, což je pro srovnání rozvor současného BMW řady 3. Vzhledem k prostorově příhodnější koncepci (motor vpředu a pohon předních kol) tak jistě půjde o extrémně prostorný vůz pro pět dospělých, který navíc nabídne (po sklopení zadních sedadel) až 4 300 litrů prostoru pro zavazadla. I prostorové dispozice škodovek vedle těchto hodnot blednout, navíc za 150 tisíc si u Škody koupíte leda pár příplatkových prvků.

Vnitřek je krom toho velmi dobře dostupný skrze zadní výklopné dveře a boční posuvné, které otevírají vstupní prostor o šíři až 70 cm. Nákladová hrana toho zavazadlového je prý navíc o 20 procent nižší než u srovnatelné konkurence. S pohonem je to trochu horší, benzinový motor 1,2 s výkonem 75 koní a točivým momentem 110 Nm spojený s pětistupňovým manuálem asi dlažební kostky na náměstí nevytrhá, přinejmenším s nikoli plně obsazeným autem by si ale jakž takž poradit mohl.

Základní výbava auta není úplně nulová, když čítá třeba posilovač řízení, ABS nebo EBD, za drobné příplatky navíc přidá i s spoustu obvyklých komfortních prvků jako elektrická okna nebo klimatizaci. Nebudeme tvrdit, že je to nějaké auto roku, ale za ceny kolem 150 tisíc je to zajímavá nabídka, na kterou jistě Číňané uslyší. Že by s vozem měli namířeno mimo svou domovinu, nemáme zprávy.

Wuling Hongguang V 1.2L je pozoruhodným vozem hlavně kombinací prostornosti a ceny, v Číně by to měl být hit. Foto: SAIC-GM-Wuling

Zdroj: SAIC-GM-Wuling

Petr Miler