Číňané začali prodávat snové auto Čechů levněji než Škodu Octavia Combi TDI, i když má až 1 700 litrů a 523 koní
Petr ProkopecSen Čechů na čtyřech kolech, to musí být auto pro výletníky nebo chalupáře, ne? Přesně tím tato novinka je, jde o kombík, který spojuje praktičnost s vysokým stylem i použitelností. Přesto nestojí mnoho.
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Číňané začali prodávat snové auto Čechů levněji než Škodu Octavia Combi TDI, i když má až 1 700 litrů a 523 koní
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Sen Čechů na čtyřech kolech, to musí být auto pro výletníky nebo chalupáře, ne? Přesně tím tato novinka je, jde o kombík, který spojuje praktičnost s vysokým stylem i použitelností. Přesto nestojí mnoho.
Z Evropy se stalo opravdu drahé místo pro život, což je vidět i na cenách aut. Třeba na českém trhu, který je přitom jedním z těch levnějších, si pod 300 tisíc korun už ani jeden nový vůz. Místo toho si musíte připravit alespoň 334 980 Kč, za které vám Kia prodá prťavé 3,6metrové Picanto. Nebo můžete přihodit 5 tisíc korun, načež se stanete majiteli čtyřmetrové Dacie Sandero. Pokud byste ovšem chtěli pořádné rodinné auto s lepší výbavou a motorem, bez nějakých 600 000 Kč v kapse si ani neškrtnete. A i s takovým rozpočtem budete muset dělat kompromisy.
Stačí se přitom na kteroukoli světovou stranu a rázem je lépe. Třeba za Atlantikem vám Nissan za 17 390 dolarů neboli za 369 tisíc korun prodá 4 495 milimetrů dlouhý sedan Versa, do kterého přitom drahou polovičku, potomstvo a jejich zavazadla bez problémů dostanete. Zamířit ovšem můžete také na východ, kde je ještě levněji. Nově to potvrdila značka Lynk & Co, která spadá pod automobilku Geely. Prodávat totiž začala nové kombi 07 GT a ranec si za něj opravdu neúčtuje.
V rychlosti zmíníme, že jde o 4,8metrový vůz, který se dočkal plug-in hybridního pohonu. Kombinace jedna-pětky a jednoho elektromotoru přitom dává až 402 koní, což na základ rozhodně nezní špatně. Dále je navíc možné počítat s baterií o kapacitě 28,3 kWh, na kterou byste měli zvládnout ujet až 200 km, zatímco celkový dojezd byl stanoven na 1 422 km. Jsou to ovšem data vycházející z metodiky CLTC, která se skutečným světem nemá mnoho společného, ani tak tu ale dojezd nebude problém.
I kdyby tedy byl poloviční oproti udávaným údajům, při možnosti dotankovat konvenční palivo to bude málokoho trápit. A při pohledu na cenu teprve ne. Číňané si totiž za kombík účtují jen 157 800 juanů neboli 494 tisíc korun. A prodají vám i verzi se dvěma elektromotory, s nimiž výkon soustavy narůstá na 523 kobyl. Sprint na stovku tak vrcholný 07 GT zvládá za rovné 4 sekundy, tedy o 1,5 vteřiny rychleji než základ. Na elektřinu přitom má zvládnout 170 km, celkově pak 1 315 km. I tak vychází jen na 208 800 CNY, to je 653 tisíc Kč.
Za takové peníze u nás pořád zdaleka nedosáhnete ani základní Škodu Octavia Combi TDI s výkonem 115 koní. Pokud byste pak zatoužili po alespoň trochu srovnatelném kombíku v provedení RS, který pracuje se stádem 265 benzinových koní, musíte si připravit nejméně 1 099 900 Kč. To je pořád větší, než jaká by vám stačila na pořízení základního Nissanu Versa a vrcholného Lynk & Co 07 GT. Jen ne v Evropě. Divme se, že starý kontinent za zbytkem světa ekonomicky soustavně zaostává, tohle nemá s efektivitou nic společného.
Čínské kombi vypadá dravě, při 4,8metrové délce je navíc patřičně prostorné. Již v základu pak disponuje 402 koňmi, tedy vyšším výkonem, než jaký vám v Mladé Boleslavi vůbec dokážou nabídnout. Přesto si ovšem Škoda za Octavii Combi účtuje daleko víc už v základu, natož pak v jakkoli srovnatelné verzi. Foto: Lynk & Co
Zdroj: Lynk & Co
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