Číňané začali prodávat auto, jehož luxus má vyrovnat drahé značky, stojí ale zlomek jejich cen

/ Foto: Geely

Ambice čínských automobilek jsou stále vyšší a ta vůbec největší z nich je ve svém postupu mezi světovou smetánku už hodně daleko. Kdysi kopírovala Mercedesy, dnes její majitel kus Mercedesu vlastní a novým SUV mu otevřeně konkuruje.

Za pár týdnů uplyne 10 let od chvíle, kdy jsme publikovali článek o tom, jak si Číňané plní svůj automobilový sen. Tehdy se mohlo zdát, že proces růstu Geely z továrny na ledničky přes firmu vyrábějící kopie Mercedesů až po vlastníka Volva je završen, ve skutečnosti se ale jednalo jen o průběžný stav. Geely míří stále výš, automobilek už vlastní více (mj. Lotus, Smart nebo Proton) a jeho majitel je dnes největším samostatným akcionářem Mercedesu. Vše? Kdepak, samo Geely dále touží vypracovat se ve značku, která bude automobilkám jako Volvo, Mercedes nebo BMW konkurovat.

Na jaře jsme vám ukazovali jeden z modelů, který se o to už snaží, v prodeji se ale objevil další a snad ještě nadějnější. Říká si Geely Xing Yue L nebo „mezinárodně” KX11 a jeho cílem je nabídnout možnosti SUV drahých značek za cenu těch obyčejných. A při pohledu na něj a jeho parametry - ty cenové nevyjímaje - je jasné, že novinku je třeba brát zatraceně vážně.

Geely totiž vůz postavilo na platformě CMA ovládaného Volva a používá i další jeho techniku. Vůz používá jen motory 2,0 turbo - ve slabší konfiguraci se 160 kW (218 koní), 235 Nm, pohonem předních kol a 7st. dvouspojkovým automatem, v silnější pak s výkonem 175 kW (238 koní), 350 Nm točivého momentu, pohonem 4x4 a 8st. automatem s hydrodynamickým měničem. Později se k němu má přidat i hybridní verze se spalovacím motorem 1,5 turbo a elektromotorem o celkovém výkonu 190 kW (258) koní, kdy ten elektrický by měl pohánět jen zadní osu.

Vzhledem k tomu, že jde o středně velké SUV rozměrově blízké Škodě Kodiaq (d x š x v: 4 770 mm x 1 895 mm x 1 689 mm, rozvor 2 845 mm), svědčí zmiňované výkony o tom, že KX11 skutečně míří mezi prémiovky. Dosvědčuje to nakonec i docela noblesně pojatá kabina, v níž je celá palubní deska pokryta trojicí na sebe přímo navazujících displejů. Jeden slouží jako přístrojovka, druhý jako výstup infortainmentu spíše pro řidiče, třetí je pak výstupem zábavního systému jen pro spolujezdce, který také jen pro něj bude viditelný za jízdy.

Výbava je jako obvykle bohatá, už v základu najdeme věci jako elektrické ovládání všeho potřebného, a to prosím včetně sedadel, automatickou klimatizaci, infotainment s řadou displejů a připojením k internetu, bezklíčový vstup a start, panoramatickou střechu, LED světla a kompletní bezpečnostní výbavu včetně zadního parkovacího senzoru. To si pak dovedete představit, co nabídnou vyšší verze - vrchol disponuje v podstatě vším, co si lze v moderním autě prémiové značky představit.

Přes zmíněnou velikost, techniku i výbavu, parametry u nás definující jen auta v milionových vodách, ale Číňané trvají na odhodlání nabízet tento vůz za statisíce. V základu tak stojí jen 137 200 yuanů, asi 470 tisíc Kč a i vrcholná verze s kompletní výbavou a 238 koňmi s pohonem 4x4 přijde na 185 200 CNY, tedy asi 638 tisíc. Za to pořád zdaleka - ale zdaleka - nekoupíte ani základní Kodiaq. Tušíme, že šance tohoto auta na obchodní úspěch jsou nemalé, více se ale dozvíme až z prodejních statistik v dalších měsících.

Geely KX11 je pokusem konkurovat středně velkým SUV od BMW či Mercedesu za cenu mainstreamových modelů. Z toho, co víme, je zřejmé, že bez šance není. Foto: Geely

Zdroj: Geely

